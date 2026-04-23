Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'ya dönmesinin "anlamsız" olmasının iki nedeni - Orta Doğu'nun eski yıldızından Mohamed Salah ve Lionel Messi transfer tahminleri

Ronaldo'nun Al-Nassr'da ne kadar süre daha kalacağına dair sorular gündeme geldi. Oyuncu, 2022 Dünya Kupası öncesinde Premier Lig devi Manchester United ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2023 yılında bu takıma katılmıştı.

Riyad'a giderken dünyanın en kazançlı anlaşması imzalandı ve Karim Benzema ve Sadio Mane gibi birçok tanınmış isim de benzer bir yol izlemeye karar verdi.

Ronaldo, koleksiyonuna iki Altın Ayakkabı daha ekleyerek olağanüstü bireysel performansını sürdürdü, ancak Şubat ayında PIF kontrolündeki takımlar arasında fonların dağıtılma şekline itiraz ederek greve gitti.

O zamandan beri Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kovaladığı dönemde sahalara geri döndü ve 2027 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor. 41 yaşında olan Ronaldo'nun ne zaman emekliliği kabullenmek zorunda kalacağı ise henüz bilinmiyor.