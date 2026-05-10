Cristiano Ronaldo Jr. için Real Madrid'e dönüş mü? CR7, oğlunun Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr'da takım arkadaşı olmasını umarken, yakın gelecekteki planları ortaya çıktı

O JOGO'ya göre, Ronaldo Jr.'ın yakın geleceği İspanya'nın başkentinde olmayacak. Mart ayında genç takımla geçirdiği bir haftalık antrenman süresince kulüp yetkililerini etkilemiş olsa da, 15 yaşındaki oyuncu babasının dokuz tarihi sezon geçirdiği takıma katılmayacak. Kulübe yakın bir kaynak şunları söyledi: "Valdebebas'ta Cristiano Junior'dan çok memnun kaldılar. Büyük bir özveri ve son derece profesyonel bir tutum sergiledi. Ancak şu anda Real Madrid onu kadrosuna katmayı planlamıyor." Bununla birlikte, gelecekte bir transfer hala mümkün.