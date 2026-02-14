Getty
Cristiano Ronaldo ne zaman emekli olacak? Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, CR7'nin futbol kariyerinin neden "sonsuza kadar" devam edebileceğini açıklıyor
Ronaldo hala formunun zirvesinde
Şu anda nispeten daha zayıf olan Suudi Pro Ligi'nde forma giyse de, eski Manchester United ve Real Madrid süperstarı hala yüksek seviyede performans gösteriyor ve bu sezon Al-Nassr formasıyla 18 lig maçında 17 gol attı. Kariyerinde kulüp ve milli takımda attığı gol sayısı inanılmaz bir şekilde 960'ın üzerine çıktı. Ayrıca, kendini mümkün olan en iyi fiziksel durumda tutmaktan büyük gurur duyuyor. Bu, 40. yaş gününü çoktan geçmiş olmasına rağmen iyi oynamasını sağlıyor ve Martinez'e göre, istediği kadar uzun süre devam edebileceği anlamına geliyor.
Ronaldo 'sürekli devam edecek' mi?
Ronaldo'nun ne zaman futbolu bırakacağını düşündüğü sorulduğunda, Portekiz teknik direktörü BBC'ye şöyle cevap verdi: "Tüm istatistikler elimizde. Fiziksel olarak düşüşte olan bir oyuncuyu analiz edecek olursanız, bu durum söz konusu değil. Fiziksel istatistikleri, uzun süre daha devam edebilecek bir oyuncuya ait. Bence bu daha çok, onun doğru zamanın geldiğini ne zaman hissedeceği sorusu. Bence o kendine karşı çok eleştirel bir oyuncu. Takıma yardımcı olamayacağını gördüğünde, ne zaman bırakacağına kendisi karar verecektir."
CR7 'gerçekten bir örnek'
Martinez'e Portekizli GOAT'ı yönetmenin nasıl bir şey olduğu da soruldu ve o şöyle yanıtladı: "Çok kolay, çünkü yüksek standartları, işin nasıl yapılması gerektiğine dair beklentileri ve oyuna olan bağlılığı var. Portekiz'i ve milli takımı temsil etmek için ne yapmanız gerektiğini gösteren gerçek bir örnek. Ve şimdi, milli takımda 21 yıl geçirdikten sonra, açıkça uyum sağladı.
Teknik direktör, Ronaldo'yu kadroda tutmaya devam ettiği için bazı eleştirilere maruz kaldı, ancak bu kararını savunarak şunları ekledi: "O bir golcü, bizim için önemli bir oyuncu ve benim için önemli olan şu anda olduğu oyuncu. Milli takım teknik direktörü olarak, son 30 uluslararası maçta 25 gol atan bir oyuncu... O, geçmişte yaptıkları nedeniyle oynuyor değil, şu anda yaptıkları nedeniyle oynuyor."
Ronaldo 'yakında' emekli olacak
Ancak, bu oyunun ikonik isminin nihayet emekliye ayrılacağı gün yavaş yavaş yaklaşıyor gibi görünüyor. Kariyerinde 1.000 gol gibi eşi görülmemiş bir kilometre taşına ulaşmak istemesine rağmen, Portekiz'in tüm zamanların en golcü oyuncusu "yakında" emekli olacağını itiraf etti. Kasım 2025'te ne zaman futbolu bırakacağı sorulduğunda Ronaldo şöyle cevap verdi: "Dürüst olalım, yakında derken, muhtemelen bir veya iki yıl daha futbol oynamaya devam edeceğim" dedi.
Aralık ayında ise şunları ekledi: "Tutkum yüksek ve devam etmek istiyorum. Nerede oynadığımın önemi yok, Orta Doğu'da mı, Avrupa'da mı. Futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum. Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak ve hepinizin bildiği o sayıya [1.000 gol] ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam, bu sayıya kesinlikle ulaşacağım."
