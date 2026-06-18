AFP
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Cristiano Ronaldo için ‘özel bir plan’a gerek yok! Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yıldızı, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası açılış maçında şaşkınlık yarattığı maçın ardından CR7’nin ‘eskisi gibi olmadığını’ iddia etti
Mukau, Ronaldo'nun korku faktörünü sorguluyor
Portekiz’in 2026 Dünya Kupası zaferi yolundaki serüveni Houston’da sarsıntılı bir başlangıç yaptı; ancak asıl dikkatleri üzerine çeken, maç sonrası Demokratik Kongo Cumhuriyeti kampından gelen açıklamalar oldu. Lille'in orta saha oyuncusu Mukau'ya, takımının Al-Nassr'ın süperstarının tehdidini ortadan kaldırmak için "özel bir plan" hazırlayıp hazırlamadığı soruldu, ancak verdiği yanıt, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan bu oyuncunun artık uluslararası futbolun korkulu rüyası olmadığını ima etti.
21 yaşındaki oyuncu, efsanevi forvet hakkında konuşurken son derece açık sözlüydü ve şöyle dedi: “Dürüst olmak gerekirse, pek sayılmaz, çünkü onun eskisi gibi olmadığını biliyoruz. Artık biraz yaşlandı, ama yine de bu sporun gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Yaşlandıkça işler eskisi gibi olmaz; eskisi kadar çaba gösteremezsiniz.” Mukau’nun sözleri, sahadaki performansı da yansıtıyordu; organize bir Kongo savunması, efsanevi 7 numarayı büyük ölçüde etkisiz hale getirdi.
- AFP
Sert istatistikler, CR7’nin yaşadığı zorlukları ortaya koyuyor
Ronaldo, 41 yaşında Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11’de başlayan en yaşlı saha oyuncusu olarak tarihe geçse de, maçtaki etkisi asgari düzeyde kaldı. 90 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen, ününden korkmayan ve fiziksel olarak güçlü Kongo Demokratik Cumhuriyeti takımı karşısında kendini göstermekte zorlandı.
Rakamlar da Mukau’nun değerlendirmesini doğruladı; Ronaldo maç boyunca sadece 25 kez topa dokundu – bu, tam süre oynadığı büyük turnuva maçlarındaki en düşük rakamı oldu. Dahası, Houston’daki golsüz maç, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’ndaki son 10 maçta üst üste gol atamadığı anlamına geliyor; bu verimsiz seri 33 şutla devam ediyor.
Roberto Martinez kaptanını savunuyor
Artan eleştirilere ve takımın cansız performansına rağmen, Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, takımının yıldız oyuncusunu hemen savunmaya geçti. İspanyol teknik direktör, takımı Afrika’nın zayıf rakibi karşısında net gol fırsatları yaratmakta zorlansa da, Ronaldo’yu maçın sonuna kadar sahada tutmayı tercih etti.
Martinez, kaptanını oyundan almanın hiçbir zaman bir seçenek olmadığını vurgulayarak şöyle açıkladı: “Gol atmaya ihtiyacınız olan bir maçta dünya futbolunun en iyi golcüsünü oyundan çıkarmak mantıklı değil. Böyle anlarda Cristiano’nun ceza sahasındaki tecrübesi bizim için çok önemli. Savunmacıları üzerine çekme şekli önemli, boşlukları değerlendirme şeklimiz önemli. Her oyuncunun sahada bir sorumluluğu ya da bir özelliği vardır. Ve açıkçası gol ararken Cristiano’ya ihtiyacınız var.”
- AFP
Portekiz’in hâlâ yapması gereken işler var
1-1'lik beraberlik, özellikle Özbekistan ve Kolombiya ile oynanacak zorlu maçlar göz önünde bulundurulduğunda, Portekiz'in K Grubu'nu lider bitirme hedeflerine önemli bir darbe vurdu. Joao Neves, Selecao'ya maçın erken dakikalarında üstünlük sağlamış olsa da, Yoane Wissa'nın kafa vuruşu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin dünya sahnesinde tarihindeki ilk puanı almasını sağladı.