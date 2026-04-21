"Cristiano Ronaldo nereye giderse gitsin, bir etki yaratır" - CR7 olmasaydı Suudi Pro Ligi balonu patlar mıydı? Paul-Jose M’Poku, Orta Doğu’daki ‘stratejiyi’ açıklıyor
Modaya öncülük eden Ronaldo, Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Orta Doğu'ya gitti
Old Trafford’a rüya gibi bir dönüşün kısa sürede kabusa dönüşmesinin ardından, Kasım 2022’de Manchester United tarafından sözleşmesinin şaşırtıcı bir şekilde feshedilmesinin ardından Ronaldo, Al-Nassr’a transfer olurken bir kez daha spor dünyasında trend belirleyici oldu.
Riyad'da onun için dünya futbolunun en kazançlı sözleşmesi hazırlandı, ancak beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun kanatlarını açıp Avrupa'daki konfor alanından ayrılması pek çok kişinin kaşlarını çatmasına neden oldu.
Altın Ayakkabı ödülünü kazandığı sezonlarda büyük başarılar elde edemedi - futbol tarihinin en çok ödül kazanan oyuncularından biri olarak sadece Arap Kulüpler Kupası'nı kazanmanın tadını çıkardı - ancak kupa avı 2026'da da devam ediyor.
Ronaldo, 41 yaşında kariyerinde 1.000 gole ulaşmak için yoluna devam ediyor
Ronaldo şu anda 41 yaşında, ancak en az bir sezon daha sözleşmesi devam ediyor. Şubat ayında grev yaptığı sırada gelecek planları hakkında bazı sorular sorulmuş ve Portekizli "tüm zamanların en iyisi" için çeşitli transfer hedefleri gündeme gelmişti; ancak o sahalara geri döndü ve kariyerinde 1.000 gole ulaşma yolunda ilerlemeye devam ediyor.
Şu an için tüm sorunlar çözülmüş gibi görünse de, Ronaldo'nun ya yeni bir mücadeleye atılacağı ya da emekliye ayrılacağı bir gün gelecek. Birkaç transfer döneminde devasa meblağlar yatırılan Suudi Pro Ligi o zaman ne yapacak?
Portekizli efsane Ronaldo olmasaydı Suudi Pro Ligi ne yapardı?
Abu Dabi ve Suudi Arabistan'da da forma giymiş olan M’Poku'ya bu soru yöneltildiğinde, Angry Ginge’nin Yanited takımına katıldıktan sonra artık önceliğini Baller League UK'ye veren eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli futbolcusu, GOAL'a şunları söyledi: “Henüz kendilerini kanıtlamış değiller. Kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlar ve şu anda genç oyuncuları transfer ederek farklı bir stratejiye yöneliyorlar. Kısa vadede daha çok uzun vadeye odaklanıyorlar.
“Oldukça akıllılar ve ligi ve futbolu profesyonelleştirmek için kulüp futbolunda çalışmış en iyi ve en üst düzey isimlerle çevrelerini donatmaya çalışıyorlar. Ancak yapacakları çok iş var. Ayrıca diğer liglerde, diyelim ki ikinci lig, üçüncü ligde de, çünkü ülke çok büyük, ama evet, bu onların için zaman alacak.
“Ancak Ronaldo ayrılırsa her şeyin çökeceği gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ancak Ronaldo nereye giderse gitsin, her zaman bir etkisi olur. Yani bu Suudi Arabistan yüzünden değil.
“Juventus'tayken, o oradayken takım iyiydi, o ayrıldığından beri... Şimdi Almeria'daki kulübü satın aldı ve şimdi bir etki var. Yani Ronaldo, nereye giderse gitsin, her seferinde saha içinde ve dışında bir fark yaratıyor. Yani bir şeyler olacak, ama bunun çok büyük bir şey olacağını sanmıyorum.”
Ronaldo, nişanlısı Georgina ile birlikte Suudi Arabistan'da kalacak mı?
Ronaldo, Suudi Pro Ligi’nde PIF’in kontrolündeki takımlar arasında fonların dağıtılma şekline itiraz etmeden önce, çocukları ve nişanlısı Georgina Rodriguez’in yanında huzurlu görünüyordu.
Al-Nassr'ın ligin zirvesinde 8 puanlık bir fark açması, bu efsanevi futbolcunun ruh halini bir miktar hafifletmiş durumda ve Londra'daki Copper Box Arena'da kendi şampiyonluğunun peşinde olan M'Poku, CR7'nin şimdilik takımda kalacağına inananlar arasında yer alıyor.
Baller League Sezon 3, www.youtube.com/@BallerLeagueUK adresinden canlı olarak izlenebilir.