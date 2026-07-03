Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr’da yeni bir teknik direktörü var: Eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, Jorge Jesus’un yerine geçti

Postecoglou için Suudi Arabistan'a geçiş, kişisel açıdan şanssız bir dönemin ardından gerçekleşti: İskoçya'da üst üste kazandığı zaferlerin (iki lig şampiyonluğu ve üç ulusal kupa) ardından, Avustralya milli takımını Asya Kupası'na taşıması, South Melbourne FC ve Brisbane Roar ile kazandığı 4 lig şampiyonluğu ve Japonya'da Yokohama F Marinos'un başında kazandığı şampiyonluğun ardından, 60 yaşındaki teknik direktör İngiltere'de arka arkaya iki kez görevden alındı. 2024/2025 sezonunda Tottenham ile Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, bu görevi sadece bir sezon sonra sona erdi; Nottingham Forest'taki görevi ise Eylül'den Ekim 2025'e kadar süren sadece 8 maçla sınırlı kaldı.