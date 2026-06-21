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Cristiano Ronaldo neden eleştirilere karşı bağışık? - Diogo Dalot, Portekizli “tüm zamanların en iyisi”nin milli takım arkadaşlarından nasıl sarsılmaz bir destek gördüğünü açıklıyor
Portekiz'in medya karmaşası öncesindeki turnuva hazırlıkları
Eleştirmenler, Dünya Kupası açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile 1-1’lik hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından, Portekiz’i ve efsanevi kaptanını hedef almakta hiç vakit kaybetmediler. Bu sonuç, internette bir olumsuzluk dalgasına yol açtı; Thierry Henry gibi tanınmış isimler, odak noktasının Ronaldo’nun kişisel başarılarından uzaklaşıp takımın ortak başarısına kayması gerektiğini öne sürdüler.
Ancak Dalot, Roberto Martinez’in kadrosunun yaklaşan fırtınanın tam olarak farkında olduğunu açıkladı. Dalot, “Çok basit. Soyunma odasında, kendi stadyumumuzda, Dünya Kupası’na gelmeden önce bu konu [sosyal medya ve eleştiriler] hakkında ayrıntılı bir konuşma yapma fırsatımız olmuştu,” diye açıkladı. “Sanki bunun olacağını önceden tahmin etmiş gibiydik. Elbette, böyle bir kadroya, özellikle de Cristiano gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda, her zamankinden biraz daha fazla hazırlıklı olmamız gerekiyor."
- Getty Images Sport
Dışarıdan gelen gürültüye karşı birleşik bir cephe oluşturmak
Ronaldo’nun maruz kaldığı incelemenin yoğunluğu dünya futbolunda eşsizdir; çoğu zaman her hareketi ya da kaçırılan bir fırsatı ulusal bir krize dönüştürür. Dalot, dış baskının takımın iç bağlarını zayıflatmadığını vurgulayarak, takımın tarihindeki ilk kupa zaferi hedefine odaklanmaya devam ettiğini belirtti.
Turnuva öncesi toplantının etkisini değerlendiren Dalot, şunları ekledi: “Bu anlara hazırlanmak için Dünya Kupası öncesinde yaptığımız o konuşma sayesinde, olaylar gerçekten yaşandığında grubun sarsılmaz olduğunu gösterebildik — bunun olacağını biliyorduk. Zorluklarla ve eleştirilerle karşılaşacağımızı biliyorduk… Bazen haksız, bazen gerçeğe aykırı ve çoğu zaman abartılı eleştiriler.”
Ronaldo'nun eleştirilere karşı gösterdiği efsanevi direnç
41 yaşındaki Ronaldo, Portekiz milli takımının odak noktası olarak geçirdiği yirmi yılı aşkın süre boyunca spot ışıklarına alışık bir isim. Dalot, Al-Nassr’ın forvet oyuncusunun en büyük gücünün tecrübesi olduğuna inanıyor; bu sayede, çevresindekiler manşetler yüzünden dikkatlerini kaybedebilecekken o sakinliğini koruyabiliyor.
"Cristiano'nun eleştirilerle ne kadar iyi başa çıktığını herkes zaten biliyor. Milli takımda 20 yılı aşkın bir deneyimi var," diye devam etti Dalot. "Bence takıma aktardığı o özgüven, eleştirilerin sadece oyunun bir parçası olduğu düşüncesi, özellikle de dünyanın en büyük, hatta belki de en büyük turnuvalarından birinde oynadığımız ve ulaşabileceğimiz seviyeyi göz önünde bulundurduğumuzda çok önemli."
- AFP
Dikkatler, Özbekistan ile oynanacak kritik maça yöneliyor
Portekiz, Salı günü Özbekistan ile oynayacağı hayati önem taşıyan K Grubu maçı için hazırlıklarını sürdürürken, üzerindeki baskı yüksek seviyede kalmaya devam edecek. Açılış maçındaki beraberliğin ardından eleme turlarına yükselme şansı henüz kesinleşmemiş olan takım, kampanyasına ivme kazandırmak için bir kez daha kaptanına güvenecek.
Dalot, 1-1’lik beraberliğin yalnızca geçici bir aksilik olduğuna ve Ronaldo’nun etkisinin her zamanki kadar güçlü olduğuna inanıyor. Defans oyuncusu, “Onun bize aşıladığı güven ve bizim ona duyduğumuz güven her zaman aynıydı ve her zaman da öyle kalacak” dedi. “Milli takımı temsil ettiği sürece, bence o yeteneği her zaman elinde tutacak ve her zaman oynamaya hazır olacak.”