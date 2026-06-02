Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası mirası: Portekiz'in efsane ismi, 2026'da efsanevi statüsüne yakışır bir turnuva sergilemeli

10 Aralık 2022 gecesi Doha’daki Al Thumama Stadyumu’nda maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz Cristiano Ronaldo’nun yanaklarından gözyaşları akmaya başladı. Forvet, Portekiz'in Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı aldığı şok yenilgiden o kadar üzgündü ki, takımının taraftarlarına bile selam veremedi. Acısı çok büyüktü. Öyle ki, ertesi güne kadar yaşadığı yıkımı düzgün bir şekilde ifade edemedi ve o zaman bile bunu sadece bir sosyal medya paylaşımıyla yaptı.

"Portekiz adına Dünya Kupası'nı kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi," diye Instagram'da yazdı. "16 yıl boyunca Dünya Kupaları'nda oynadığım beş maçta, her zaman harika oyuncularla birlikte sahaya çıkıp milyonlarca Portekizli taraftarın desteğiyle elimden gelenin en iyisini yaptım.

"Sahada elimden gelen her şeyi yaptım. Asla mücadeleden kaçmadım ve o hayali asla bırakmadım. Ne yazık ki, o hayal dün sona erdi." Ama sona ermedi.

Ocak ayında 41 yaşına basmasına rağmen Ronaldo, 2026 Dünya Kupası için Portekiz kadrosuna seçildi ve zafer için son şansı, şimdiye kadarki en iyi şansı olabilir...

  Hüzünlü son

    Hüzünlü son

    Ronaldo, Manchester United’daki ikinci döneminin utanç verici ve dağınık bir şekilde sona ermesinin ardından eleştirenleri susturmakla kalmayıp, elinden kaçan tek kupayı da kazanmak konusunda kendine özgü özgüveniyle Katar’a gelmişti.

    Ancak, Old Trafford'dan ayrılışına çok benzer bir şekilde buradan da ayrıldı; kamuoyu önünde sergilediği huysuzluk ve İsviçre ile oynanan son 16 turu maçında kadroya alınmaması üzerine Portekiz kampından ayrılmakla tehdit ettiği yönündeki haberler nedeniyle itibarı zedelendi. Fernando Santos'un takımı, Ronaldo'nun yerine geçen Goncalo Ramos'un attığı üç gol sayesinde bu maçı 6-1 kazandı.

    Ronaldo, sosyal medya paylaşımında "Sadece herkesin şunu bilmesini istiyorum: çok şey söylendi, çok şey yazıldı, çok şey spekülasyon edildi, ancak Portekiz'e olan bağlılığım bir an bile sarsılmadı" diye yazdı. "Ben her zaman herkesin hedefi için mücadele eden bir oyuncuydum ve takım arkadaşlarıma ve ülkeme asla sırtımı dönmezdim."

    "Şu an için," diye ekledi, "söylenecek pek bir şey yok. Teşekkürler Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya, sürdüğü sürece çok güzeldi... Şimdi, zamanın iyi bir danışman olmasına izin vermeli ve herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin vermeliyiz."

    Portekiz Futbol Federasyonu (PFF) ise yeni bir teknik direktörle "yeni bir döngüye başlamak için doğru zaman" olduğu sonucuna vardı, ancak yeni bir kaptan atanmayacaktı.

    9 Ocak 2003'te Roberto Martinez, Santos'un halefi olarak atandığında, Portekiz'in sayısız potansiyel süperstarı etrafında heyecan verici bir genç takım kurma fırsatı yakaladı. Ancak bu fırsatı değerlendirmedi.

    Seleccao'nun teknik direktörü olarak yaptığı ilk önemli hamlede Martinez, bunun yerine Suudi Arabistan'a uçarak Ronaldo'yu Portekiz'i Euro 2024'e taşımaya ikna etmeye çalıştı. Bu kararın felaketle sonuçlanacağı belliydi.

    Parçalanma

    Ronaldo, Avrupa Şampiyonası elemelerinde rahatlıkla gol attı, ancak Almanya'da tek bir gol bile atamadı – diğer saha oyuncularından daha fazla şut çekmesine rağmen. Daha da kötüsü, gol orucunu bozma çabaları utanç verici olduğu kadar ters etki de yarattı.

