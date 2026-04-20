Cristiano Ronaldo'nun bir "auraları" var ama Lionel Messi bir "koruma kalkanı"na sahip! Alex Iwobi, istenmeyen bir derlemede yer aldıktan sonra bu efsanelerle karşı karşıya gelmenin nasıl bir şey olduğunu anlatıyor

Iwobi, en son yayınlanan Beast Mode On Podcast’te Adebayo Akinfenwa’nın, futbol dünyasının en tartışmalı konularından biri olan “tarihin en iyi futbolcusu kimdir?” sorusuna verdiği yanıtta şunları söyledi: “Ben her zaman Messi derim.”

Ardından, Dünya Kupası şampiyonu Messi ve 41 yaşında Suudi Pro Ligi takımı Al-Nassr'da hala formda olan Portekizli Ronaldo ile ilgili kişisel deneyimlerinden bahsetti: “Messi beni Ronaldo'dan daha çok etkiledi çünkü Ronaldo, açıkça United'a geri döndü, Ronaldo gibi olmak istiyor, bu yüzden sosyal medyaya göre Ronaldo dünyadaki en etkili kişi olurdu.

“Durum farklıydı çünkü Ronaldo’ya karşı oynadığımda, onun aurası çılgınca, ama Nou Camp’ta Messi’ye karşı oynadığımda, Messi, Neymar, Suarez, [Andres] Iniesta, Xavi, Dani Alves, Victor Valdes vardı; isim üstüne isim üstüne isim vardı ve bu benim ilk Şampiyonlar Ligi başlangıcımdı ve sahaya çıkarken duyduğum tek şey ‘Messi, Messi’ idi. Dostum, başka süperstarlar da var!

“Soluma bakıyorum, bu arada hepsi de kısa boylu - Neymar oldukça kısa, Messi ise ekstra kısa - minicik, gerçekten minicik. Kafamda ‘hayır, imkansız’ diye düşündüm, bu adamın bir futbolcu olarak bu kadar büyük bir varlığı olamaz.

“Tabii ki Ronaldo ile oynadığımda, kariyerinin farklı bir aşamasındaydı – o çok verimli, topu ona ver, gol atar. Oysa Messi ile oynadığımda, topu her aldığında, kimsenin girip ona müdahale edemeyeceği bir yarıçap vardı.”