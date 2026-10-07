Ronaldo’nun profesyonel kariyeri Messi’ninkinden biraz daha erken başlamış olsa da, ikili yaklaşık aynı dönemde parladı. Bu da yaklaşık 20 yıl öncesine dayanıyor; iki on yılı dünya futbolunun zirvesinde omuz omuza verip karşı karşıya gelerek geçirdiler.

Tüm zamanların en iyileri arasında yer alan bu iki isim, sayısız kulüp kupası ve aralarında 13 Ballon d’Or’a sahip. Kendi kulüplerini ve milli takımlarını temsil ederken, insanüstü gibi görünen başarı örnekleri sergilediler.

Her ikisi de 1.000 gole ulaşma yolunda ilerliyor. Bu yarışta şu an önde olan taraf Ronaldo. Ayrıca Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr ve MLS Cup şampiyonu Inter Miami formalarıyla önemli kupalar toplamayı sürdürüyorlar.