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"Cristiano Ronaldo'nun bunu anlaması önemli" - Eski Premier Lig teknik direktörü, CR7'nin 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz'in her maçında ne kadar süre oynayabileceğini açıklıyor
41 yaşındaki bir ikonun fiziksel gerçekliği
Ronaldo’nun milli takımdaki rolüne dair tartışmalar, Roberto Martinez’in görev süresi boyunca onu takip etti ve Kuzey Amerika’daki turnuva öncesinde doruk noktasına ulaştı. Ronaldo hücumun odak noktası olmaya devam etse de Carvalhal, tecrübeli oyuncunun enerjisini en önemli maçlar için saklamak amacıyla stratejide bir değişiklik yapılması gerektiğini öne sürüyor.
Rotasyonun gerekliliği hakkında konuşan Carvalhal, Sky Sports’a şunları söyledi: “Fiziksel durumuna gelince, bana sorarsanız teknik direktör Cristiano’yu daha iyi yönetebilir. Onu her dakika oynatmamalı. Bir sonraki maç için önemli olacağını anlamalı. Belki sadece 60 ya da 70 dakika oynayabilir. Teori bu. Ancak Ronaldo’nun bunu anlaması önemli. Pratikte ise, Ronaldo her maçta 90 dakika oynayacak kadar formda hissederse, takımın şampiyon olmasına yardım etmek isteyecektir."
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Gelenek ile modern taktiksel gereklilikler arasında denge kurmak
Martinez, göreve geldiğinden beri Ronaldo’nun sadık bir destekçisi olmuştur; ancak Goncalo Ramos’un eleme turlarında tecrübeli oyuncunun yerini aldığı 2022 Dünya Kupası’nın hayaleti hâlâ ortalıkta dolaşmaktadır. 41 yaşındaki oyuncu, son 30 milli maçında attığı 25 golle yerini haklı çıkarmıştır; ancak Carvalhal, kaptanın en büyük başarıya ulaşma arzusunun onu değiştirilmiş bir rolü kabul etmeye itmesi gerektiğini öne sürmektedir.
Eski Swansea City teknik direktörü, “Teknik direktör, Cristiano’nun gerçekten olağanüstü bir şey başarmak istediğini ve dünya şampiyonu olmayı çok arzuladığını biliyor,” diye ekledi. “Teknik direktör, onun diğer oyuncular üzerindeki etkisinin ve zihniyetiyle onları nasıl motive edebileceğinin farkında. Bunun çok fazla değişmeyeceğine inanıyorum. O, Portekiz için hâlâ önemli bir oyuncu. Tüm Dünya Kupası maçlarında ilk 11’de oynayacağından kesinlikle eminim.”
Kadro derinliği ve kadro seçimi konusunda yaşanan zorluklar
Ronaldo’nun statüsüne rağmen Martinez, süperstarlarına ilk 11’de yerinin kimseye garanti edilmediğini hemen hatırlattı. Ronaldo’nun birkaç net fırsatı gole çeviremediği Nijerya’ya karşı oynanan son hazırlık maçı galibiyetinin ardından teknik direktör, kadro seçiminin hâlâ devam ettiğini belirtti. 26 kişilik kadroda her pozisyonda üst düzey yeteneklerin bulunması nedeniyle kadro rekabeti her zamankinden daha sert.
Martinez, “Şili ve Nijerya ile oynadığımız iki maçta 26 oyuncuyu sahaya sürdük ve hepsi Dünya Kupası’na hazır” dedi. “İlk 11’i henüz kesinleştirmedim. Ne istediğimiz konusunda çok netiz. Sahada aynı rolü üstlenip aynı işi yapabilecek, yüksek seviyede performans gösteren çok sayıda oyuncumuz var.”
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Kuzey Amerika’da tarihin izinde
Selecao, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya’nın yer aldığı bir grup aşamasıyla karşı karşıya kalacak ve bu da turnuvaya nispeten sorunsuz bir giriş imkanı sunuyor. Ancak Carvalhal, yetenekli oyunculardan oluşan bu takım için savunma geçişlerinin hâlâ bir zayıf nokta olduğunu belirtti. “Geçişlerde dikkatli olmalıyız,” diye uyardı. “Dünya Kupası’nda, takım her an dengede olmazsa bize zarar verebilecek hızlı oyunculara sahip takımlar var.”
Diogo Jota’nın trajik vefatının ardından bu turnuva, takım için duygusal açıdan daha da büyük bir önem taşıyor. Takım, son dönemde Uluslar Ligi’nde elde ettiği başarılar boyunca onun ruhunu yaşattı ve 1966’da elde edilen üçüncü sıra rekorunu aşarak onun anısını onurlandırmayı umuyor. Ronaldo için bu, tarihi bir milli kariyerin son bölümü anlamına geliyor; bu kariyerde, kendisine verilen rolü kabul etme istekliliği, henüz kazanamadığı tek kupayı elde etme yolunda belirleyici bir faktör olabilir.