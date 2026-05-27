Cristiano Ronaldo'nun, 2030 Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla oğlunun yanında oynaması, "kariyerinin mükemmel bir sonu" olarak görülüyor
CR7 için kalıcı bir miras
Ronaldo bu yaz Dünya Kupası finallerine altıncı kez katılmaya hazırlanırken, 41 yaşındaki oyuncunun en üst seviyede daha ne kadar devam edebileceği konusu şimdiden gündeme geldi. Çoğu oyuncu bu aşamada emekliliği düşünürken, Al-Nassr'ın süperstarı beklentileri alt üst etmeye devam ediyor; bu sezon 37 maçta 30 gol atarak takımını Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna taşıdı.
Eski Man United takım arkadaşı Djemba-Djemba, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun hız kesmeye niyeti olmadığına inanıyor. Eski takım arkadaşının uzun soluklu kariyeri hakkında konuşan Djemba-Djemba, BetVictor'a şunları söyledi: “Cristiano Ronaldo'nun 44 veya 45 yaşına kadar oynayabileceğine içtenlikle inanıyorum. Yaptıklarına hiç şaşırmıyorum çünkü onu 17 yaşındayken tanıyordum.”
2030 Dünya Kupası hayali
2030 Dünya Kupası’nın Portekiz’in ev sahipliğinde düzenleneceği göz önüne alındığında, Ronaldo’nun bu turnuvada yer alması ihtimali özellikle büyük önem taşıyor. Djemba-Djemba, forvetin benzersiz psikolojik azminin onu spor tarihindeki diğer tüm sporculardan ayırdığını ve 2030’da sahaya çıkmasının bir hayal değil, gerçekçi bir hedef olduğunu belirtti.
Eski orta saha oyuncusu, "Her gün birlikte antrenman yapardık ve antrenmandan sonra bile her zaman daha fazlasını isterdi" diye ekledi. "Kendini geliştirmeye ve rekabet etmeye takıntılı. Daha önce onun gibi bir zihniyete sahip birini görmedim. 2030 Dünya Kupası Portekiz'e geldiğinde Cristiano Ronaldo hala oynuyorsa, bence kesinlikle kadroda yer almalı."
Cristiano Jr ile sahayı paylaşmak
Bu olası kariyer uzatmasının en romantik yanı, Ronaldo’nun en büyük oğlu Cristiano Junior ile birlikte oynama fırsatıdır. 15 yaşındaki genç, Al-Nassr akademisinde adından söz ettiriyor ve son zamanlarda Real Madrid ile adı anılmaya başlandı.
Djemba-Djemba, bu baba-oğul ikilisinin spor dünyası için en güzel masal olacağına inanıyor. O, “Bu, kariyerinin mükemmel bir sonu ve Portekiz futbolu için inanılmaz bir an olurdu. Cristiano Jr’ın da orada olduğunu bir düşünün. Bu inanılmaz olurdu. Cristiano Ronaldo başka bir gezegenden geldiği için oğlunun aynı seviyeye ulaşması çok zor olurdu, ama yine de çok güzel bir hikaye olurdu.” dedi.
Gelecek nesil için hazırlık
Cristiano Jr, Portekiz U-16 Milli Takımı'nda ilk golünü attıktan sonra şimdiden babasının izinden sıkı sıkıya ilerliyor. Avrupa’nın seçkin akademilerinden birine transfer olacağına dair yoğun spekülasyonlar olsa da, şu anki odak noktası Suudi Arabistan’da babasıyla aynı ortamda gelişimini sürdürmesi.
Baba Ronaldo'nun fiziksel olarak herhangi bir düşüş belirtisi göstermemesi nedeniyle, ikilinin birlikte profesyonel sahneye çıkma ihtimali giderek artıyor. İster Suudi Pro Ligi'nde ister 2030'da en büyük sahnede olsun, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Ronaldo, yeni nesil bayrağı devralmaya hazır olana kadar profesyonel hayallerini sürdürmeye kararlı görünüyor.