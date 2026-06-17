Ronaldo’nun milli takımdaki rolüne dair tartışmalar, Roberto Martinez’in görev süresi boyunca onu takip etti ve Kuzey Amerika’daki turnuva öncesinde doruk noktasına ulaştı. Ronaldo hücumun odak noktası olmaya devam etse de Carvalhal, tecrübeli oyuncunun enerjisini en önemli maçlar için saklamak amacıyla stratejide bir değişiklik yapılması gerektiğini öne sürüyor.

Rotasyonun gerekliliği hakkında konuşan Carvalhal, Sky Sports’a şunları söyledi: “Fiziksel durumuna gelince, bana sorarsanız teknik direktör Cristiano’yu daha iyi yönetebilir. Onu her dakika oynatmamalı. Bir sonraki maç için önemli olacağını anlamalı. Belki sadece 60 ya da 70 dakika oynayabilir. Teori bu. Ancak Ronaldo’nun bunu anlaması önemli. Pratikte ise, Ronaldo her maçta 90 dakika oynayacak kadar formda hissederse, takımın şampiyon olmasına yardım etmek isteyecektir."