    Ronaldo'nun ateş hattından çıkarılması gerektiği açıktı, ancak iradesiz Martinez, Portekiz'in son ve önemsiz grup maçında bile bu formsuz forveti yedek kulübesine almayı reddetti ve böylece takımın iyiliği yerine bir bireyin isteklerini öncelikli kıldı.

    Sonuç olarak, Gürcistan'a karşı 2-0'lık utanç verici bir mağlubiyette bir kez daha gol atamamasının ardından kaptan üzerindeki baskı daha da arttı ve Ronaldo, Slovenya ile oynanan son 16 turu maçında penaltı kaçırmasının ardından bu baskıya artık dayanamaz hale geldi.

    Frankfurt'ta uzatmaların ilk yarısında, futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri çöktü. Bu, sarsıcı bir manzaraydı. Katar'da gözyaşları dökülmüştü, ancak Portekiz'in elenmesinden sonra, maçlardan birinde değil.

    Beklentilerin ağırlığı, bu kritik anlarda her zaman başarılı olan oyuncu için açıkça fazla gelmişti ve bunun nedenini anlamak o kadar da zor değildi. Yaşayan bir efsane, bir yük haline gelmişti. Yıllarca takım arkadaşlarını kahramanca sırtlayan Ronaldo'nun yerine, artık takım arkadaşları onu sırtlıyordu. Ve bu, gururlu Portekizli için katlanılamayacak kadar ağır bir yük oldu.

    Bu nedenle, zor günler geçiren forvet oyuncusuna bir dereceye kadar sempati duymamak zordu; hatta penaltı atışlarında ilk penaltıyı atmaya cesaret etmesi, golü atması bir yana, ona hayranlık duymamak imkansızdı.

    "Daha çok Portekiz, daha az Ronaldo"

    Martinez uzun zamandır dikkatleri başka yöne çekme konusunda bir ustadır; kötü bir performansın ardından bile her zaman büyük laflar eden bir teknik direktördür. Bu nedenle, maç sonrası basın toplantısında, öncesinde yaşanan o korkunç performansa – ve kendisinin bu olaydaki rolüne – değinmek yerine, Ronaldo’nun övgüye değer cesaretine odaklanması kaçınılmazdı.

    Daha da şaşırtıcı olmayan şey ise, çeyrek finalde Fransa ile oynanan maçta, Ronaldo'yu forvette oynatarak, bariz şekilde hatalı olan oyun planına sadık kalmasıydı.

    Aynı şeyi tekrar tekrar yapmak elbette farklı bir sonuç vermedi ve Portekiz, çabalayan talismanları bir kez daha gol atamayınca, son derece etkisiz bir Fransa takımına penaltılarda elendi. O noktada, hem Martinez'e hem de Ronaldo'ya ısrar etmenin akıllıca olup olmadığı ulusal bir tartışma konusu haline geldi. Unutulmaz bir manşetin de yalvardığı gibi, "Daha fazla Portekiz, daha az Ronaldo!"

    Seleccao'nun 2024-25 Uluslar Ligi'ndeki etkileyici sonuçları sırasında bile, FPF'nin yeni seçilen başkanı Pedro Proenca'nın Almanya'daki finallerin ardından Martinez'i kovup yerine Jose Mourinho'yu getirme eğiliminde olduğu yönünde söylentiler vardı.

    'Muhteşem rekor'

    Ronaldo, milli kariyerini uzatmada fiilen rol oynayan Martinez’i çevreleyen sürekli spekülasyonlardan, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde rahatsız oldu.

    "Portekiz için muhteşem bir sicile sahip birini sorgulamak beni şaşırtıyor," dedi İspanya ile oynanacak Uluslar Ligi finali öncesinde. "Bu konuda biraz saygısızlık var. Diğer teknik direktörler hakkında konuşmak da mantıklı değil. Teknik direktör olağanüstü bir iş çıkardı.

    "Kazanmış olsanız bile bu tartışma var, ama bu, evlerinde oturup fikirlerini söyleyen papağanların işi. Söylememiz gereken şey, teknik direktörün yaptığı işten çok memnun olduğumuzdur, çünkü farklı bir milletten gelip, dilimizi konuşuyor, marşımızı gördüğüm tutkuyla söylüyor; en çok değer verdiğim şey budur. Gerisi hiç önemli değil.

    "Kazanıp kazanmadığımıza bakılmaksızın sonuçlar çok olumlu. Her zaman tartışmalar olacaktır, ama benim için bu hiç mantıklı değil."

