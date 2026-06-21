Cristiano Ronaldo neden eleştirilere karşı bağışık? - Diogo Dalot, Portekizli “tüm zamanların en iyisi”nin milli takım arkadaşlarından nasıl sarsılmaz bir destek gördüğünü açıklıyor

Eleştirmenler, Dünya Kupası açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, Portekiz’i ve efsanevi kaptanını hedef almakta hiç vakit kaybetmediler. Bu sonuç, internette bir olumsuzluk dalgasına yol açtı; Thierry Henry gibi tanınmış isimler, odak noktasının Ronaldo’nun kişisel başarılarından uzaklaşıp takımın ortak başarısına kayması gerektiğini öne sürdüler.

Ancak Dalot, Roberto Martinez’in kadrosunun yaklaşan fırtınanın tam olarak farkında olduğunu açıkladı. Dalot, “Çok basit. Soyunma odasında, kendi stadyumumuzda, Dünya Kupası’na gelmeden önce bu konu [sosyal medya ve eleştiriler] hakkında ayrıntılı bir konuşma yapma fırsatımız olmuştu,” diye açıkladı. “Sanki bunun olacağını önceden tahmin etmiş gibiydik. Elbette, böyle bir kadroya, özellikle de Cristiano gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda, her zamankinden biraz daha fazla hazırlıklı olmamız gerekiyor."