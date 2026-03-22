Cristiano Ronaldo'nun 1.000 gol hedefi bir 'takıntı' haline mi geldi? Roberto Martinez, Portekizli efsanenin artık takım arkadaşlarına pas vermeyi bırakabileceği yönündeki endişelere yanıt verdi
Ronaldo, takım oyuncusu olmaktan gurur duyar
Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan bu oyuncu, rekorları alt üst eden iki on yıl boyunca olağanüstü bir performans sergiledi; Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Al-Nassr, onun adeta bu dünyadan değilmiş gibi görünen yeteneklerinden faydalandı. Ancak bu ebedi forvet, her zaman bir takım oyuncusu olmaktan gurur duymuştur.
Kendisinden ve aynı soyunma odasını paylaşanlardan sadece en iyisini bekliyor. Ronaldo, kupa kazanma kutlamalarının tadını almış biri olarak başarılı olmak istiyor, ancak çoğu büyük başarının elde edilebilmesi için kolektif çaba gerektiğini biliyor.
Portekizli GOAT, 41 yaşında hala formunun zirvesinde ve resmi maçlarda attığı gol sayısında dört haneli rakamlara hızla yaklaşıyor. Milli takımda 143 golü bulunan Ronaldo, talihsiz bir sakatlık nedeniyle Dünya Kupası kadrosu açıklanmadan önceki son Portekiz kadrosuna giremedi.
1.000 gol hedefi Ronaldo için bir dikkat dağınıklığı mı?
Martinez'in, altıncı Dünya Kupası finallerine katılan CR7'yi bu yaz kadroya çağırması bekleniyor ve İspanyol teknik adam, takımın sembolü olan kaptanının konsantrasyonu konusunda hiçbir endişe duymuyor. Ronaldo'nun 1.000 gol rekorunun dikkatini dağıtmamasını tercih edip etmediği sorulduğunda Martinez şöyle dedi: “Buna katılmıyorum. Cristiano, Avrupa Şampiyonası'nda başka bir rekor kırmak için gol atmaya odaklanmış olsaydı, Bruno Fernandes'e Türkiye maçında yaptığı asist gerçekleşmezdi.
“Oyuncularımızın rekorları veya kişisel hedefleri olduğunu söylemek doğru değil. Avrupa Şampiyonası'nda gördüğüm tek şey, daha deneyimli oyuncularda farklı bir sorumluluk duygusuydu; turnuvada en iyi performansı sergilemek için azami sorumluluk.”
Neden yeni bir rekor Ronaldo'nun 'mirasını' etkilemeyecek?
Önemli bir gol hedefinin Ronaldo'yu herhangi bir şekilde etkileyip etkilemeyeceği konusunda daha fazla sorgulanan Martinez, şunları ekledi: “Hayır, çünkü Cris’in 1.000 gole ulaşma kaygısı ya da niyetiyle oynadığını görmüyorum. İster 950 ister 1.050 golü olsun, bıraktığı miras aynı. Bu hiçbir şeyi değiştirmez. Bunlar dışarıdan gelen konuşmalar.”
Ronaldo'nun en üst seviyede zaten çok şey başarmış biri olarak bu zihniyeti paylaşıp paylaşmadığı sorulduğunda Martinez şöyle devam etti: “Kesinlikle. Çünkü Cris'in kaleye dönüp asist aradığı maçlar yaşadık. Bu, benim çok değer verdiğim bir yönü. Çok önemli. Bir forvetin görevi sadece gol atmak değil, ceza sahası içinde doğru kararlar vermektir. Asistlerin amacı da budur. Ve genel olarak asistler, gollerden daha önemlidir.
“30 maçta 25 gol atan bir forvetten bahsediyoruz. Ama ben ceza sahası içindeki davranışına çok daha fazla değer veriyorum. Ve Cristiano, dışarıdan insanların 1.000. golüyle ilgili konuştuğu takıntıya sahip değil. Çünkü davranışı öyle değil. Kulüp adına bir şey söyleyemem ama burada, milli takımda durum öyle değil.”
Dünya Kupası'na geri sayım sürerken Suudi transfer dedikoduları
Ronaldo, Suudi Pro Ligi’nde üst üste üçüncü Altın Ayakkabı ödülünü kazanmak için mücadele ederken, bu sezon Al-Nassr formasıyla 22 gol daha attı. Bir ara greve gitmesinin ardından Orta Doğu’daki geleceği hakkında soru işaretleri ortaya çıktı; yüksek ücretli sözleşmesinde yaz transfer döneminde devreye sokulabilecek serbest kalma maddeleri olduğu söyleniyor.
Haziran ve Temmuz aylarının büyük bir bölümünde, ebedi rakibi Lionel Messi'yi taklit ederek en büyük ödülü kazanmak için Dünya Kupası zaferine odaklanacak. Portekiz ile Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi zaferlerinin tadını çıkardı, ancak dünya şampiyonluğunun nasıl bir his olduğunu henüz deneyimlemedi.
