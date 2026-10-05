CR7'yi “farklı” kılan şeyin ne olduğu ve bu özellikleri ilk ne zaman fark ettiği sorulduğunda, Swiper Casino Canada iş birliğiyle konuşan eski United orta saha oyuncusu Anderson, GOAL'a şunları söyledi: “2008'den 2009'a, Manchester United'la en iyi oyuncu ödülünü kazandığı dönemdeki Cristiano Ronaldo'yu ele alın. Sadece maçları değil, antrenmanı, maçtan önce tüm sürecin nasıl başladığını da düşünün. Çünkü antrenman bittiğinde Cristiano Ronaldo'yu binada tek başına, hareketlerini yapmaya, şunu bunu denemeye çalışırken görürdünüz.

“Çünkü o zamanki Cristiano Ronaldo, şimdiki Cristiano Ronaldo'dan farklı. Tamamen farklı. Çünkü o dönemde Cristiano Ronaldo oyuncuları mahvediyordu. Bire birde adam alıyordu, oyuncuları mahvediyordu.

“Ben biliyorum, ben orta sahada oynarken Cristiano Ronaldo kenarda bire bir kalacaktı. Görmeme gerek yoktu. Topu doğrudan ayağına atıyordum, rakibini geçecekti. O Manchester United hücumunda gol atacağınızı bilirdiniz.

“Bazı maçlarda 1-0, 2-0 geriye düşerdiniz. Sorun değil, Cristiano Ronaldo giderdi. Çünkü en iyi oyuncuların neler yapabileceğini bilirsiniz. Cristiano Ronaldo'nun bire birde en iyisi olduğunu biliyorum. Nani'nin de bire birde en iyisi olduğunu biliyorum.

“Bence o yıl, bence Cristiano Ronaldo kariyerinin en iyi, zirve yıllarını yaşadı. Real Madrid'de inanılmaz işler yaptı. Ama o dönemde bence o, inanılmaz bir oyuncuydu. Cristiano Ronaldo'yu bire birde izlemekten, her yerden frikik kullanmasından keyif alıyordum. Arsenal'e karşı, Arsenal'le oynanan yarı finalde Cristiano Ronaldo akıl almaz derecede iyi oynadı. O maçta inanılmaz iyiydi. Maçtan önce, ‘Tamam, endişelenmeyin, bu maçı kazanacağız’ diyordu.

“O dönemde, 2008-2013-14 arasında o takımın zihniyeti buydu. Zihniyet öldürmekti, takımı öldürmekti. Bize karşı oynamak çok korkutucuydu. O dönemde diğer takımları öldürmeye çıkıyordu.”