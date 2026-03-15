Cristiano Ronaldo ne zaman sahalara dönecek? Al-Nassr, Portekizli süperstarın sakatlığıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı
İsa, yıldız ikilinin dönüş tarihini doğruladı
Al-Khaleej'i mağlup ettikten sonra basına konuşan Jesus, taraftarların bu ikilinin sahalara dönüşünü görmek için biraz daha beklemesi gerekeceğini doğruladı. "Ronaldo ve Mane, milli maç arası sonrasında geri dönecek. Herkes onların harika oyuncular olduğunu biliyor; bir süre sahalardan uzak kalacaklar. Mane birkaç gün önce ağrı hissetti ve biz de onu kadroya almamaya karar verdik; ara sonrasında forma giyebilecek durumda olacak," diye açıkladı teknik direktör.
Şampiyonluk yarışı sürerken kadroyu yönetmek
Riyad merkezli kulüp, sezonun kritik bir döneminde şu anda bu iki süperstardan yoksun durumda. Al-Nassr, 67 puanla Suudi Pro Ligi’nin zirvesinde yer alıyor ve rakibi Al Hilal’e karşı üç puanlık bir üstünlüğü elinde tutuyor. Ligin Nisan ayı başında yeniden başlaması beklenirken, Jesus, sezonun son düzlüğünde en önemli golcülerin %100 formda olmasını sağlamaya odaklanmış durumda.
Portekizli teknik adam, takımının muhteşem formu göz önüne alındığında, yaklaşan milli maç arası nedeniyle ligin durmasının hem sevindirici hem de üzücü olduğunu itiraf etti. "İyi bir takıma karşı aldığımız bir galibiyet. Şampiyon olmak için önümüzde sekiz final var. Ne yazık ki bizim için lig, en iyi formumuzda olduğumuz ve sonuçlar aldığımız bir dönemde duruyor," diyen Jesus, takımının yakaladığı ivmeyi vurguladı.
Felix 'tarihi' bir zirveye ulaştı
Ronaldo'nun yokluğunda, Portekizli milli takım arkadaşı João Félix sahneye çıktı ve 5-0'lık galibiyette iki gol atarak sezon gol sayısını etkileyici bir şekilde 21'e çıkardı. Jesus, forvetin Suudi Arabistan birinci ligine transfer olduktan sonraki yeniden yükselişini ve istatistiklerini övmekten geri durmadı; oyuncunun Avrupa'daki yerel liglerde hiç ulaşamadığı seviyelere geldiğini belirtti.
Jesus, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Joao Felix, daha önce oynadığı kulüplerde hiç ulaşamadığı tarihi rakamlara ulaştı" dedi. "Bu, harika bir takım çalışmasının yanı sıra bireysel olarak da farklı bir çalışma olduğunu gösteriyor." Teknik direktörün yorumları, Al-Nassr'daki özel antrenman programının eski Atletico Madrid oyuncusunun tüm golcü potansiyelini ortaya çıkarmasını sağladığını gösteriyor.
Al-Nassr için bundan sonra ne olacak?
Ronaldo ve Mané gibi kilit isimlerin geri dönüşü, Al-Nassr için hayati önem taşıyacak. Ronaldo’nun liderliği ve tecrübesi, Mané’nin hızı ve hücum gücüyle birleştiğinde, ligin Nisan ayında yeniden başlamasıyla birlikte Al-Nassr’ın sezonun son sekiz maçını atlatmasında belirleyici bir rol oynayabilir.
Al-Nassr, bu kritik aşamaya kağıt üzerinde nispeten kolay görünen bir maçla başlayacak. Suudi Pro Ligi'nde son sırada yer alan Al-Najma'yı evinde ağırlayacak.
