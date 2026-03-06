Getty/GOAL
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transfer olmasının "tuhaf" olacağını söyledi. Eski Manchester United takım arkadaşı, Al-Nassr yıldızına MLS'de rekabete devam etmesini tavsiye etti
Transfer haberleri: Ronaldo'nun Al-Nassr sözleşmesindeki serbest kalma maddesi
Kıskanılacak bir başarı koleksiyonuna iki Altın Ayakkabı daha eklemesine rağmen Orta Doğu'da önemli kupalar kazanmakta zorlanan Ronaldo, PIF kontrolündeki kulüpler arasında transfer fonlarının dağıtılma şekline ilişkin şikayetler dile getirilince greve gitti.
O zamandan beri sahalara geri döndü, ancak zamansız bir sakatlık geçirdi. Bir başka Dünya Kupası finallerine katılmış olan Ronaldo'nun yazın ne yapacağına dair spekülasyonlar devam ediyor. Al-Nassr ile olan kazançlı sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek.
Bu sözleşmede serbest kalma maddeleri olduğu ve Avrupa'ya dönüş veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başlangıç yapacağı konuşuluyor. Birçok kişi, bir başka efsanevi eski Red Devils 7 numarası olan eski İngiltere kaptanı Sir David Beckham'ın, Ronaldo ve Messi'yi Güney Florida'da bir araya getirecek olağanüstü bir anlaşma yapabileceğini öne sürdü.
Dünyanın dört bir yanındaki birçok taraftar, rekorları alt üst eden iki efsanenin son kez sahalara veda etmeden önce aynı takımda yarışmasını görmek ister, ancak herkes bu hayale tutunmuyor.
Ronaldo, Miami'de Messi'ye katılmanın neden 'tuhaf' olacağını açıkladı
Eski MLS yıldızı Rossi, BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda, bu çarpıcı birleşmenin gerçekleşmesini isteyip istemediği sorulduğunda GOAL'a şöyle cevap verdi: "Bunu görmek istemiyorum. Messi ve Ronaldo'yu birlikte görmek istemiyorum. Bu biraz tuhaf olurdu. Onları ayrı tutun. Ronaldo ABD'de oynamak istiyorsa, onu Florida'daki başka bir takıma koyun. Orlando. Böylece en azından orada iyi bir rekabet yaşayabilirler."
Rossi ayrıca, Hollywood film endüstrisine yakın Los Angeles'ın Ronaldo için Miami'den "daha uygun" bir yer olacağını öne sürdü. CR7'nin 2026-27 sezonuna ve ötesine kadar futbol kariyerini sürdüreceğinden emin.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun ne kadar süre daha devam edebileceği sorulduğunda Rossi, "Ronaldo, bilime meydan okuyor, değil mi? Ama eminim ki bir gün futbolu bırakacağı bir zaman gelecek ve bu, şimdiye kadar kimsenin yaşamadığı en büyük kariyerlerden biri olacak. Bu yüzden, yaşlı olmalarına rağmen hala iyi bir seviyede oynayan Ronaldo ve Messi gibi oyuncuların keyfini çıkarmaya devam edelim diyorum. Çünkü son maçın ne zaman olacağını asla bilemezsiniz."
Grev eylemi: Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki hayal kırıklığı neden şaşırtıcı değil?
Rossi, Old Trafford'da birlikte geçirdikleri süre boyunca Ronaldo'nun mükemmelliği arayışını yakından izlemiştir. Portekizli GOAT ikinci sırada kalmayı hiç hoş karşılamadığından, Suudi Arabistan'da tutkulu bir karakterin hayal kırıklığını dile getirmesini görmek onu fazla şaşırtmamıştır.
Rossi şunları ekledi: "Bu onun DNA'sında var, değil mi? Onun DNA'sı kazanmak ve bunun için mümkün olan her şeyi yapmakla ilgili. Kazanamadığında çok fazla hayal kırıklığı yaşıyor. Ve dinleyin, takım arkadaşları bunu belirli bir şekilde algılayabilir. Dinleyin, ben onun hayal kırıklıklarını takip edip daha iyi olmaya çalışacağım. Ya da, bilirsiniz, bunu kişisel algılayan bazı insanlar var.
"Ama o, başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğünü hiç umursamadı. Ya da insanların onu takip edip etmediğini hiç umursamadı. Ama o, bir sezonda bir milyon gol atarak kazanma konusunda bir sicile sahip. Yani ne yaparsa yapsın, takımın kazanması nedeniyle her zaman takım için faydalı olmuştur. Bakalım ne olacak. 17 yaşından 41 yaşına kadar hiçbir şey değişmedi. Bu yüzden farklı bir şey yapacağını sanmıyorum.”
KEÇİ ÇOBANLIĞI: Ronaldo ve Messi bir gün takım arkadaşı olacak mı?
Ronaldo, kim olduğu veya ne olduğu konusunda hiçbir zaman özür dilememiştir, bu yüzden yakın zamanda davranışlarını değiştirmesi de beklenmez. Kendisinden ve birlikte çalıştığı kişilerden, saha içinde ve dışında, sadece en iyisini talepeder. Bir noktada Messi ile tekrar yollarıkesişebilir, ancak takım arkadaşı olup olmayacakları henüz belli değildir.
