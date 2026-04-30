Cristiano Ronaldo, Ivan Toney'in forma giydiği Al Ahli'yi mağlup eden Al-Nassr'a ilham vererek ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı
Eski Ronaldo skoru açtı
75 dakika boyunca golsüz geçen bu kritik karşılaşmada, kıvılcımı çakan kişinin Ronaldo olması kaçınılmazdı. 41 yaşındaki yıldız, Portekiz milli takım arkadaşı João Félix’in attığı isabetli köşe vuruşunda herkesten daha yükseğe sıçrayarak, Edouard Mendy’yi olduğu yerde donakaldıran bir kafa vuruşuyla topu üst köşeye gönderdi.
Bu kafa vuruşu, Ronaldo'nun bu sezon ligdeki 25. golü oldu ve onu dünyanın en etkili golcülerinden biri olarak konumunu pekiştirdi. Golün ardından, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, kendine özgü coşkulu sevinç gösterisiyle kutladı ve takım arkadaşlarını köşe bayrağına doğru yönlendirdi. Al-Nassr taraftarları ise kaptanlarının ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun nihayet ulaşılabilir olduğunu hissettiler.
Kingsley Coman, Al-Nassr'ın 20. üst üste galibiyetini garantiledi
Ronaldo açılış golüyle manşetlere taşınırken, eski Bayern Münih yıldızı Kingsley Coman maçın son dakikalarında bir sürpriz yaşanmamasını sağladı. Fransız oyuncu, 90. dakikada Al Ahli’nin bir başka tehlikeli duran topu uzaklaştıramamasını iyi değerlendirerek, topu ağlara gönderen güçlü bir şutla skoru 2-0’a taşıdı ve maçı resmen kopardı.
Bu galibiyetle Al-Nassr'ın tüm turnuvalarda 20 maçlık olağanüstü galibiyet serisi devam etti; bu seriye ligde 16 maçlık galibiyet serisi de dahil. Riyad'ın devleri şu anda ligin zirvesinde yer alıyor ve Al-Hilal'e karşı 8 puan, Al Ahli'ye karşı ise 13 puanlık bir avantajı bulunuyor. Al-Nassr'ın sezonunda sadece 4 maç kalırken, rakiplerinin 5 maçı kaldı. Bu, hem Al-Hilal hem de Al Ahli'nin matematiksel olarak yarışta kaldığı anlamına geliyor, ancak yükselişte olan lig liderini yakalamak çok zor bir görev olacak.
Altın Ayakkabı yarışında Toney ve Quinones'in peşinde
Ronaldo’nun istikrarlı performansı, onu üç lig sezonunda üst üste 25 veya daha fazla gol atma rekoruna ulaştırdı; bu, Real Madrid’de geçirdiği efsanevi dokuz yıllık dönemden bu yana başaramadığı bir başarı. Kariyer toplamında kulüp ve milli takım formasıyla attığı gol sayısı şu anda 970’e ulaştı; bunların 126’sı Al-Nassr’ın sarı-mavi formasıyla geldi.
Deneyimli forvet, Suudi Pro Ligi Altın Ayakkabı ödülü için de kıyasıya bir mücadele veriyor. Şu anda gol sıralamasında ikinci sırada yer alan Al Ahli forveti Ivan Toney'nin iki gol gerisinde, 28 golle zirvede yer alan Julian Quinones'in ise üç gol gerisinde bulunuyor.
Zafer için son geri sayım
Al Ahli için bu yenilgi, diğer alanlarda başarılı bir dönem yaşanırken yutması zor bir acı hap oldu. Takım kısa süre önce AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğunu korusa da, Matthias Jaissle’nin takımının ligdeki istikrarı en kritik anda sarsıldı. Cidde ekibinin kalan maç sayısı azalırken, zirveyle arasındaki fark artık aşılmaz görünüyor.
Al-Nassr'ın şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemek için sadece birkaç puana ihtiyacı olması nedeniyle, Riyad'daki taraftarların odak noktası şimdiden kutlamalara kaymış durumda. Gelmesinden bu yana Suudi futbolunun profilini değiştiren Ronaldo, Orta Doğu'ya taşındığından beri elde edemediği ilk büyük kupasını kaldırmaya artık sadece birkaç gün uzaklıkta.