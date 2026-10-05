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Cristiano Ronaldo'nun en iyi versiyonu hangisiydi? Eski Man Utd takım arkadaşı Anderson, CR7'nin takımları nasıl ‘katlettiğini’ anlatırken Portekizli GOAT'ı ‘farklı’ kılan şeyi açıkladı
Ronaldo nasıl bir süperstara dönüştürüldü
Ronaldo, 2003 yılında olağanüstü yetenekli bir genç olarak ilk kez İngiltere'ye taşındı; Sir Alex Ferguson, bariz potansiyelini Sporting'in elinden aldı. O dönemde çabuk ayaklı bir kanat oyuncusuydu ve oyunu daha çok şık çalımlar ile rakiplerini şaşkına çeviren step-over'lar üzerine kuruluydu.
Manchester United, işlenmemiş bir elması dünya futbolunun gelmiş geçmiş en korkulan golcüsüne dönüştürdü; yıllara meydan okuyan forvet, nefes kesici kariyeri boyunca attığı resmi maçlardaki 1.000 gole hızla yaklaşıyor.
Asıl patlamasını ise 2006 ile 2009 arasında yaptı ve ilk kez 20 gol barajını aştı. Ronaldo, herhangi bir kulüpte tam sezon geçirdiği son yirmi yıl boyunca bu barajın altına hiç düşmedi; Manchester'dan Madrid ve Torino üzerinden Riyad'a uzanan süreçte de bu değişmedi.
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Messi savaşında tarih kitapları yeniden yazıldı
Kulüp ve milli takım kariyerinde rekorlar düzenli olarak kırıldı; Premier League, La Liga, Serie A ve Suudi Pro Ligi'nde şampiyonluklar yaşanırken, ayrıca beş Şampiyonlar Ligi kupası, birkaç Ballon d'Or, iki UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası da kazanıldı. Portekiz formasıyla 234 maça çıkıp 146 gol atan Ronaldo, aynı zamanda ezeli rakibi Lionel Messi ile bireysel üstünlük konusunda bitmeyen bir rekabetin içinde yer aldı.
Ronaldo, Şubat 2027'de 42 yaşına girmeye hazırlanırken henüz sahneden çekilmeye hazır değil ve en üst seviyede hâlâ sunabileceği çok şey olduğuna inanıyor. Bu, onun her zaman sahip olduğu bir zihniyet oldu; sarsılmaz özgüveni onu dünya futbolunun zirvesine taşıdı.
Ronaldo kariyerinin zirvesindeyken ne zamandı?
CR7'yi “farklı” kılan şeyin ne olduğu ve bu özellikleri ilk ne zaman fark ettiği sorulduğunda, Swiper Casino Canada iş birliğiyle konuşan eski United orta saha oyuncusu Anderson, GOAL'a şunları söyledi: “2008'den 2009'a, Manchester United'la en iyi oyuncu ödülünü kazandığı dönemdeki Cristiano Ronaldo'yu ele alın. Sadece maçları değil, antrenmanı, maçtan önce tüm sürecin nasıl başladığını da düşünün. Çünkü antrenman bittiğinde Cristiano Ronaldo'yu binada tek başına, hareketlerini yapmaya, şunu bunu denemeye çalışırken görürdünüz.
“Çünkü o zamanki Cristiano Ronaldo, şimdiki Cristiano Ronaldo'dan farklı. Tamamen farklı. Çünkü o dönemde Cristiano Ronaldo oyuncuları mahvediyordu. Bire birde adam alıyordu, oyuncuları mahvediyordu.
“Ben biliyorum, ben orta sahada oynarken Cristiano Ronaldo kenarda bire bir kalacaktı. Görmeme gerek yoktu. Topu doğrudan ayağına atıyordum, rakibini geçecekti. O Manchester United hücumunda gol atacağınızı bilirdiniz.
“Bazı maçlarda 1-0, 2-0 geriye düşerdiniz. Sorun değil, Cristiano Ronaldo giderdi. Çünkü en iyi oyuncuların neler yapabileceğini bilirsiniz. Cristiano Ronaldo'nun bire birde en iyisi olduğunu biliyorum. Nani'nin de bire birde en iyisi olduğunu biliyorum.
“Bence o yıl, bence Cristiano Ronaldo kariyerinin en iyi, zirve yıllarını yaşadı. Real Madrid'de inanılmaz işler yaptı. Ama o dönemde bence o, inanılmaz bir oyuncuydu. Cristiano Ronaldo'yu bire birde izlemekten, her yerden frikik kullanmasından keyif alıyordum. Arsenal'e karşı, Arsenal'le oynanan yarı finalde Cristiano Ronaldo akıl almaz derecede iyi oynadı. O maçta inanılmaz iyiydi. Maçtan önce, ‘Tamam, endişelenmeyin, bu maçı kazanacağız’ diyordu.
“O dönemde, 2008-2013-14 arasında o takımın zihniyeti buydu. Zihniyet öldürmekti, takımı öldürmekti. Bize karşı oynamak çok korkutucuydu. O dönemde diğer takımları öldürmeye çıkıyordu.”
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Portekizli GOAT, 41 yaşında hâlâ gücünden hiçbir şey kaybetmiyor
Ronaldo, 2007-08 sezonunda 42 gol attı, bir sonraki yıl ise 26 gole ulaştı; bu da ona ilk Ballon d'Or'unu ve yüksek bedelli bir Real Madrid transferini getirdi. O noktadan sonra onu durdurmak neredeyse imkânsız hale geldi; düzenli olarak olağanüstü başarılar sergiledi.
Artık gücünün azaldığı düşünülüyor; son Portekiz kampından ayrılmadan önce yedek kulübesine çekildi, ancak o, kariyeri boyunca eleştirmenleri susturup şüphe duyanları kendine inananlara dönüştürdü. Bu süreç de ilk kez ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan yerde başladı.
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