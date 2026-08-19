Mbappe’nin Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior’la birlikteki rolü ve üzerinde oynadığı baskı sorulduğunda, ESPN’in katkılarıyla GOAL’a, Real’in bu cumartesi Espanyol’a konuk olacağı ve Jose Mourinho’nun teknik direktör olarak geri döndüğü ilk La Liga maçının Disney+’ta yayınlanacağı sırada konuşan eski Real Madrid yıldızı McManaman şunları söyledi: “Tarifsiz. Garip bir durum, bu bir eleştiri değil, sadece şu anda Madrid’de parçalar bir araya oturmuyor, mesele bundan ibaret.

“Bireysel olarak, biri cezalıyken ya da biri sakatken veya biri sahada yokken, ikisi de [Mbappe ve Vini Jr] ormanın kralı, sahanın en iyi oyuncuları, gerçekten öne çıkan ve inanılmaz süperstar oyuncular gibi görünen isimler.

“Ama birlikte olduklarında, son birkaç yılda gördüğümüz şey şu ki hiçbir şey kazanamadılar ve eğer Real Madrid’i, La Liga’yı takip ediyorsanız bilirsiniz, ya kazanırsınız ya da bu bir felakettir. Barcelona her şeyi kazanırken ve bu süreçte finallerde sizi yenerken, bu bir felakettir.

“Kral Kupası maçlarında da, Süper Kupa’da da çok yaklaştılar; son dakika golleriyle kaybettiler, fırsatlar kaçırdılar ama çizgiyi geçmeniz gerekiyor ve güçlenen taraf Barcelona da olunca işte o zaman durum tehlikeli hale geliyor. Taraftarların da geçen yıl birçok kez takım hakkında düşüncelerini açıkça dile getirdiğini biliyorsunuz. Oysa ligi ikinci bitirdiler ve Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e karşı sonuna kadar mücadele ederek elendiler; bence onlara karşı performansları da iyiydi.

“Yani çok uzakta değiller ama biraz sihirli dokunuşa, biraz özel büyüye ihtiyaçları var ve bunu Jose mi getirir yoksa yeni transferler mi getirir, bekleyip göreceğiz. Hepimiz bunun muhteşem bir yıl olmasını umuyoruz ve bence öyle olacak. Ortalık karışacak diye düşünüyorum ve Rodri’nin Barcelona’ya imza atmasıyla bunun harika olacağını da düşünüyorum; bu, karışıma bir süperstar daha ekliyor.

“Ama fark etmez, Jose Barcelona’yı bitirmek, Barcelona’yı yenmek ve Barcelona’yı tekrar tekrar yenmek için getirildi ve olay bundan ibaret. Bugün herhangi biri Real Madrid’e gidip ikinci olabilir, sen de gidip ikinci olabilirsin, ben de gidip ikinci olabilirim; yaptıkları şey bu, süperstarların oyunu yönetmesine izin vermek. Ama Jose bir sebeple getirildi.

“Florentino [Perez] ona güveniyor, kim olursa olsun ondan en iyisini alabileceğine, egoları kontrol edebileceğine inanıyor. Soyunma odasında ne söylenirse söylensin, bunun yansıtıldığı kadar kötü olduğunu düşünmüyorum çünkü o soyunma odasında her zaman egolar vardır ve hepsi çok profesyoneldir. Ama çizgiyi geçmek Jose’ye bağlı. Bu kadar basit, ne eksik ne fazla, tek yapması gereken kazanmak.”