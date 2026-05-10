Cristiano Ronaldo Jr. için Real Madrid'e dönüş mü? CR7, oğlunun Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr'da takım arkadaşı olmasını umarken, yakın gelecekteki planları ortaya çıktı
Real Madrid transferden vazgeçti
O JOGO'ya göre, Ronaldo Jr.'ın yakın geleceği İspanya'nın başkentinde olmayacak. Mart ayında genç takımla geçirdiği bir haftalık antrenman süresince kulüp yetkililerini etkilemiş olsa da, 15 yaşındaki oyuncu babasının dokuz tarihi sezon geçirdiği takıma katılmayacak. Kulübe yakın bir kaynak şunları söyledi: "Valdebebas'ta Cristiano Junior'dan çok memnun kaldılar. Büyük bir özveri ve son derece profesyonel bir tutum sergiledi. Ancak şu anda Real Madrid onu kadrosuna katmayı planlamıyor." Bununla birlikte, gelecekte bir transfer hala mümkün.
Avrupa'nın dev kulüpleri genç oyuncunun peşinde
Los Blancos'un acil ilgisi bir süreliğine azalmış olsa da, transfer piyasası Portekizli genç milli oyuncunun gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Kısa süre önce Portekiz U16 Milli Takımı'nda ilk golünü atarak manşetlere çıkan yetenekli kanat oyuncusu, birçok Avrupa devinin ilgisini çekiyor. Bu hafta çıkan haberlerde, genç oyuncunun Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Manchester United ve Juventus'a transfer olabileceği belirtildi. Ronaldo Jr, gelişimini sürdürmek için Avrupa'ya transfer olmayı tercih etse de, önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da kalması da muhtemel.
Al-Nassr'ın sezon öncesi hazırlık kampı gündemde
Avrupa'ya transferi ertelenen genç oyuncunun mevcut kulübünde daha fazla süre alması ihtimali giderek artıyor. Suudi basınının son haberlerine göre, genç oyuncu önümüzdeki sezon öncesi hazırlık döneminde Al-Nassr'ın A takım kadrosuna dahil edilebilir. Teknik direktör Jorge Jesus'un gözetiminde çalışacak olan genç oyuncunun bu transferi, gelişimini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu gelişme, en büyük çocuğuyla birlikte rekabetçi bir maçta oynamak isteyen babasının uzun süredir dile getirdiği hedefiyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor. 41 yaşındaki ve beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan baba için bu olağanüstü hedef, giderek daha gerçekçi hale geliyor.
Ronaldo Jr. için bundan sonra ne olacak?
17 Haziran'da 16. yaş gününü kutlamaya hazırlanan genç oyuncu, henüz başlangıç aşamasında olan kariyerinde bir sonraki önemli adımları atmaya odaklanacak. İster Al-Nassr'ın A takımında forma giysin, ister sonunda Avrupa'ya yüksek profilli bir transfer gerçekleştirsin, tüm gözler onun gelişimine çevrilmiş olacak.