Cristiano Ronaldo, Ivan Toney'in hakemlerin Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışına yardım etmeye çalıştığını öne sürmesiyle Suudi Pro Ligi'ndeki hile iddialarının odağına girdi
Toney, hakemlerin tarafsızlığını sorguluyor
Tartışma, Çarşamba günü Al-Ahli'nin Al-Fayha ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından patlak verdi; bu maçta Toney, golcü bir sezonun 27. golünü attı. Ancak forvet, hakem ekibi tarafından görmezden gelindiğini düşündüğü "güneş gibi açık" penaltıları tartışmakla daha çok ilgilendi. Bu sonuçla Al-Ahli, Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'ın dört puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken, lig lideri bir maç eksiği de bulunuyor.
Toney, maç sonrası röportajında "Bence en çok konuşulan konu iki penaltıydı, bu gün gibi ortada" dedi. "Ondan daha ne yapmasını istiyorsunuz, bilmiyorum. Topu iki elinizle tutarsanız penaltı verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Hakemle konuşmaya çalıştığımızda bize 'AFC [Şampiyonlar Ligi]'ne odaklanın' dedi. Hakem nasıl böyle bir şey söyleyebilir? Biz şu anki durumdan bahsediyoruz, o ise AFC'ye odaklanmamızı söylüyor."
Tarafsızlık ihlali suçlamaları
Toney'e bu tartışmalı kararların kime yarar sağlayacağı sorulduğunda durum daha da karıştı. Eski Brentford oyuncusu gülerek şöyle yanıt verdi: "Kimin olduğunu biliyoruz, kimi kovalıyoruz ki?" Bu sözler açıkça Al-Nassr'a ve muhtemelen de takımın yıldızı Ronaldo'ya yönelikti. Toney ayrıca, şampiyonluk yarışının "kritik anlarında" hakemlerin kafalarının başka yerde olduğunu iddia etti.
"Daha ayrıntılı konuşmamı istiyorsanız, konuşabilirim, bu başımı belaya sokabilir ama ben olanı olduğu gibi söyleyen biriyim. Hakemle ilgili açıkça konuşulacak noktalar var, ama onun aklı başka yerde. Sezon boyunca bu açık bir penaltıydı ama şimdi kritik döneme geldik ve onlar bunu değiştiriyorlar," diye ekledi Toney. Daha sonra sosyal medyaya giderek olayların videolarını paylaştı ve şöyle dedi: "Kritik anlarda böyle şeyleri gözden kaçırmak ya da görmezden gelmeyi seçmek gerçekten çılgınca. Burada neyin etkisi altında olunduğu açık."
Galeno, 'saygı eksikliğini' eleştiriyor
Toney, hayal kırıklığını dile getiren tek Al-Ahli yıldızı değildi. Takım arkadaşı Galeno ise daha da ileri giderek, ligin Ronaldo’ya aktif olarak kupa hediye etmeye çalıştığını ima etti. Galeno, sosyal medyada paylaştığı sert bir gönderide, ligin rekabetçi adaletinin tek bir kişi lehine tamamen tehlikeye atıldığını öne sürdü.
"Kupayı verin, istedikleri bu, bizi ne pahasına olursa olsun şampiyonluktan düşürmek istiyorlar, kupayı tek bir kişiye vermek istiyorlar, kulübümüze karşı tam bir saygısızlık," diye yazdı Galeno, Daily Mail'e göre. Oyuncuların kamuoyuna yansıyan tepkileri, sezonun son aşamalarına yaklaşırken Suudi Pro Ligi'nde artan gerginliği ve Al-Nassr'ın Ronaldo dönemindeki ilk şampiyonluğunu garantilemek için üzerindeki baskının yoğunlaştığını ortaya koydu.
Al-Ahli, hakem kayıtlarını talep ediyor
Yıldız oyuncularını destekleyen Al-Ahli, "derin bir memnuniyetsizlik" duyduğunu belirten ve lig yönetiminden VAR iletişim kayıtlarının yayınlanmasını talep eden resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp yönetimi, sahada hayati önem taşıyan kararlar alınırken oyuncularına iç saha maçını göz ardı edip kıtasal turnuvaya odaklanmaları söylendiği iddialarına ilişkin açıklama bekliyor.
Kulüp, "Al Ahli kulübü, Suudi Roshn Ligi'nin 29. haftasında Al Fayha ile oynanan ilk futbol takımının bugünkü maçını etkileyen hakem hatalarından duyduğu derin memnuniyetsizliği ifade eder" dedi. "Hakemin kararları, maçın akışını ve nihai sonucunu doğrudan etkiledi, bu da takımın şampiyonluk yarışındaki konumunu etkiledi. Bu tür hatalar, özellikle Suudi Roshn Ligi'nin yüksek teknik ve rekabet seviyesi göz önüne alındığında, hakem seçim süreci ve uygulanan kriterler konusunda meşru endişeler doğurmaktadır."