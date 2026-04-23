Cristiano Ronaldo'nun Avrupa'ya dönmesinin "anlamsız" olmasının iki nedeni - Orta Doğu'nun eski yıldızından Mohamed Salah ve Lionel Messi transfer tahminleri
Ronaldo, Al-Nassr'da daha ne kadar kalacak?
Ronaldo'nun Al-Nassr'da ne kadar süre daha kalacağına dair sorular gündeme geldi. Oyuncu, 2022 Dünya Kupası öncesinde Premier Lig devi Manchester United ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından 2023 yılında bu takıma katılmıştı.
Riyad'a giderken dünyanın en kazançlı anlaşması imzalandı ve Karim Benzema ve Sadio Mane gibi birçok tanınmış isim de benzer bir yol izlemeye karar verdi.
Ronaldo, koleksiyonuna iki Altın Ayakkabı daha ekleyerek olağanüstü bireysel performansını sürdürdü, ancak Şubat ayında PIF kontrolündeki takımlar arasında fonların dağıtılma şekline itiraz ederek greve gitti.
O zamandan beri Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu kovaladığı dönemde sahalara geri döndü ve 2027 yazına kadar sözleşmesi devam ediyor. 41 yaşında olan Ronaldo'nun ne zaman emekliliği kabullenmek zorunda kalacağı ise henüz bilinmiyor.
CR7, Avrupa'da yeni bir mücadeleye atılabilir mi?
Ronaldo’nun önünde en az bir büyük hedef daha olabileceği öne sürülüyor – belki de her şeyin başladığı yer olan Sporting’e geri dönerek – ancak M’Poku, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun Orta Doğu’daki elverişli koşullara sırtını döneceğine pek inanmıyor.
Tottenham akademisi mezunu M’Poku - futbolculuk günlerinde Abu Dabi ve Suudi Arabistan’da zaman geçirmiş ve şu anda Angry Ginge’s Yanited takımında Baller League UK’nin bir parçası olan - GOAL’a Ronaldo’nun yakın geleceğinin ne olacağı sorulduğunda şunları söyledi: “Avrupa’ya geri döneceğini sanmıyorum. Ve bence Avrupa'ya dönmesinin bir anlamı yok, özellikle de orada kazandığı parayı ve insanların ona nasıl davrandığını düşünürsek.
“O yaşa geldiğinizde, artık istemediğiniz şeyler olur. Bence bir Dünya Kupası daha oynayacak, muhtemelen sonuncusu olacak, sonra da Suudi Arabistan’a geri dönecek. Ne zaman bırakacağını göreceğiz.”
Liverpool'un efsanesi Salah, Suudi Arabistan'da Ronaldo'nun yanına katılacak mı?
Al-Nassr, hem sportif hem de ticari bir süper güç olarak Ronaldo'yu kadrosunda tutmaya doğal olarak büyük önem veriyor ve takımın sembolü haline gelen 7 numaralı oyuncuyu memnun etmek amacıyla kadrosuna yeni isimler katacak gibi görünüyor.
Bu transferlerden biri, Liverpool'dan serbest oyuncu olarak ayrılmaya hazırlanan Mısırlı forvet Mohamed Salah olabilir mi? M'Poku bu soruya şu yanıtı verdi: "Bence Mo Salah muhtemelen Suudi Arabistan'a gidecek.
Al-Nassr'a gidecek mi bilmiyorum, ama evet, gidecek. Ancak şu anda PIF de kulübü satmaya çalışıyor. Yani eğer bir sahibi gelip 'Al-Nassr'ı satın almak istiyorum' derse ve bu sahibi oyuncular satın alırsa, sorun olmaz."
Beckham, MLS'de Messi ile Ronaldo'yu bir araya getirebilir mi?
Ronaldo’ya Salah ile aynı sahada yer alma şansı tanınabilir, ancak ebedi rakibi Messi ile aynı sahada boy gösterme olasılığı konusunda şüpheler devam ediyor. Arjantinli efsane, MLS Kupası şampiyonu Inter Miami ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmeye bağlı.
Birçok kişi, Herons'un ortak sahiplerinden ve Manchester United efsanesi Sir David Beckham'ın, ABD'de bu iki GOAT'ı bir araya getirecek kişi olup olmayacağı konusunda spekülasyonlar yapıyor. M'Poku, dünya çapındaki izleyicilerin hayal gücünü harekete geçirecek bir anlaşma hakkında şunları ekledi: "Bunun olacağını sanmıyorum.
“Ve bana göre, ikisini aynı takımda görmek iyi mi, bilmiyorum, çünkü ikisi de büyük yıldızlar ve ya birini seçmek zorundasınız - ya Messi taraftarı olursunuz ya da Ronaldo taraftarı. Bir kulübün ikisini de kadrosunda bulundurmasının iyi olduğunu düşünmüyorum.”
1.000 resmi gol barajını aşmaya çalışan GOAT'lar
Bu rüya, henüz tam anlamıyla şekillenmeden solup gidiyor olabilir, ancak Ronaldo ve Messi bir süre daha taraftarları heyecanlandırmaya devam edecek gibi görünüyor. Her ikisinin de bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda boy göstermesi beklenirken, kariyerlerinde 1.000 resmi gol barajına ulaşma ihtimalleri de bulunuyor.
M’Poku, tarihe geçen hikayelerin son bölümlerini yazan bu iki efsaneyi uzaktan izleyenler arasında olacak. Eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli futbolcusu, profesyonel sporun baskısından uzaklaşıp Londra’daki Copper Box Arena’da bazı ünlü isimlerle birlikte altı kişilik takımlar arasında oynanan turnuvaya katılmaktan memnun.
