Portekiz’in 2026 Dünya Kupası zaferi yolundaki serüveni Houston’da sarsıntılı bir başlangıç yaptı; ancak asıl dikkatleri üzerine çeken, maç sonrası Demokratik Kongo Cumhuriyeti kampından gelen açıklamalar oldu. Lille'in orta saha oyuncusu Mukau'ya, takımının Al-Nassr'ın süperstarının tehdidini ortadan kaldırmak için "özel bir plan" hazırlayıp hazırlamadığı soruldu, ancak verdiği yanıt, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncunun artık uluslararası futbolun korkulu rüyası olmadığını ima etti.

21 yaşındaki oyuncu, efsanevi forvet hakkında konuşurken son derece açık sözlüydü ve şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse, pek sayılmaz, çünkü onun eskisi gibi olmadığını biliyoruz. Artık biraz yaşlandı, ama yine de bu sporun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Yaşlandıkça işler eskisi gibi olmaz; eskisi kadar çaba gösteremezsiniz.” Mukau’nun sözleri, sahadaki performansı da yansıtıyordu; organize bir Kongo savunması, efsanevi 7 numarayı büyük ölçüde etkisiz hale getirdi.