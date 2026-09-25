Uzun süren maaş anlaşmazlığı, Portekiz kaptanının soyunma odasındaki krizden haberdar olup ilgili yetkililerle doğrudan devreye girmesinin ardından ancak çözüldü. Ronaldo'nun takım arkadaşlarına ödeme yapılana kadar ilk maaşını almayı reddettiğini anlatan Alvaro, şöyle ekledi: "Durumu öğrendi. Maaşı hükümet tarafından ödenecekti ve ilk maaşından, ki az bir miktar değildi, yapılması gereken ilk şeyin oyunculara ödeme yapmak olduğunu söyledi. Bazılarımız ödeme almamıştı, herkes değil, ve şöyle dedi: 'Bu insanlar ödemelerini alana kadar...' Bunu yapmak zorunda değildi ama Cristiano yaptı."