Cristiano Ronaldo Jr., Georgina Rodriguez ile birlikte babasını Dünya Kupası maçında izlemeye gitti ve bir gün kendisinin de giymeyi umduğu Portekiz milli takımının 7 numaralı formayı giydi

Georgina’nın ABD’ye varışındaki gecikme, çok özel bir aile olayı nedeniyle gerçekleşti. Cristiano Jr.’ın 16. yaş günü için havuz partisi ve mariachi serenadı da içeren görkemli bir kutlama düzenlemek üzere evde kaldı. Influencer, babası milli takım görevinde olduğu halde gencin bu önemli gününü keyifle geçirmesini sağladı; hatta tamamen donutlardan oluşan benzersiz bir doğum günü pastası bile hazırlattı.

O dönemde sosyal medyada bir paylaşım yapan Georgina, genç oğlu için duyduğu gururu şöyle dile getirdi: “Boyun neredeyse 2 metre olsa bile, sen her zaman benim küçük oğlum olacaksın. Sana sevgi, sağlık ve başarı dolu bir hayat diliyorum; seni bu kadar özel kılan o iyi kalbi asla kaybetmemeni diliyorum. Annen, baban ve kardeşlerin seni seviyor.”