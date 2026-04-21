"Cristiano Ronaldo nereye giderse gitsin, bir etki yaratır" - CR7 olmasaydı Suudi Pro Ligi balonu patlar mıydı? Paul-Jose M’Poku, Orta Doğu’daki ‘stratejiyi’ açıklıyor

Old Trafford’a rüya gibi bir dönüşün kısa sürede kabusa dönüşmesinin ardından, Kasım 2022’de Manchester United tarafından sözleşmesinin şaşırtıcı bir şekilde feshedilmesinin ardından Ronaldo, Al-Nassr’a transfer olurken bir kez daha spor dünyasında trend belirleyici oldu.

Riyad'da onun için dünya futbolunun en kazançlı sözleşmesi hazırlandı, ancak beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun kanatlarını açıp Avrupa'daki konfor alanından ayrılması pek çok kişinin kaşlarını çatmasına neden oldu.

Altın Ayakkabı ödülünü kazandığı sezonlarda büyük başarılar elde edemedi - futbol tarihinin en çok ödül kazanan oyuncularından biri olarak sadece Arap Kulüpler Kupası'nı kazanmanın tadını çıkardı - ancak kupa avı 2026'da da devam ediyor.