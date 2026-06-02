Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası mirası: Portekiz'in efsane ismi, 2026'da efsanevi statüsüne yakışır bir turnuva sergilemeli

Ronaldo, Manchester United’daki ikinci döneminin utanç verici ve dağınık bir şekilde sona ermesinin ardından eleştirenleri susturmakla kalmayıp, elinden kaçan tek kupayı da kazanmak konusunda kendine özgü özgüveniyle Katar’a gelmişti.

Ancak, Old Trafford'dan ayrılışına çok benzer bir şekilde buradan da ayrıldı; kamuoyu önünde sergilediği huysuzluk ve İsviçre ile oynanan son 16 turu maçında kadroya alınmaması üzerine Portekiz kampından ayrılmakla tehdit ettiği yönündeki haberler nedeniyle itibarı zedelendi. Fernando Santos'un takımı, Ronaldo'nun yerine geçen Goncalo Ramos'un attığı üç gol sayesinde bu maçı 6-1 kazandı.

Ronaldo, sosyal medya paylaşımında "Sadece herkesin şunu bilmesini istiyorum: çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey spekülasyon edildi, ancak Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile sarsılmadı" diye yazdı. "Ben her zaman herkesin hedefi için mücadele eden bir oyuncuydum ve takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmezdim."

"Şu an için," diye ekledi, "söylenecek pek bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya, sürdüğü sürece çok güzeldi... Şimdi, zamanın iyi bir danışman olmasına izin vermeli ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vermeliyiz."

Portekiz Futbol Federasyonu (PFF) ise yeni bir teknik direktörle "yeni bir döngüye başlamak için doğru zaman" olduğu sonucuna vardı, ancak yeni bir kaptan atanmayacaktı.

9 Ocak 2003'te Roberto Martinez, Santos'un halefi olarak atandığında, Portekiz'in sayısız potansiyel süperstarı etrafında heyecan verici bir genç takım kurma fırsatı yakaladı. Ancak bu fırsatı değerlendirmedi.

Seleccao'nun teknik direktörü olarak yaptığı ilk önemli hamlede Martinez, bunun yerine Suudi Arabistan'a uçarak Ronaldo'yu Portekiz'i Euro 2024'e taşımaya ikna etmeye çalıştı. Bu kararın felaketle sonuçlanacağı belliydi.