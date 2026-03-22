Cristiano Ronaldo'nun 1.000 gol hedefi bir 'takıntı' haline mi geldi? Roberto Martinez, Portekizli efsanenin artık takım arkadaşlarına pas vermeyi bırakabileceği yönündeki endişelere yanıt verdi

Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan bu oyuncu, rekorları alt üst eden iki on yıl boyunca olağanüstü bir performans sergiledi; Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al-Nassr, onun adeta bu dünyadan değilmiş gibi görünen yeteneklerinden faydalandı. Ancak bu ebedi forvet, her zaman bir takım oyuncusu olmaktan gurur duymuştur.

Kendisinden ve aynı soyunma odasını paylaşanlardan sadece en iyisini bekliyor. Ronaldo, kupa kazanma kutlamalarının tadını almış biri olarak başarılı olmak istiyor, ancak çoğu büyük başarının elde edilebilmesi için kolektif çaba gerektiğini biliyor.

Portekizli GOAT, 41 yaşında hala formunun zirvesinde ve resmi maçlarda attığı gol sayısında dört haneli rakamlara hızla yaklaşıyor. Milli takımda 143 golü bulunan Ronaldo, talihsiz bir sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önceki son Portekiz kadrosuna giremedi.