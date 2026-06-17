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Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Çeviri:

Cristiano Ronaldo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı alınan hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası sonucunun ardından Portekiz’i savundu

C. Ronaldo
Portekiz
Portekiz - Kongo D. Cumhuriyeti
Kongo D. Cumhuriyeti
Dünya Kupası

Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’nın açılış maçında Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynadıkları ve beklentilerin altında kalan 1-1’lik beraberliğin ardından Portekizli takım arkadaşlarının savunmasına koştu. Houston’daki maçın bitiminde tünele doğru hızla yönelmesine rağmen, efsanevi forvet, takımın performansında hiçbir eksiklik olmadığını vurguladı ve oyuncuları, grup aşamasındaki bir sonraki maça hazırlanırken moralini yüksek tutmaya çağırdı.

  • Maçın açılışındaki beraberliğe ilişkin açık sözlü bir değerlendirme

    Houston’da yaşanan sinir bozucu beraberliğin ardından Ronaldo, stadyumun dışında hayranlarına imza dağıtırken Sport TV’ye konuştu. Portekiz, dirençli Afrika takımını aşmakta zorlandı ve Yoane Wissa’nın erken gelen golü eşitlemesinin ardından 1-1’lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Son düdük çaldığında gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğramış görünse ve doğrudan tünele doğru yönelse de, tecrübeli forvet takımın ortak çabasını savundu.

    Takıma neyin eksik olduğu sorulduğunda, maçı açık sözlü bir şekilde değerlendirdi. “Ne eksikti mi? Hiçbir şey eksik değildi, futbol budur. Portekiz kazanabilirdi, ama kaybedebilirdi de. Her iki yönde de sonuçlanabilirdi,” diyerek zorlu geçen 90 dakikanın ardından takım arkadaşlarını suçlamayı reddetti.

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  • Gol kıtlığı döneminde rekor kıran bir performans

    Al-Nassr forveti Çarşamba günü sosyal medyaya başvurarak taraftarlara bir kez daha seslendi. Kaybedilen puanları kabul eden oyuncu, takım içindeki morali yüksek tutmak için bir motivasyon çağrısı yaptı. Resmi hesaplarında “İstediğimiz gibi bir başlangıç olmadı, ancak bu iş henüz bitmedi” diye yazdı. Ayrıca “başınızı dik tutun ve bir sonraki maça odaklanın” dedi. 41 yaşındaki oyuncu, Leopards karşısında birkaç net fırsatı kaçırdı ve büyük uluslararası turnuvalardaki gol orucunu 10 maça çıkardı. Ancak sahaya çıkmasıyla, tribünden maçı izleyen eski savunma oyuncusu Pepe’yi geride bırakarak ülkesini temsil eden en yaşlı oyuncu oldu.


  • Lionel Messi ile birlikte tarihin peşinde

    Bu turnuvaya katılarak efsanevi forvet, Dünya Kupası finallerinde en fazla maça çıkan oyuncu rekorunda Lionel Messi ile eşitlendi; her iki efsane de artık altı farklı turnuvada yer almış oldu. Ayrıca, bu prestijli turnuvanın tarihindeki en yaşlı ikinci saha oyuncusu oldu. O, 1994 yılında – tesadüfen yine Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen turnuvada – 42 yıl 39 gün ile bu alanda en yüksek yaş rekorunu kıran Kamerunlu efsanevi forvet Roger Milla’nın hemen arkasında yer alıyor. Bu muazzam bireysel başarılara rağmen, kaptan, takımının kupa dolabında eksik olan tek büyük kupayı kazanmak için hızla gelişmesi gerektiğini bildiği için, takımın genel performansından açıkça hayal kırıklığına uğramıştı.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portekiz için bundan sonra ne olacak?

    Portekiz, K Grubu’ndaki ilk galibiyetini elde etmek için açılış maçındaki mağlubiyetin üzüntüsüne fazla vakit ayıramaz. Roberto Martinez ve takımı, artık tüm dikkatlerini Özbekistan ile oynayacakları bir sonraki maça verecek. Bu hayati karşılaşmanın ardından, grup aşamasındaki ilk turlarını Kolombiya ile oynayacakları zorlu bir maçla tamamlayacaklar ve bu maç, eleme turlarına kalıp kalmayacaklarını belirleyecek.

Dünya Kupası
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Portekiz
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Kongo D. Cumhuriyeti
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