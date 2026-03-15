Cristiano Ronaldo ne zaman sahalara dönecek? Al-Nassr, Portekizli süperstarın sakatlığıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı

Riyad merkezli kulüp, sezonun kritik bir döneminde şu anda bu iki süperstardan yoksun durumda. Al-Nassr, 67 puanla Suudi Pro Ligi’nin zirvesinde yer alıyor ve rakibi Al Hilal’e karşı üç puanlık bir üstünlüğü elinde tutuyor. Ligin Nisan ayı başında yeniden başlaması beklenirken, Jesus, sezonun son düzlüğünde en önemli golcülerin %100 formda olmasını sağlamaya odaklanmış durumda.

Portekizli teknik adam, takımının muhteşem formu göz önüne alındığında, yaklaşan milli maç arası nedeniyle ligin durmasının hem sevindirici hem de üzücü olduğunu itiraf etti. "İyi bir takıma karşı aldığımız bir galibiyet. Şampiyon olmak için önümüzde sekiz final var. Ne yazık ki bizim için lig, en iyi formumuzda olduğumuz ve sonuçlar aldığımız bir dönemde duruyor," diyen Jesus, takımının yakaladığı ivmeyi vurguladı.