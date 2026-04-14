Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin "büyüsü"ne sahip olmadığı gerekçesiyle MLS'e transfer konusunda uyarıldı; Olivier Giroud ile karşılaştırıldı

Ronaldo konusunda temkinli olsa da Wright-Phillips, diğer dünya yıldızlarının MLS’de yine de büyük bir etki yaratabileceğine inanıyor. Adını özellikle anan isimlerden biri, FC Cincinnati’ye transfer olabileceği söylenen Neymar oldu. Ayrıca, yaz aylarında Atlético Madrid’den Orlando City’ye transferini tamamladığında Antoine Griezmann’ın da buraya iyi uyum sağlayabileceğini belirtti.

"Neymar'ı transfer etme fırsatınız varsa, bunu değerlendirmelisiniz," diye açıkladı. "Dünya çapındaki tüm oyuncular arasında Neymar en çok küçümsenen isim. Neymar hakkında dışarıdan çok fazla gürültü çıkıyor ama sahaya çıktığında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu gösteriyor.

"Neymar, Inter Miami'de Messi kadar büyük bir etki yaratmayabilir, ancak Los Angeles'ta Heung-Min Son'un yarattığı etkiye ve benim zamanımda Thierry Henry'nin New York'ta yarattığı etkiye benzer bir etki yaratacaktır. Bu oyuncular elbette forma ve bilet satışlarına yardımcı olur, ancak oyuna gerçekten önem verenler, MLS'in gelecek nesil oyuncuları üzerinde olumlu bir etki yaratır.

"Antoine Griezmann da mükemmel bir transfer. Lige geldiklerinde zorlanan oyuncular, lüks oyuncular, yani gerçekten çalışmak istemeyenlerdir. Ancak Griezmann öyle değil – birçok niteliklere sahip ve bunu Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin altında oynayarak öğrendi."