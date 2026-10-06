AFP
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Cristiano Ronaldo, milli takım tartışması tırmanırken Jorge Jesus'a Portekiz'e dönüş için şart koştu
Al-Nassr süper yıldızından ültimatom
Portekiz Milli Takımı çevresindeki iç gerilim kaynama noktasına ulaştı; Ronaldo'nun da takıma olası bir dönüş konusunda tavrını netleştirdiği bildirildi. Kariyerindeki 1.000 gole ulaşma hedefini sürdürdüğü Al-Nassr ile şu anda Riyad'da bulunan tecrübeli golcünün, mevcut yönetimden memnuniyetsizlik duymaya başladığı öne sürüldü.
Rui Santos'un CNN Portugal'da aktardığı bilgilere göre, beş kez Ballon d'Or kazanan yıldız dönüşü için pazarlığa kapalı bir şart belirledi: mevcut teknik direktör Jesus'un görevden ayrılması.
"Size şunu söyleyebilirim ki Cristiano bu açıklamalardan büyük hayal kırıklığı duydu. İddiaya göre Jesus görevde kaldığı sürece milli takıma dönmeyeceğini açıkça belirtti," diyen gazeteci, ülkenin en ikonik oyuncusuyla şu anda takımın başında bulunan isim arasındaki ilişkinin tamamen koptuğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Jesus, yaşanan sürtüşmeye rağmen iyimserliğini koruyor
Jesus ise, ültimatoma dair yoğun haberlere rağmen sakin ve açık bir tavır sergilemeye çalıştı. Portekiz'in kısa süre önce Norveç'i mağlup etmesinin ardından teknik direktör, eski kaptanıyla yeniden uzlaşma ihtimali hakkında basına konuştu. Jesus, forvet oyuncusuna kapıyı açık bıraktığını gösterir şekilde, "Ne olacağını bilmiyorum, benim için her şey açık. Milli takıma çağrılmadan önce hayatıyla ilgili kararını vermeli. Eğer oynuyorsa ve milli takımda olmak istiyorsa, istediği zaman geri dönebilir, neden olmasın?" dedi.
Görevine başarılı bir başlangıç yapan deneyimli teknik adam, yaşananların ciddiyetini küçümsedi ve gerilimi köklü bir kurumsal sorun yerine basit bir iletişim eksikliği olarak nitelendirdi. Jesus ayrıca durumun medyanın öne sürdüğü kadar karmaşık olmadığını belirterek, "Bu bir yanlış anlaşılmaydı ve bence çözmesi kolay. Bana kalırsa her şey yolunda" ifadelerini kullandı.
Brezilya, kaptanı olmadan sahada parlıyor
Saha dışındaki drama manşetlere hakim olsa da Jesus yönetiminde sahadaki sonuçlar dikkat çekici derecede olumlu oldu. Portekiz, mevcut milli arada kusursuz bir performans sergileyerek, geleneksel liderinin yokluğunda UEFA Uluslar Ligi'nde tur atlamayı garantiledi.
Takımın taktik değişikliği işe yarıyor gibi görünüyor; son maçlarda dengeli bir hücum tehdidi ve savunma sağlamlığı sergilediler. Jesus bu başarıyı sosyal medyada kutlayarak, grup aşamasında dört maçta dört galibiyet aldıktan sonra kendilerine güvendiklerini yazdı. İstatistikler de teknik direktörün özgüvenini destekliyor; Portekiz, Dördüncü Grup'ta 12 puanla zirveye çıkarak çeyrek finale maçlar bitmeden yerini aldı.
- AFP
Ronaldo siyasi destek aldı
Anlaşmazlık, 39 yaşındaki forvetin kültürel önemini gözler önüne sererek Portekiz toplumunun en üst kademelerinde bile dikkat çekti. Eski siyasetçi António José Seguro, Al-Nassr kaptanını savunmak için devreye girerek, "Portekiz'i ve kültürünü dünyanın her köşesine taşımış bir adama böyle davranamazsınız" dedi.
Üst düzeyden gelen bu destek, tartışmanın artık futbol sahasıyla sınırlı kalmadığını, Portekiz'in kariyerlerinin son dönemindeki spor efsanelerine nasıl davrandığına ilişkin ulusal bir tartışma konusuna dönüştüğünü gösteriyor. Ronaldo'ya verilen kamuoyu desteği, bu hassas durumu yönetmeye çalışan Portekiz Futbol Federasyonu üzerindeki baskıya bir katman daha ekliyor.
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