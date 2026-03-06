Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin Inter Miami'ye transfer olmasının "tuhaf" olacağını söyledi. Eski Manchester United takım arkadaşı, Al-Nassr yıldızına MLS'de rekabete devam etmesini tavsiye etti

Kıskanılacak bir başarı koleksiyonuna iki Altın Ayakkabı daha eklemesine rağmen Orta Doğu'da önemli kupalar kazanmakta zorlanan Ronaldo, PIF kontrolündeki kulüpler arasında transfer fonlarının dağıtılma şekline ilişkin şikayetler dile getirilince greve gitti.

O zamandan beri sahalara geri döndü, ancak zamansız bir sakatlık geçirdi. Bir başka Dünya Kupası finallerine katılmış olan Ronaldo'nun yazın ne yapacağına dair spekülasyonlar devam ediyor. Al-Nassr ile olan kazançlı sözleşmesi 2027 yılına kadar sürecek.

Bu sözleşmede serbest kalma maddeleri olduğu ve Avrupa'ya dönüş veya Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir başlangıç yapacağı konuşuluyor. Birçok kişi, bir başka efsanevi eski Red Devils 7 numarası olan eski İngiltere kaptanı Sir David Beckham'ın, Ronaldo ve Messi'yi Güney Florida'da bir araya getirecek olağanüstü bir anlaşma yapabileceğini öne sürdü.

Dünyanın dört bir yanındaki birçok taraftar, rekorları alt üst eden iki efsanenin son kez sahalara veda etmeden önce aynı takımda yarışmasını görmek ister, ancak herkes bu hayale tutunmuyor.