Cristiano Ronaldo, Messi'nin temposuna ayak uyduramıyor: Portekiz-Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçında hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç

Messi’nin Arjantin-Suudi Arabistan maçındaki muhteşem performansı, bu konudaki şüpheleri yeniden gündeme getirmişti: Cristiano Ronaldo, bu Portekiz milli takımında gerçekten vazgeçilmez mi?





Statü olarak bakıldığında, o takımın simgesi ve paratoneridir; ancak sahada durum farklı bir perspektif ortaya koyuyor. Çünkü Messi bugün hâlâ sadece golleriyle değil, sahada her yerde varlığını hissettiren ve oyunun merkezinde kalmasını sağlayan oyunuyla Albiceleste’nin mutlak lokomotifi iken, CR7 zaman zaman Portekiz için neredeyse bir sınır haline geliyor.





Ronaldo’nun ilk şutunu ele alalım: Conceicao ceza sahasına girer, sol ayağıyla merkeze doğru yönelir ve en sevdiği ayağıyla şut atma fırsatı yakalar, ancak karmaşık bir pasla kaptanını aramayı tercih eder ve bu fırsatı boşa harcar. Ve Portekizlilerin oyunlarında, her ne pahasına olursa olsun CR7’yi devreye sokmaya çalıştıkları hissi defalarca hissediliyor.





Bunun bir başka etkisi de diğer oyunculara ayrılan alanın azalmasıdır. Skor berabere olmasına rağmen Gonçalo Ramos gibi başka bir forvetin ancak 83. dakikada oyuna girmesi bunabir örnektir; bu, Martinez’in geç yaptığı bir seçimdir ve Conceiçao ya da Rafa Leao gibi kanatlarda hücum gücü yüksek oyuncular varken (Rafa Leao, Pedro Neto’nun yerine oyuna girmişti; Pedro Neto ise Joao Neves’e asist yapan oyuncuydu) iki forveti bir arada oynatmanın zorluğuyla açıklanabilir.





İşte bu yüzden Ronaldo’nun ilk maçı sadece hayal kırıklığı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda Portekiz için bir alarm zili çalıyor; 23 Haziran’da Özbekistan ile oynanacak bir sonraki maçtan itibaren cevaplar gerekiyor: fikirleri toparlamak ve CR7’yi Seleçao için bir engel değil, bir artı değer haline getirmenin yolunu bulmak için neredeyse bir hafta var.