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Cristiano Ronaldo için uyarı mı? Roberto Martinez, Dünya Kupası açılış maçı için Portekiz'in ilk 11'ini henüz 'kesinleştirmediğini' itiraf etti
Martinez'i bekleyen seçim sorunu
Portekiz, Çarşamba günü Nijerya'yı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçıyla yaklaşan turnuva hazırlıklarını tamamladı; Ronaldo 64 dakika sahada kaldı, ancak bu performans teknik kadroda cevaplardan çok soru işaretleri bıraktı. Maç sonrası ESPN'in aktardığı açıklamalarda Martinez, 26 kişilik kadro içinde forma rekabetinin hâlâ çok şiddetli olduğunu ortaya koydu.
Martinez, "Şili ve Nijerya ile oynadığımız iki maçta 26 oyuncu kullandık ve hepsi Dünya Kupası'na hazır" dedi. "Henüz ilk 11'i kesinleştirmedim. Ne istediğimiz konusunda çok netiz. Sahada aynı rolü üstlenip aynı işi yapabilecek, yüksek seviyede performans gösteren çok sayıda oyuncu var."
Ronaldo son hazırlık maçında zorlanıyor
Nijerya ile oynanan hazırlık maçında tüm gözler Ronaldo'nun üzerindeydi, ancak 41 yaşındaki yıldız gol konusunda hayal kırıklığı dolu bir akşam geçirdi. Maça ilk 11'de başlayan ve birçok umut verici pozisyona giren Al-Nassr'ın süperstarı, kaleci Maduka Okoye ile karşı karşıya kaldığı an da dahil olmak üzere dört net fırsatı kaçırarak gol atmayı başaramadı.
Maçın ardından sosyal medyada iyimserliğini koruyan tecrübeli kaptan, takipçilerine şu mesajı paylaştı: "Hazırlıklar tamamlandı. Tüm gözler Dünya Kupası'nda." Ancak Martinez, ilk 11'in "son güne kadar" yapılan çalışmaların sonucu olduğunu vurguluyor.
Kadro derinliğine vurgu
Martinez, sabit bir kadro anlayışından uzaklaşmaya istekli ve modern futbolun kadro konusunda daha esnek bir yaklaşım gerektirdiğini öne sürüyor. Portekiz milli takımının başında geçirdiği üç buçuk yıl boyunca edindiği deneyimin, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanacak maçın ilk düdüğü çalınana kadar oyuncularını son ana kadar tetikte tutmasını sağladığına inanıyor.
"İlk on bir, son güne kadar yaptığımız çalışmanın sonucudur ve son üç buçuk yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Bu deneyimim var ve bu bana çok yardımcı oluyor," diye açıkladı Martinez. "Milli takım sabit bir ilk on bir ile çalışmaz, daha çok kadroda yer almak için mücadele eden oyuncularla çalışır. Modern futbolda yardımcı olabilecek 26 oyuncu vardır."
- Getty Images Sport
Florida'da son hazırlıklar
Nijerya karşısında sergilenen performans tam anlamıyla bir ders niteliğinde olmasa da, Martinez hazırlık döneminde takımının kaydettiği taktiksel ilerlemeden memnun kaldı. Teknik direktör, "Bence bizim için çok iyi bir maçtı," diyerek sözlerini tamamladı. "Amaç 5-0 kazanmak ya da muhteşem bir performans sergilemek değil. Önemli olan bireysel yönler üzerinde çalışmak, maçı başladığından daha güçlü bitirebilen bir takıma sahip olmak. Bu da iyi bir iş çıkarıldığını, odaklanıldığını ve konseptlerin uygulamaya geçirilmesinde netlik olduğunu gösteriyor. Çok daha iyi hazırlandık."
Portekiz kafilesi, Cuma günü Florida'nın Palm Beach kentindeki kamp yerine hareket edecek ve K Grubu'ndaki mücadelesine yönelik son hazırlıklarına başlayacak. Takım, Houston'da DR Kongo ile karşılaşacak, ardından Özbekistan ve Kolombiya ile mücadele edecek.