    Martinez'i saha dışında savunan Ronaldo, daha sonra sahada da onu kurtardı.

    Nations League yarı finalinde Almanya'ya karşı galibiyet golünü attıktan sonra, Portekiz'in penaltılarla kazandığı İspanya maçında da gol attı. Kısacası, Martinez işini (ve itibarından geriye kalanları) Ronaldo'ya yatırmıştı ve bu risk geç de olsa karşılığını verdi.

    Ancak, Ronaldo'ya güvenmeye devam etmenin akıllıca olup olmadığına dair şüpheler ortadan kalkmadı.

    Hareket kabiliyetinin azalması

    Martinez, "Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a transferinden bu yana seviyesinde bir düşüş olduğuna dair hiçbir işaret görmediğini" söylüyor - ama bu, asıl meseleyi gözden kaçırmak oluyor.

    Süperstarın süper insan güçleri, Ocak 2023'te Al-Nassr'a katılmadan çok önce azalmaya başlamıştı - ve bu bir eleştiri değil. Ronaldo, otuzlu yaşlarının sonlarına kadar zamanın akışına karşı inanılmaz bir direniş göstermişti ve şu anda altıncı Dünya Kupası finallerine hazırlandığı gerçeği bile, mesleğine olan eşsiz bağlılığının kanıtıdır.

    Gerçekten de, saha dışında bu kadar çaba gösteren başka bir oyuncu bulmak zor. Tabii ki şu anki sorun, Ronaldo'nun artık sahada o kadar çok çalışamayacak durumda olması.

    Günümüzde en üst seviyede oynayan ve neredeyse hiç pres yapmayan çok az forvet var, bu da Ronaldo'yu modern futbolda bir istisna haline getiriyor. Portekiz'in, forvet hattını daha hareketli bir forvetin yönetmesinin daha iyi olacağına dair çok geçerli bir argüman var.

    Ronaldo'nun cezası nedeniyle kaçırdığı, Seleccao'nun Ermenistan'ı 9-1 mağlup ettiği maçta Ramos'un bir kez daha forvette oynaması ve takımın Dünya Kupası elemelerindeki en etkileyici performansını sergilemesi kesinlikle bir tesadüf gibi görünmüyordu.

    Elbette, Ronaldo'nun cezasının niteliği de Kuzey Amerika'da ortaya çıkabilecek başka bir potansiyel soruna işaret ediyor.


    Öfke nöbetleri

    Ronaldo, muhtemelen kaybetmekten o kadar çok nefret ettiği için sürekli galip gelen bir oyuncu. Ancak, her zaman huysuzluk eğilimi olsa da, yaşlandıkça giderek daha sinirli hale geldi.

    Al-Nassr'da üç buçuk yıl boyunca büyük bir başarı peşinde koşarken de pek çok öfke nöbeti yaşadı. Bu yılın başlarında, Suudi Pro Ligi'nin kulübüne karşı komplo kurduğuna inandığı için greve bile gitti. Bu durum, işler istediği gibi gitmediğinde Ronaldo'nun hâlâ bununla başa çıkamadığı algısını pekiştirdi ve bu, Dünya Kupası'na giden Portekiz taraftarları için endişe verici bir durum olmalı.

    Unutmayın, Seleccao'nun kaptanı, geçen Kasım ayında İrlanda'ya karşı oynanan ve kaybedilen eleme maçında Dara O'Shea'ya mantıksız bir şekilde saldırdığı için doğrudan kırmızı kart gördüğü için, ülkenin grup aşamasındaki ilk maçlarında forma giyemeyecekti.

    Ancak FIFA, genellikle zorunlu olan üç maçlık cezasının ikinci ve üçüncü maçlarını askıya alma gibi olağanüstü bir karar aldı. Bu da Ronaldo'nun hem DR Kongo hem de Özbekistan ile oynayabileceği anlamına geliyor ve ona son finallerine yüksek skorlu bir başlangıç yapma şansı sunuyor.

    Ancak, eleme turlarında işler kaçınılmaz olarak zorlaştığında, onun çaresizliğinin bir sorun haline gelebileceği şüphesi ortadan kalkmıyor.

