Cristiano Ronaldo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne karşı alınan hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası sonucunun ardından Portekiz’i savundu

Al-Nassr forveti Çarşamba günü sosyal medyaya başvurarak taraftarlara bir kez daha seslendi. Kaybedilen puanları kabul eden oyuncu, takım içindeki morali yüksek tutmak için bir motivasyon çağrısı yaptı. Resmi hesaplarında “İstediğimiz gibi bir başlangıç olmadı, ancak bu iş henüz bitmedi” diye yazdı. Ayrıca “başınızı dik tutun ve bir sonraki maça odaklanın” dedi. 41 yaşındaki oyuncu, Leopards karşısında birkaç net fırsatı kaçırdı ve büyük uluslararası turnuvalardaki gol orucunu 10 maça çıkardı. Ancak sahaya çıkmasıyla, tribünden maçı izleyen eski savunma oyuncusu Pepe’yi geride bırakarak ülkesini temsil eden en yaşlı oyuncu oldu.



