Getty Images
Çeviri:
Cristiano Ronaldo için ‘yaş sorun değil’; 41 yaşındaki ‘tüm zamanların en iyisi’, eski Portekiz milli takım arkadaşının desteğiyle 2026 Dünya Kupası’nda ‘fark yaratacak’
"O iyi bir formda gelecek"
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Ronaldo'nun kariyerinin ne kadar süreceği konusundaki sorular manşetleri süslemeye devam ediyor. Ancak, 2010 ve 2014 turnuvalarında beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyla aynı sahayı paylaşan eski Portekiz milli futbolcu Almeida, tecrübeli forvetin Kuzey Amerika'da hücum hattını yönetmek için biçilmiş kaftan olduğunu vurguluyor.
Lusa'ya konuşan Almeida, Al-Nassr yıldızının en iyi günlerinin geride kaldığına dair endişeleri reddetti. Almeida, "Yaş sorun değil, bugün 39, 40, 41 yaşında harika formda olan birçok oyuncu görüyoruz" dedi. "Ronaldo kendini her geçen gün daha iyi hazırlıyor ve kariyerinde eksik olan ve uzun süredir peşinde olduğu şey rekabet. İyi bir formda geleceğine inanıyorum."
- Getty Images Sport
Dünya sahnesinde değişen roller
Ronaldo’nun Manchester United ve Real Madrid’deki ilk dönemlerindeki patlayıcı hızı, daha hesaplı bir yaklaşıma dönüşmüş olsa da, Almeida onun futbol zekasının hâlâ rakipsiz olduğuna inanıyor. Eski Werder Bremen forveti, taraftarların beklentilerini yeniden ayarlamaları gerektiğini kabul ederken, Portekizli “GOAT”ın dehasını takdir etmeye devam etmeleri gerektiğini belirtiyor. Bu deneyim, DR Kongo, Özbekistan ve Kolombiya’nın yer aldığı zorlu K Grubu’nda mücadele eden Roberto Martinez’in takımı için hayati bir değer olarak görülüyor.
"Artık Ronaldo'dan 20 ya da 30 yaşındaykenki kadar rahat bir oyun bekleyemeyiz, ancak o çok deneyimli, tüm zamanların en iyisi ve şüphesiz fark yaratıyor," diye ekledi Almeida.
Portekiz, en güçlü adaylar arasında
Almeida, Portekiz'i Fransa, İspanya, Almanya, Brezilya ve son şampiyon Arjantin gibi devlerle aynı kefeye koyuyor. Martinez'in elindeki kadro derinliğinin, fiziksel formlarını koruyabilmeleri halinde, takımın tarihindeki ilk dünya şampiyonluğu için en iyi konumda olmalarını sağladığına inanıyor.
"Beklentiler yüksek. Portekizli oyuncular dünyanın en iyi kulüplerinde oynuyorlar, sürekli olarak dünyanın en iyileri ödüllerine aday gösteriliyorlar ve bu her zaman büyük bir sorumluluk getirir," diye belirtti Almeida. "Portekiz'i aday takımlardan biri olarak görüyorum, ancak çok iyi başka takımlar da olduğunu bilmeliyiz. Her şey oyuncuların turnuvaya hangi koşullarda geldiklerine bağlı. Uzun bir sezonun ardından oyuncuların ruh hali ve bacaklarındaki dinçlik önemli. Zihinsel kısım da önemli, çünkü bildiklerini yapmak onlar için yeni bir şey değil. En önemli şey fiziksel ve zihinsel dinçlik."
- Getty Images
Martinez'in taktiksel vizyonuna güvenmek
Kadro seçimi de tartışma konusu oldu; Goncalo Ramos, Ronaldo’dan farklı bir profil sergiliyor. Ancak Almeida, Martinez ve teknik ekibin, kaptanlarını desteklerken aynı zamanda takımın dünyanın dört bir yanından gelen çeşitli rakiplere karşı rekabet gücünü korumasını sağlayacak doğru dengeyi bulduğuna inanıyor.
"Teknik direktör ne yapacağını çok iyi biliyor ve uzun süredir bu turnuvaya hazırlanıyor. Kendisine daha fazla garanti veren oyuncuyu seçti, en önemli olan da budur," diye konuştu Almeida. "Daha sabit bir forvet seçebilirdi, ancak Portekiz asla sabit forvetlerle oynamaz. Goncalo Ramos iyi performans gösteriyor ve Ronaldo her an fark yaratabilir."