Cristiano Ronaldo ne zaman emekli olacak? Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, CR7'nin futbol kariyerinin neden "sonsuza kadar" devam edebileceğini açıklıyor

Martinez'e Portekizli GOAT'ı yönetmenin nasıl bir şey olduğu da soruldu ve o şöyle yanıtladı: "Çok kolay, çünkü yüksek standartları, işin nasıl yapılması gerektiğine dair beklentileri ve oyuna olan bağlılığı var. Portekiz'i ve milli takımı temsil etmek için ne yapmanız gerektiğini gösteren gerçek bir örnek. Ve şimdi, milli takımda 21 yıl geçirdikten sonra, açıkça uyum sağladı.

Teknik direktör, Ronaldo'yu kadroda tutmaya devam ettiği için bazı eleştirilere maruz kaldı, ancak bu kararını savunarak şunları ekledi: "O bir golcü, bizim için önemli bir oyuncu ve benim için önemli olan şu anda olduğu oyuncu. Milli takım teknik direktörü olarak, son 30 uluslararası maçta 25 gol atan bir oyuncu... O, geçmişte yaptıkları nedeniyle oynuyor değil, şu anda yaptıkları nedeniyle oynuyor."