AFP
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Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'daki dikkat çekici jesti ortaya çıktı: Alvaro Gonzalez, ödenmeyen maaşlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıyı anlattı
Gonzalez endişe verici ödeme gecikmelerini ortaya çıkardı
Eski İspanyol stoper, süper yıldızın Aralık 2022'de Manchester United'dan sansasyonel transferi öncesinde Riyad'da karşı karşıya kaldığı beklenmedik mali sıkıntıyı açıkça anlattı. 2026 Ağustos'unun başında 36 yaşında profesyonel futboldan emekli olduğunu açıklayan Alvaro, kulüpteki ilk altı ayını tamamen maaş almadan geçirdiğini söyledi. PIF destekli dev kulüp Suudi Arabistan'ın en zengin spor kurumları arasında yer alırken, bu can sıkıcı süreç son derece ironik bir tablo ortaya koydu
- Power Sport Images
Stoper, sinir bozucu maaş anlaşmazlığını anlattı
Avrupa futbolundan ayrıldıktan sonra Orta Doğu’daki macerasının ilk dönemlerini değerlendiren eski Espanyol ve Villarreal savunmacısı, soyunma odasını etkisi altına alan belirsizliğin sürdüğünü anlattı. Kazancını almasının uzun süre gecikmesini detaylandıran Alvaro, LeFutbolin tarafından aktarıldığı üzere şöyle dedi: "Suudi Arabistan’da altı ay boyunca maaş almadan kaldım. Suudi Arabistan’daki dönemimin ilk ayları, Al-Hilal’le birlikte ülkenin en iyi kulübündeydi. Bir maça 70.000 [taraftar] sığdırabiliyordunuz. Endişelenmiyordum çünkü futbolda zaten 14 yıl geçirmiştim ve biraz para biriktirmiştim ama oraya para kazanmak için gitmiştim."
Ronaldo, kadro için uzlaşma sağladı
Uzun süren maaş anlaşmazlığı, Portekiz kaptanının soyunma odasındaki krizden haberdar olup ilgili yetkililerle doğrudan devreye girmesinin ardından ancak çözüldü. Ronaldo'nun takım arkadaşlarına ödeme yapılana kadar ilk maaşını almayı reddettiğini anlatan Alvaro, şöyle ekledi: "Durumu öğrendi. Maaşı hükümet tarafından ödenecekti ve ilk maaşından, ki az bir miktar değildi, yapılması gereken ilk şeyin oyunculara ödeme yapmak olduğunu söyledi. Bazılarımız ödeme almamıştı, herkes değil, ve şöyle dedi: 'Bu insanlar ödemelerini alana kadar...' Bunu yapmak zorunda değildi ama Cristiano yaptı."
- ZUMA Press Wire
Durmak bilmeyen forvet tarihi dönüm noktasının peşinde
İkilinin birlikte geçirdiği süre kısa oldu; 2022-23 sezonu boyunca yalnızca 11 resmi maçta bir araya geldiler ve İspanyol ayrılmadan önce altı galibiyet aldılar. Ronaldo şu anda 41 yaşında ve Haziran 2027'ye kadar Riyad devleriyle sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli golcünün tarihi 1.000 gol hedefine yönelik amansız takibi, Al-Nassr'a hem yurt içinde hem de kıta çapında öncülük ederken onu motive etmeyi sürdürüyor.
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