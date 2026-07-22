"Cristiano Ronaldo'nun egosu var, ama David Bellion'un yeteneği yok!" - Alejandro Garnacho'nun Aston Villa'ya olası transferi, Gabby Agbonlahor tarafından "kabus" olarak nitelendirildi

talkSPORT Breakfast programında konuşan Agbonlahor, Garnacho’nun Villa’ya transfer olma ihtimalini hemen reddetti. Agbonlahor şöyle dedi: “Hayır! Ara verin, reklam zamanı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Bu bir rüya, bir kabus!”

Eski Villa forveti, daha sonra Garnacho’nun yeteneğini sorguladı ve Chelsea’deki son performanslarını örnek gösterdi. Agbonlahor şöyle devam etti: “O iyi bir oyuncu değil. Onu ne zaman izlesem, bekleri geçemiyor. Geçen sezon Chelsea formasıyla oynadığı son beş, altı maçta, dürüst olmak gerekirse, beklerin yanına koşuyor, arkasını dönüp topu geriye paslıyordu. Bir oyuncuyla bire bir girmekten korkuyordu.

"Manchester United'ın onu elemesinin bir nedeni var. Chelsea'nin onu elemesinin bir nedeni var. Arjantin'in kanat oyuncusu sıkıntısı varken Dünya Kupası kadrosuna bile çağrılmamasının bir nedeni var.

"Manchester United'da takip ettiğim kariyerine bakılırsa, Ronaldo ya da Messi kadar egosu var, ama 20 yıl önce Manchester United'da oynayan David Bellion'un yeteneğine bile sahip değil."