    Son dans

    Medya ne kadar Ronaldo'ya odaklansa da, şüphesiz ki kendisi herkesten daha fazla baskı altında. O tam bir mükemmeliyetçi; en iyiden daha azı asla yeterli gelmiyor ve bu da zaferi kaçınılmaz kılıyor.

    Örneğin, Orta Doğu'ya transferi esas olarak paradan kaynaklanıyor olabilir, ancak geçen ay Damac ile oynanan maçın bitiminden önce bir kez daha gözyaşları akmaya başladığında, bu sezon Pro League'i kazanmanın onun için ne kadar önemli olduğu ortadaydı. Ancak bu sefer, maçtaki ikinci golüyle şampiyonluğu fiilen garantilemiş olmaktan dolayı çok mutlu ve belki de rahatlamıştı.

    Bu anlamda, yaklaşan Dünya Kupası'nın Ronaldo için önemini abartmak aslında zor, çünkü bu gerçekten de en büyük sahnedeki son dansı. 2030'daki bir sonraki turnuvada oğlu Cristiano Jr ile birlikte oynamak istediğine dair söylentiler olsa da, futbolun en prestijli turnuvasında silinmez bir iz bırakmak için başka bir şansı olmayacak.

    Ronaldo şüphesiz tüm zamanların en iyi futbolcularından biri, ancak beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu sadece bir kez yarı finalde yer aldı ve eleme aşamasında hiç gol atamadı. Tam da bu nedenle, Dünya Kupası'ndaki mirası Kuzey Amerika'da büyük ölçüde risk altında, yani omuzlarındaki yük her zamankinden daha ağır hissedilecek.

    Ancak iyi olan şey, bu yükün etrafındaki oyuncular tarafından önemli ölçüde hafifletilecek olmasıdır. Çünkü şu anda Ronaldo'nun şimdiye kadar gördüğümüz en zayıf halini izliyor olsak da, o Seleccao tarihinin en güçlü kadrosunun bir parçası.

    Masalsı bir son mu?

    Vitinha, João Neves ve Bruno Fernandes ile Portekiz, dünya futbolunun en iyi orta saha üçlüsüne sahipken, güvenilir Diogo Costa ise Manchester City’den Ruben Dias’ın liderlik ettiği ve sol bekte muhteşem Nuno Mendes’in yer aldığı olağanüstü bir savunma hattı tarafından korunuyor.

    Bernardo Silva'nın da kadroda yer almasıyla, Joao Felix ve Rafael Leao gibi oyuncuların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri konusunda şüpheler olsa da, hücumda deneyim ve kalite eksikliği de yok.

    Ancak her şey hala Ronaldo'ya bağlı. O, eleme maçlarında, Uluslar Ligi maçlarında ve Suudi Pro Ligi'nde hala gol attığı için kadroya seçildi - ve bu hiç de kolay bir başarı değil. Ancak asıl zorluk, 41 yaşında hala en üst seviyede oynayabileceğini kanıtlaması.

    Ayrıca, sadece gol önünde değil, genel olarak da soğukkanlılığını koruması çok önemli. Portekiz, eleme turlarında baskı yeniden arttığında Ronaldo'nun duygularını kontrol altında tutmasına gerçekten ihtiyaç duyuyor ve son dört yıldır ne kadar gergin olduğu düşünülürse bu kolay olmayacak.

    Elbette, Dünya Kupası'nı kazanmayı bu kadar çok istemesi mutlaka kötü bir şey değil. Onun azmi ve kararlılığı, Vitinha'nın da ifade ettiği gibi, "Ronaldo ile ve Ronaldo için Dünya Kupası'nı kazanmak" arzusunda birleşen takım arkadaşları için uzun zamandır bir ilham kaynağı olmuştur ve haklı olarak favoriler arasında yer almaktadırlar.

    Bir takımın bir bireye bu kadar önem vermesinin doğru olup olmadığı tartışılabilir, ancak tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Ronaldo, Portekiz için harika bir oyuncudan çok daha fazlasıdır; uzun zamandır Seleccao'nun sembolü haline gelmiştir. Ayrıca bu noktaya gelmek için çok zorlu bir süreçten geçmiştir.

    Son dört yıldır masalsı bir son için bedenini ve zihnini mutlak sınıra kadar zorladı; bu yüzden fedakarlığının karşılığını alıp almayacağını söylemek imkansız olsa da, bir şey kesin: Ronaldo'nun rüyası nasıl sona ererse ersin, gözyaşları akacak.

