Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası mirası: Portekiz'in efsane ismi, 2026'da efsanevi statüsüne yakışır bir turnuva sergilemeli

Vitinha, João Neves ve Bruno Fernandes ile Portekiz, dünya futbolunun en iyi orta saha üçlüsüne sahipken, güvenilir Diogo Costa ise Manchester City’den Ruben Dias’ın liderlik ettiği ve sol bekte muhteşem Nuno Mendes’in yer aldığı olağanüstü bir savunma hattı tarafından korunuyor.
Bernardo Silva'nın da kadroda yer almasıyla, Joao Felix ve Rafael Leao gibi oyuncuların potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri konusunda şüpheler olsa da, hücumda deneyim ve kalite eksikliği de yok.
Ancak her şey hala Ronaldo'ya bağlı. O, eleme maçlarında, Uluslar Ligi maçlarında ve Suudi Pro Ligi'nde hala gol attığı için kadroya seçildi - ve bu hiç de kolay bir başarı değil. Ancak asıl zorluk, 41 yaşında hala en üst seviyede oynayabileceğini kanıtlaması.
Ayrıca, sadece gol önünde değil, genel olarak da soğukkanlılığını koruması çok önemli. Portekiz, eleme turlarında baskı yeniden arttığında Ronaldo'nun duygularını kontrol altında tutmasına gerçekten ihtiyaç duyuyor ve son dört yıldır ne kadar gergin olduğu düşünülürse bu kolay olmayacak.
Elbette, Dünya Kupası'nı kazanmayı bu kadar çok istemesi mutlaka kötü bir şey değil. Onun azmi ve kararlılığı, Vitinha'nın da ifade ettiği gibi, "Ronaldo ile ve Ronaldo için Dünya Kupası'nı kazanmak" arzusunda birleşen takım arkadaşları için uzun zamandır bir ilham kaynağı olmuştur ve haklı olarak favoriler arasında yer almaktadırlar.
Bir takımın bir bireye bu kadar önem vermesinin doğru olup olmadığı tartışılabilir, ancak tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Ronaldo, Portekiz için harika bir oyuncudan çok daha fazlasıdır; uzun zamandır Seleccao'nun sembolü haline gelmiştir. Ayrıca bu noktaya gelmek için çok zorlu bir süreçten geçmiştir.
Son dört yıldır masalsı bir son için bedenini ve zihnini mutlak sınıra kadar zorladı; bu yüzden fedakarlığının karşılığını alıp almayacağını söylemek imkansız olsa da, bir şey kesin: Ronaldo'nun rüyası nasıl sona ererse ersin, gözyaşları akacak.