Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Cristiano Ronaldo, Messi'nin temposuna ayak uyduramıyor: Portekiz-Kongo Demokratik Cumhuriyeti maçında hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç

C. Ronaldo
Dünya Kupası
Portekiz
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti

Portekizli yıldız oyuncu, dünya şampiyonasındaki ilk maçında pek ikna edici bir performans sergileyemedi.

Küçük dev ve küçülen dev: Cristiano Ronaldo’nun dünya sahnesine çıkışı, Lionel Messi’ninkinin tam tersi.


Houston'da Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçı büyük bir heyecanla bekleniyordu ve tüm gözler, Suudi Arabistan karşısında "LaPulga"nın attığı üç golün ardından "cevap vermesi" beklenen CR7'ye çevrilmişti.


Oysa Portekizliler için her açıdan bir hayal kırıklığı oldu: hem 1-1’lik sonuçta, hem de 41 yaşındaki oyuncunun performansında; bu performans, en iyi günlerinden çok uzak olduğu gibi, bu sezon Al Nassr formasıyla attığı 30 golün de çok gerisinde kaldı.

  • GOLSÜZ BİR İLK YARI

    Cristiano Ronaldo’nun yaşadığı zorluklar maçın başından itibaren açıkça görülüyor ve bu durum ilk yarının istatistiklerinde net bir şekilde ortaya çıkıyor.


    Topa çok az dokundu; bunların çoğu sadece basit paslardı ve ceza sahasında hiçbir zaman etkili olamadı. Ama en önemlisi, ilk 45 dakikayı Mpasi Nzau'nun koruduğu kaleye tek bir şut bile çekmeden tamamladı.


    Ayağına gelen top yoktu ve yüksek toplarda da etkisiz kaldı; bu durum, fiziksel yapısını en iyi silah olarak kullanamayan Joao Neves gibi bir oyuncunun kafa vuruşuyla açılan bir maçta daha da göze çarpıyordu. CR7’nin verimsizliği neredeyse fark edilmeden geçip gidebilirdi, ancak Wissa’nın uzatma dakikalarında attığı gol, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin skoru eşitlemesine ve Portekiz için zorlu bir gecenin başlamasına neden oldu.

    • Reklam

  • TOPARLANMA SÜRECİNDE HIZINI DEĞİŞTİRMİYOR

    Roberto Martinez’in takımından bir tepki bekleniyordu; Martinez, formsuz Bernardo Silva’nın yerine Juventus’tan gelen Conceiçao’yu sahaya sürdü ve özellikle Cristiano Ronaldo’dan bir tepki bekleniyordu. Ancak bu tepki gelmedi.


    41 yaşındaki oyuncu ceza sahasında daha fazla varlık göstermeye çalışıyor, ancak bunu yaptığında etkili olamıyor, hatta umut vaat eden pozisyonları boşa harcıyor: önce iyi bir pozisyondan dışarıya vuruyor, ardından hakemin fark etmediği bir savunma oyuncusunun dokunuşuyla top yanlara gidiyor ve uzatma dakikalarında yine dışarıya vuruyor. Hiçbirinde kaleyi isabet ettiremiyor.


    Maç sonundaki istatistikler acımasız: 25 top dokunuşu, sıfır kaleye şut ve hiçbir başarılı dripling. Maç boyunca bu kadar çok top dokunuşu yapan hiçbir oyuncu, Portekizli kaptandan daha az verim vermedi. Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nı birleştirerek arka arkaya 10 maçtır gol atamıyor; son golünü 2022 Dünya Kupası grup aşamasında Gana’ya karşı atmıştı.


    Bu rakamlar, Dünya Kupası öncesinde Portekiz’i saran şüpheleri daha da besliyor.

  • MESSI TAKIMI ÖNÜNE ÇIKARIYOR, RONALDO "SINIRLI"

    Messi’nin Arjantin-Suudi Arabistan maçındaki muhteşem performansı, bu konudaki şüpheleri yeniden gündeme getirmişti: Cristiano Ronaldo, bu Portekiz milli takımında gerçekten vazgeçilmez mi?


    Statü olarak bakıldığında, o takımın simgesi ve paratoneridir; ancak sahada durum farklı bir perspektif ortaya koyuyor. Çünkü Messi bugün hâlâ sadece golleriyle değil, sahada her yerde varlığını hissettiren ve oyunun merkezinde kalmasını sağlayan oyunuyla Albiceleste’nin mutlak lokomotifi iken, CR7 zaman zaman Portekiz için neredeyse bir sınır haline geliyor.


    Ronaldo’nun ilk şutunu ele alalım: Conceicao ceza sahasına girer, sol ayağıyla merkeze doğru yönelir ve en sevdiği ayağıyla şut atma fırsatı yakalar, ancak karmaşık bir pasla kaptanını aramayı tercih eder ve bu fırsatı boşa harcar. Ve Portekizlilerin oyunlarında, her ne pahasına olursa olsun CR7’yi devreye sokmaya çalıştıkları hissi defalarca hissediliyor.


    Bunun bir başka etkisi de diğer oyunculara ayrılan alanın azalmasıdır. Skor berabere olmasına rağmen Gonçalo Ramos gibi başka bir forvetin ancak 83. dakikada oyuna girmesi bunabir örnektir; bu, Martinez’in geç yaptığı bir seçimdir ve Conceiçao ya da Rafa Leao gibi kanatlarda hücum gücü yüksek oyuncular varken (Rafa Leao, Pedro Neto’nun yerine oyuna girmişti; Pedro Neto ise Joao Neves’e asist yapan oyuncuydu) iki forveti bir arada oynatmanın zorluğuyla açıklanabilir.


    İşte bu yüzden Ronaldo’nun ilk maçı sadece hayal kırıklığı yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda Portekiz için bir alarm zili çalıyor; 23 Haziran’da Özbekistan ile oynanacak bir sonraki maçtan itibaren cevaplar gerekiyor: fikirleri toparlamak ve CR7’yi Seleçao için bir engel değil, bir artı değer haline getirmenin yolunu bulmak için neredeyse bir hafta var.

Dünya Kupası
Portekiz crest
Portekiz
POR
Özbekistan crest
Özbekistan
UZB
Dünya Kupası
Kolombiya crest
Kolombiya
COL
Kongo D. Cumhuriyeti crest
Kongo D. Cumhuriyeti
COD