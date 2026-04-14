Çeviri:
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'nin "büyüsü"ne sahip olmadığı gerekçesiyle MLS'e transfer konusunda uyarıldı; Olivier Giroud ile karşılaştırıldı
Wright-Phillips, Ronaldo’nun MLS’ye uygunluğunu sorguluyor
Eski MLS forveti Wright-Phillips, Portekizli süperstarın itibarını zedeleyebileceğini öne sürerek Ronaldo’ya MLS’e olası bir transferden kaçınmasını tavsiye etti. Şu anda 41 yaşında Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr forması giyen Ronaldo’nun, emekli olmadan önce ABD’de Messi’nin yanına katılacağı tahmin ediliyor. Ancak Wright-Phillips, MLS’in fiziksel zorlukları ve küresel ikonlara yöneltilen beklentilerin böyle bir transferi riskli hale getirebileceğine inanıyor. Eski forvet, Inter Miami'deki performanslarıyla ligin küresel profilini yükseltirken sahada da elit seviyedeki etkisini sürdüren Messi'nin zıt etkisine dikkat çekti.
"Mirasını mahvedebilir"
Covers.comfutbol bahis sitesi aracılığıyla konuşan Wright-Phillips, LAFC’de geçirdiği MLS macerasında başarısız olan Olivier Giroud ile bir karşılaştırma yaparken şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo’yu MLS’de görmek istemiyorum – kariyerinin bu aşamasında artık çok geç. Lionel Messi ise hâlâ rakiplerini bire birde geçebilecek seviyede. Ama Cristiano'nun hala o sihri yaratabileceğinden emin değilim. Dolayısıyla, eğer formunda değilse, MLS'e transfer olması mirasını mahvedebilir.
"Olivier Giroud'un LAFC'deki performanslarını düşünürsek, bir Arsenal taraftarı olarak izlemesi zordu, çünkü ihtiyaç duyduğu desteği alamıyordu ve eski halinin gölgesiydi, bu da biraz üzücüydü. Cristiano'ya da aynı şeyin olabileceğinden endişeleniyorum. Gelirse, sevdiğim bir lige ışık tutacaktır, ama dürüst olmak gerekirse bunun olacağını sanmıyorum."
Neymar ve Griezmann'ın MLS'de başarılı olacağı tahmin ediliyor
Ronaldo konusunda temkinli olsa da Wright-Phillips, diğer dünya yıldızlarının MLS’de yine de büyük bir etki yaratabileceğine inanıyor. Adını özellikle anan isimlerden biri, FC Cincinnati’ye transfer olabileceği söylenen Neymar oldu. Ayrıca, yaz aylarında Atlético Madrid’den Orlando City’ye transferini tamamladığında Antoine Griezmann’ın da buraya iyi uyum sağlayabileceğini belirtti.
"Neymar'ı transfer etme fırsatınız varsa, bunu değerlendirmelisiniz," diye açıkladı. "Dünya çapındaki tüm oyuncular arasında Neymar en çok küçümsenen isim. Neymar hakkında dışarıdan çok fazla gürültü çıkıyor ama sahaya çıktığında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı seviyede olduğunu gösteriyor.
"Neymar, Inter Miami'de Messi kadar büyük bir etki yaratmayabilir, ancak Los Angeles'ta Heung-Min Son'un yarattığı etkiye ve benim zamanımda Thierry Henry'nin New York'ta yarattığı etkiye benzer bir etki yaratacaktır. Bu oyuncular elbette forma ve bilet satışlarına yardımcı olur, ancak oyuna gerçekten önem verenler, MLS'in gelecek nesil oyuncuları üzerinde olumlu bir etki yaratır.
"Antoine Griezmann da mükemmel bir transfer. Lige geldiklerinde zorlanan oyuncular, lüks oyuncular, yani gerçekten çalışmak istemeyenlerdir. Ancak Griezmann öyle değil – birçok niteliklere sahip ve bunu Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin altında oynayarak öğrendi."
Ronaldo, Suudi Pro Ligi şampiyonluğu yolunda ilerliyor
Şu an için Ronaldo, kulübün iç saha mücadelesini sürdürürken ve kupa kazanma hedefine doğru ilerlerken, Suudi Pro Ligi'ndeki Al-Nassr'a olan bağlılıklarına odaklanmaya devam ediyor. Kulüp şu anda Suudi Pro Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve ikinci sıradaki Al-Hilal'in beş puan önünde bulunuyor. Suudi liginde altı maç kalmışken, CR7 takımının liderliğini korumayı ve 2022'nin sonunda Suudi Arabistan'a transfer olduğundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu garantilemeyi hedefliyor.