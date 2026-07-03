Suudi liginde yer alan, ulusal şampiyonluğu yeni kazanan ve özellikle de Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al-Nassr takımının yeni bir teknik direktörü var.Portekizli Jorge Jesus, son Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun hemen ardından görevinden ayrıldı ve yerine Celtic Glasgow, Tottenham ve Nottingham Forest'ın eski teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou atandı.
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Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr’da yeni bir teknik direktörü var: Eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, Jorge Jesus’un yerine geçti
BASIN AÇIKLAMASI
Al-Nassr, resmi kanalları aracılığıyla Postecoglou'nun takıma katıldığını duyurdu. Postecoglou, iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşme 30 Haziran 2028'e kadar geçerli olacak. Suudi kulübünün X platformunda yayınladığı ve teknik direktörün bazı sözlerini aktaran gönderide, “Daha önceki tüm kulüplerimde işler aynı şekilde sona erdi: Benim yanımda bir kupa vardı” ifadesi yer alıyor.
POSTECOGLOU’NUN ÖZGEÇMİŞİ
Postecoglou için Suudi Arabistan'a geçiş, kişisel açıdan şanssız bir dönemin ardından gerçekleşti: İskoçya'da üst üste kazandığı zaferlerin (iki lig şampiyonluğu ve üç ulusal kupa) ardından, Avustralya milli takımını Asya Kupası'na taşıması, South Melbourne FC ve Brisbane Roar ile kazandığı 4 lig şampiyonluğu ve Japonya'da Yokohama F Marinos'un başında kazandığı şampiyonluğun ardından, 60 yaşındaki teknik direktör İngiltere'de arka arkaya iki kez görevden alındı. 2024/2025 sezonunda Tottenham ile Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, bu görevi sadece bir sezon sonra sona erdi; Nottingham Forest'taki görevi ise Eylül'den Ekim 2025'e kadar süren sadece 8 maçla sınırlı kaldı.
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