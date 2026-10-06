Portekiz Milli Takımı çevresindeki iç gerilim kaynama noktasına ulaştı; Ronaldo'nun da takıma olası bir dönüş konusunda tavrını netleştirdiği bildirildi. Kariyerindeki 1.000 gole ulaşma hedefini sürdürdüğü Al-Nassr ile şu anda Riyad'da bulunan tecrübeli golcünün, mevcut yönetimden memnuniyetsizlik duymaya başladığı öne sürüldü.

Rui Santos'un CNN Portugal'da aktardığı bilgilere göre, beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız dönüşü için pazarlığa kapalı bir şart belirledi: mevcut teknik direktör Jesus'un görevden ayrılması.

"Size şunu söyleyebilirim ki Cristiano bu açıklamalardan büyük hayal kırıklığı duydu. İddiaya göre Jesus görevde kaldığı sürece milli takıma dönmeyeceğini açıkça belirtti," diyen gazeteci, ülkenin en ikonik oyuncusuyla şu anda takımın başında bulunan isim arasındaki ilişkinin tamamen koptuğunu vurguladı.