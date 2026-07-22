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"Cristiano Ronaldo'nun egosu var, ama David Bellion'un yeteneği yok!" - Alejandro Garnacho'nun Aston Villa'ya olası transferi, Gabby Agbonlahor tarafından "kabus" olarak nitelendirildi
Agbonlahor, Villa Park’taki transfer girişimine öfkeleniyor
Agbonlahor, sansasyonel bir çıkışla Aston Villa’nın Garnacho’yu transfer etme girişimine tam bir karşı çıkışı dile getirdi. 22 yaşındaki oyuncunun, Manchester United’dan Chelsea’ye 40 milyon sterlinlik transferinden sadece bir yıl sonra, şartlı satın alma yükümlülüğü içeren bir kiralama anlaşmasıyla West Midlands kulübüne katılmaya yakın olduğu bildiriliyor.
Arjantin milli takım oyuncusu, Stamford Bridge’de zorlu bir sezon geçirdi ve Premier Lig’de oynadığı 24 maçta sadece bir gol attı. Chelsea’nin kadrosunu yeniden şekillendirmek amacıyla bu yaz onu transfer listesine koyduğu bildiriliyor, ancak Agbonlahor, Villa’nın 22 yaşındaki oyuncudan uzak durması gerektiğini düşünüyor.
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Karakter ve tutum konusunda soru işaretleri
talkSPORT Breakfast programında konuşan Agbonlahor, Garnacho’nun Villa’ya transfer olma ihtimalini hemen reddetti. Agbonlahor şöyle dedi: “Hayır! Ara verin, reklam zamanı. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey olmayacak. Bu bir rüya, bir kabus!”
Eski Villa forveti, daha sonra Garnacho’nun yeteneğini sorguladı ve Chelsea’deki son performanslarını örnek gösterdi. Agbonlahor şöyle devam etti: “O iyi bir oyuncu değil. Onu ne zaman izlesem, bekleri geçemiyor. Geçen sezon Chelsea formasıyla oynadığı son beş, altı maçta, dürüst olmak gerekirse, beklerin yanına koşuyor, arkasını dönüp topu geriye paslıyordu. Bir oyuncuyla bire bir girmekten korkuyordu.
"Manchester United'ın onu elemesinin bir nedeni var. Chelsea'nin onu elemesinin bir nedeni var. Arjantin'in kanat oyuncusu sıkıntısı varken Dünya Kupası kadrosuna bile çağrılmamasının bir nedeni var.
"Manchester United'da takip ettiğim kariyerine bakılırsa, Ronaldo ya da Messi kadar egosu var, ama 20 yıl önce Manchester United'da oynayan David Bellion'un yeteneğine bile sahip değil."
Giyinme odasıyla ilgili endişeler devam ediyor
Agbonlahor ayrıca, Garnacho’nun Unai Emery’nin Villa’da oluşturduğu olumlu atmosferi bozabileceğini öne sürdü ve kanat oyuncusunun itibarı ile davranışlarını endişe verici başlıca nedenler olarak gösterdi. Chelsea’ye transferini resmen tamamlayan Morgan Rogers’ın ayrılmasının ardından bu iç uyum daha da büyük bir önem kazanıyor.
Agbonlahor, “Karakterlere de bakarsanız, Aston Villa’nın soyunma odası muhteşem: Morgan Rogers’tan bahsediyoruz; herkes onunla iyi geçiniyor ve onu seviyor,” dedi. “Soyunma odasına sorun çıkaran birinin girmesini ister misiniz?
"Garnacho hakkında duyduğunuz her şey, oyundan çıkarken kollarını havaya kaldırması, Manchester United'dan ayrılış şekli."
Sert eleştirilerine rağmen, eski Villa forveti, Emery’nin kariyerinde duraklama yaşayan oyuncuları yeniden canlandırma konusunda kanıtlanmış bir geçmişi olduğunu kabul etti ve şunları ekledi: “Onu düzeltebilecek bir teknik direktör varsa, o da Unai Emery’dir.”
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Villa'nın transfer kararı mercek altına alındı
Agbonlahor, önerilen transferden hâlâ ikna olmuş değil ve Villa’nın diğer hedeflerini kaçırmasının ardından ortaya çıkan ilgisinin, stratejiden ziyade koşulların bir sonucu olabileceğini öne sürüyor.
Görüşünü şöyle özetledi: "Bu transferi gerçekten anlamıyorum. Cidden anlamıyorum. Beni gerçekten şaşırtıyor." Villa'nın transfer piyasasındaki bir sonraki hamlesi, eleştirilere rağmen Emery'nin takımının haberlerdeki transferi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini belirleyecek.
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