Cristiano Ronaldo için uyarı mı? Roberto Martinez, Dünya Kupası açılış maçı için Portekiz'in ilk 11'ini henüz 'kesinleştirmediğini' itiraf etti





Portekiz, Çarşamba günü Nijerya'yı 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçıyla yaklaşan turnuva hazırlıklarını tamamladı; Ronaldo 64 dakika sahada kaldı, ancak bu performans teknik kadroda cevaplardan çok soru işaretleri bıraktı. Maç sonrası ESPN'in aktardığı açıklamalarda Martinez, 26 kişilik kadro içinde forma rekabetinin hâlâ çok şiddetli olduğunu ortaya koydu.

Martinez, "Şili ve Nijerya ile oynadığımız iki maçta 26 oyuncu kullandık ve hepsi Dünya Kupası'na hazır" dedi. "Henüz ilk 11'i kesinleştirmedim. Ne istediğimiz konusunda çok netiz. Sahada aynı rolü üstlenip aynı işi yapabilecek, yüksek seviyede performans gösteren çok sayıda oyuncu var."



