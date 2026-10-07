Getty/GOAL
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Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, diğerinin ne yaptığına “önem veriyor” mu? CR7'nin eski Man Utd takım arkadaşı, GOAT rekabetinin perde arkasını anlattı
- Getty/GOAL
Ronaldo ve Messi, kariyerlerinde 1.000 gole ulaşmanın peşinde
Ronaldo’nun profesyonel kariyeri Messi’ninkinden biraz daha erken başlamış olsa da, ikili yaklaşık aynı dönemde parladı. Bu da yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor; iki on yılı dünya futbolunun zirvesinde omuz omuza verip karşı karşıya gelerek geçirdiler.
Tüm zamanların en iyileri arasında yer alan bu iki isim, sayısız kulüp kupası ve aralarında 13 Ballon d’Or’a sahip. Kendi kulüplerini ve milli takımlarını temsil ederken, insanüstü gibi görünen başarı örnekleri sergilediler.
Her ikisi de 1.000 gole ulaşma yolunda ilerliyor. Bu yarışta şu an önde olan taraf Ronaldo. Ayrıca Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr ve MLS Cup şampiyonu Inter Miami formalarıyla önemli kupalar toplamayı sürdürüyorlar.
Hiçbir zaman düşman olmadılar ama yakın arkadaş da değillerdi
41 ve 39 yaşlarında olmalarına rağmen, CR7'nin son dönemde Portekiz'in son kampından kendi isteğiyle ayrılmasının ardından talihsiz şekilde gündeme gelmesine karşın, ikisinin de yavaşladığına dair çok az işaret var. Dünya genelinde izleyicileri heyecanlandırmayı sürdürüyorlar.
Hatta emeklilik tarihleri bile iç içe geçebilir; ikisi de diğeri hâlâ devam ederken sahneden çekilmek istemiyor. Real Madrid ve Barcelona formalarıyla El Clasico'nun rakip taraflarını temsil ettikleri dönemde bile hiçbir zaman düşman olmadılar, ancak yakın arkadaş da değiller.
Aralarında karşılıklı hayranlık ve saygı var, ama aynı zamanda birbirine üstünlük kurma konusunda bitmek bilmeyen bir istek de bulunuyor. Her ne kadar her zaman kendi oyunlarına odaklı olsalar da, diğerinin nasıl gittiğini görmek için gözlerinin bir köşesi hep onda.
- Getty/GOAL
GOAT rakipleri Ronaldo ve Messi birbirini takip ediyor mu?
Ronaldo ile Messi’nin birbirini takip edip etmediği sorulduğunda, CR7 ile birlikte Manchester United’da forma giyen eski orta saha oyuncusu Anderson, BetVictor Online Casino adına konuşurken GOAL’a şunları söyledi: “Bence ikisi de birbirini önemsiyor. Bence ikisi de en iyisini görmek istiyor.
“Bence Messi de aynı. Messi, Cristiano Ronaldo’nun iki gol attığını görüyor, benim de iki gol atmam lazım diyor. Çünkü zihniyet bu, en üst düzey oyuncular böyle. Bu iki adam, farklı bir seviyeye, farklı bir gezegene ulaşmak için birbirini çok zorluyor.
“Neredeyse ikisinin de 1.000 golü var. Bu çılgınlık. Bunu kim yapıyor? Pele mi? Başka kimde var bu? Romario mu? Topu topu bir, iki oyuncu. Bu adamlar 1.000 gol atacak. Adeta video oyunu oyuncuları nesli gibiler.
“Cristiano Ronaldo bunu 45 yaşında da yapabilir. İnsanların neden ondan şikâyet ettiğini bilmiyorum çünkü Cristiano Ronaldo bunu 45 yaşında da yapabilir. Cristiano Ronaldo’nun gol atması için sadece iki dakika gerekir. Cristiano Ronaldo’ya, Messi’ye zaman ve alan verirseniz yaşın hiçbir önemi kalmaz, bu adamlar bunu yapar.
“Milli takımda teknik direktör ben olsam, bu iki adamı her zaman kadroya alırım çünkü bu adamların her an gol atabileceğini bilirim; ister 10 dakika olsun, ister beş dakika, en üst düzey oyuncular bunu yapar.”
Neymar küresel elitin bir başka üyesi
Anderson, dünya futbolunun elitleri arasında yer almış bir başka vatandaşı hakkında şunları söyledi: “Neymar da öyle. Brezilya ile son Dünya Kupası'nın beni bu kadar üzmesinin nedeni de bu. Çünkü Neymar'ı sahaya koyun, nasıl biri olduğu önemli değil. O Neymar. Her an gol atar. Birini kaleyle karşı karşıya bırakır. Böyle bir oyuncunun oynamasına izin vermeniz gerekir.
“Şimdi Brezilya Neymar'ı kaybediyor. Artık şikayet edecek kimseniz yok. Çünkü insanlar 10 yıldır Neymar'dan şikayet ediyor. 10 yıldır, ‘Neymar, Neymar, Neymar’. Ama bu adam milli takım için her şeyini veriyor. Şimdi ona yardım edecek kimseniz yok. Oyuna girip de ‘Ben buradayım, sizi kurtarma sorumluluğu bende’ diyecek kimse yok. Her şey Neymar, Neymar, Neymar oldu.
“Şimdi Vinicius Junior'ın öne çıkmasını görmek istiyorum. Raphinha'yı görmek istiyorum. Çünkü televizyonda Brezilya'yı izlerken insanları memnun etmek çok zor. Şimdi Vinicius Junior ile Raphinha'nın sahneye çıkmasını görmek istiyorum. Çocukları görmek istiyorum. Eğer üst düzey oyuncularsanız, ne olursa olsun sorumluluk almak zorundasınız.”
- Getty/GOAL
Messi ve Ronaldo henüz emekliliğe hazır değil
Neymar, Santos'la olan sözleşmesinin sona erip serbest oyuncu haline gelmesinin ardından Miami'ye gidebileceğine dair spekülasyonlar sürerken, çok da uzak olmayan bir gelecekte Messi ile yeniden bir araya gelebilir.
Milli takımı bırakan Arjantinli ikon, 2028'e kadar ABD'deki sözleşmesiyle bağlı kalmaya devam ediyor. Ronaldo'nun Riyad'daki kazançlı anlaşması gelecek yaz sona erecek, ancak o aşamada ayrılacağına dair herhangi bir işaret yok ve önünde en az bir meydan okuma daha olabilir.
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