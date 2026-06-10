Cristiano Ronaldo için ‘yaş sorun değil’; 41 yaşındaki ‘tüm zamanların en iyisi’, eski Portekiz milli takım arkadaşının desteğiyle 2026 Dünya Kupası’nda ‘fark yaratacak’

2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Ronaldo'nun kariyerinin ne kadar süreceği konusundaki sorular manşetleri süslemeye devam ediyor. Ancak, 2010 ve 2014 turnuvalarında beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyla aynı sahayı paylaşan eski Portekiz milli futbolcu Almeida, tecrübeli forvetin Kuzey Amerika'da hücum hattını yönetmek için biçilmiş kaftan olduğunu vurguluyor.

Lusa'ya konuşan Almeida, Al-Nassr yıldızının en iyi günlerinin geride kaldığına dair endişeleri reddetti. Almeida, "Yaş sorun değil, bugün 39, 40, 41 yaşında harika formda olan birçok oyuncu görüyoruz" dedi. "Ronaldo kendini her geçen gün daha iyi hazırlıyor ve kariyerinde eksik olan ve uzun süredir peşinde olduğu şey rekabet. İyi bir formda geleceğine inanıyorum."