Cristiano Ronaldo, Ivan Toney'in forma giydiği Al Ahli'yi mağlup eden Al-Nassr'a ilham vererek ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı

Ronaldo’nun istikrarlı performansı, onu üç lig sezonunda üst üste 25 veya daha fazla gol atma rekoruna ulaştırdı; bu, Real Madrid’de geçirdiği efsanevi dokuz yıllık dönemden bu yana başaramadığı bir başarı. Kariyer toplamında kulüp ve milli takım formasıyla attığı gol sayısı şu anda 970’e ulaştı; bunların 126’sı Al-Nassr’ın sarı-mavi formasıyla geldi.

Deneyimli forvet, Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülü için de kıyasıya bir mücadele veriyor. Şu anda gol sıralamasında ikinci sırada yer alan Al Ahli forveti Ivan Toney'nin iki gol gerisinde, 28 golle zirvede yer alan Julian Quinones'in ise üç gol gerisinde bulunuyor.