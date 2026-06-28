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Cristiano Ronaldo Jr., Georgina Rodriguez ile birlikte babasını Dünya Kupası maçında izlemeye gitti ve bir gün kendisinin de giymeyi umduğu Portekiz milli takımının 7 numaralı formayı giydi
Ronaldo'nun ailesi stadyumda ona destek verdi
Portekiz’in Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Özbekistan ile oynadığı ilk iki maçı kaçıran Georgina ve çocukları, nihayet Ronaldo’ya destek olmak için Atlantik’i aştı. Georgina ve Ronaldo Jr., K Grubu’ndaki son maç sırasında bir dizi sosyal medya paylaşımıyla Portekizli yıldıza desteklerini gösterdi. Babasının formasını giyen Ronaldo Jr., Miami’de Kolombiya ile oynanan ve golsüz berabere biten maçta Portekiz’i coşkuyla desteklerken görüldü. Ronaldo o maçta 90 dakika boyunca sahada kaldı, ancak ne yazık ki Portekiz'in galibiyetine katkıda bulunamadı.
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Seyahatten önceki doğum günü kutlamaları
Georgina’nın ABD’ye varışındaki gecikme, çok özel bir aile olayı nedeniyle gerçekleşti. Cristiano Jr.’ın 16. yaş günü için havuz partisi ve mariachi serenadı da içeren görkemli bir kutlama düzenlemek üzere evde kaldı. Influencer, babası milli takım görevinde olduğu halde gencin bu önemli gününü keyifle geçirmesini sağladı; hatta tamamen donutlardan oluşan benzersiz bir doğum günü pastası bile hazırlattı.
O dönemde sosyal medyada bir paylaşım yapan Georgina, genç oğlu için duyduğu gururu şöyle dile getirdi: “Boyun neredeyse 2 metre olsa bile, sen her zaman benim küçük oğlum olacaksın. Sana sevgi, sağlık ve başarı dolu bir hayat diliyorum; seni bu kadar özel kılan o iyi kalbi asla kaybetmemeni diliyorum. Annen, baban ve kardeşlerin seni seviyor.”
Efsanevi izleri takip edin
Tüm gözler, babasının son yirmi yılda ün kazandırdığı efsanevi Portekiz 7 numaralı formayı giyerken görülen Cristiano Ronaldo Jr.’a çevrilmiş durumda. 16 yaşındaki genç, spot ışıklarının yarattığı baskıya yabancı değil ve tribünlerdeki varlığı, Ronaldo isminin Selecao kadrosunda taşıdığı mirası hatırlatıyor. Henüz üç şampiyonluk kazanarak babasının genç milli takımdaki kupa sayısını geride bırakan genç oyuncu, şimdiden arka arkaya şampiyonluklar kazanan bir isim olarak ün kazanmaya başladı.
Ronaldo Sr., en büyük oğluna aşıladığı azimden sık sık bahsetmiştir. 2026 Dünya Kupası hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, bir başka Ronaldo’nun Portekiz formasında 7 numarayı giydiğini görme ihtimali her zamankinden daha yakın görünüyor. Ronaldo, oğlunun en büyük hayalini şöyle açıklamıştı: “Oğlum bana şöyle diyor: ‘Baba, birkaç yıl daha bekle, seninle birlikte oynamak istiyorum.’”
- AFP
Dikkatler Hırvatistan maçına yöneliyor
Aile artık Miami’de bir araya geldiğine göre, Portekiz’in turnuvadaki geri kalan maçlarında VIP localarında sürekli olarak yer almaları bekleniyor. Selecao'nun K Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması, Toronto'da Hırvatistan ile oynanacak ve büyük önem taşıyan Son 32 turu karşılaşmasının önünü açtı. Selecao, Luka Modrić ve arkadaşlarıyla karşılaşmaya hazırlanırken, başarıya ulaşma baskısı bir kez daha Ronaldo'nun omuzlarına binecek. Portekiz, turnuvada son güne kadar kalma hedefini gerçekleştirmek istiyorsa, golcü kimliğini ortaya koyması gerektiğini biliyor.