Cristiano Ronaldo'nun bir "auraları" var ama Lionel Messi bir "koruma kalkanı"na sahip! Alex Iwobi, istenmeyen bir derlemede yer aldıktan sonra bu efsanelerle karşı karşıya gelmenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyor
Iwobi, Messi ve Ronaldo ile ne zaman ve nerede karşı karşıya geldi?
Kuzey Londra’daki efsanevi Hale End akademi sisteminden mezun olan ve bu sayede Avrupa futboluna adım atan, ayrıca Craven Cottage’a giderken Everton’da da forma giyen Nijerya milli takım oyuncusu Iwobi, bu sektörün en iyilerinden bazılarıyla karşı karşıya geldi.
Bu listede birkaç GOAT (Tüm Zamanların En İyisi) öne çıkıyor; CR7 ile Manchester United'daki talihsiz ikinci döneminde karşı karşıya geldi. Everton ile oynadığı bu maçtan önce, Iwobi Mart 2016'da Camp Nou'da Arsenal formasıyla Şampiyonlar Ligi'ne adım attı ve kıtasal turnuvada Messi, Neymar, Luis Suarez ve arkadaşlarıyla karşı karşıya geldi.
O akşam Katalonya'da birkaç sert ders aldı; sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi, zaman zaman onu gölgesinde bırakmıştı, ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, spor tarihine adını yazdırmış birkaç efsaneyle aynı sahada oynamış olmaktan gurur duyuyor.
Tüm zamanların en iyileri Messi ve Ronaldo ile karşı karşıya gelmek nasıl bir şey?
Iwobi, en son yayınlanan Beast Mode On Podcast’te Adebayo Akinfenwa’nın, futbol dünyasının en tartışmalı konularından biri olan “tarihin en iyi futbolcusu kimdir?” sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi: “Ben her zaman Messi derim.”
Ardından, Dünya Kupası şampiyonu Messi ve 41 yaşında Suudi Pro Ligi takımı Al-Nassr'da hala formda olan Portekizli Ronaldo ile ilgili kişisel deneyimlerinden bahsetti: “Messi beni Ronaldo'dan daha çok etkiledi çünkü Ronaldo, açıkça United'a geri döndü, Ronaldo gibi olmak istiyor, bu yüzden sosyal medyaya göre Ronaldo dünyadaki en etkili kişi olurdu.
“Durum farklıydı çünkü Ronaldo’ya karşı oynadığımda, onun aurası çılgınca, ama Nou Camp’ta Messi’ye karşı oynadığımda, Messi, Neymar, Suarez, [Andres] Iniesta, Xavi, Dani Alves, Victor Valdes vardı; isim üstüne isim üstüne isim vardı ve bu benim ilk Şampiyonlar Ligi başlangıcımdı ve sahaya çıkarken duyduğum tek şey ‘Messi, Messi’ idi. Dostum, başka süperstarlar da var!
“Soluma bakıyorum, bu arada hepsi de kısa boylu - Neymar oldukça kısa, Messi ise ekstra kısa - minicik, gerçekten minicik. Kafamda ‘hayır, imkansız’ diye düşündüm, bu adamın bir futbolcu olarak bu kadar büyük bir varlığı olamaz.
“Tabii ki Ronaldo ile oynadığımda, kariyerinin farklı bir aşamasındaydı – o çok verimli, topu ona ver, gol atar. Oysa Messi ile oynadığımda, topu her aldığında, kimsenin girip ona müdahale edemeyeceği bir yarıçap vardı.”
Iwobi, Messi'nin en iyi anlar derlemesine nasıl girdi?
Messi’nin tarih kitaplarında yer alan bu istenmeyen anıyla ilgili olarak Iwobi şunları ekledi: “Muhtemelen sosyal medyada arama yapacaksınız – artık genellikle kalıplı ayakkabı giyiyorum ama gençken tabii ki çivili ayakkabı giymek zorundaydık. Hazır olduğumdan emin olmak için bu maçta çivili ayakkabı giydiğimi hatırlıyorum.
“Victor Valdes topu Messi’ye attı – bu TikTok’ta bir yerlerde var – topu Messi’ye attı, ben ona baskı yapmaya çalıştım, etrafındaki bu güç alanından bıkmıştım. Ona baskı yapmaya çalıştım, ilk dokunuşunda sol ayağıyla içeri doğru keskin bir hareket yaptı.
“Kaymıştım, bacaklarım havada böyle kalmıştı! Yemin ederim, en uzun kramponlarımı giymiştim! Bu, Messi'nin derlemelerinde ara sıra karşımıza çıkıyor ve ben de “oh hayır, yine ben” diyorum. Saç kesimim değiştiği için mutluyum!”
Iwobi, Messi'nin yıllar boyunca oluşturduğu yenilmezlik havası sorulduğunda şunları söyledi: “Bunu [Sergio] Aguero'da, KDB'de [Kevin De Bruyne] de yaşadım, ama hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Çılgınca bir şeydi, kimse ona yaklaşamıyordu! Herkes onu durdurmaya çalışıyor, kimse yanına yaklaşamıyor ve o çok küçük.
“Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımı asla unutmayacağım - çılgıncaydı, tüm atmosfer, MSN - Messi, Neymar ve Suarez, hepsi gol attı! Benim için mükemmel bir mağlubiyetti. Hiç böyle bir mağlubiyetten keyif almamıştım!”
