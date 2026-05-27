Cristiano Ronaldo'nun, 2030 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla oğlunun yanında oynaması, "kariyerinin mükemmel bir sonu" olarak görülüyor

Ronaldo bu yaz Dünya Kupası finallerine altıncı kez katılmaya hazırlanırken, 41 yaşındaki oyuncunun en üst seviyede daha ne kadar devam edebileceği konusu şimdiden gündeme geldi. Çoğu oyuncu bu aşamada emekliliği düşünürken, Al-Nassr'ın süperstarı beklentileri alt üst etmeye devam ediyor; bu sezon 37 maçta 30 gol atarak takımını Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Eski Man United takım arkadaşı Djemba-Djemba, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun hız kesmeye niyeti olmadığına inanıyor. Eski takım arkadaşının uzun soluklu kariyeri hakkında konuşan Djemba-Djemba, BetVictor'a şunları söyledi: “Cristiano Ronaldo'nun 44 veya 45 yaşına kadar oynayabileceğine içtenlikle inanıyorum. Yaptıklarına hiç şaşırmıyorum çünkü onu 17 yaşındayken tanıyordum.”







