Getty/GOAL
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, Hollywood hayallerini gerçekleştirmek için Ryan Reynolds’a ihtiyaç duymuyor! Film yıldızı olma hevesine rağmen CR7’nin Wrexham’a transferi gündemden düştü
Portekizli efsane Ronaldo henüz emeklilik tarihini açıklamadı
Ronaldo şu anda 41 yaşında ve rekorları alt üst eden futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldıracağı gün geldiğinde ne yapacağına kafa yormaya başladı. Aktarabileceği engin deneyime rağmen teknik direktörlüğe geçişi pek olası görülmüyor; kulüp sahibi olmak ise daha gerçekçi bir geçiş yolu olarak değerlendiriliyor.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo'nun emeklilik tarihi henüz belli değil ve birçok kişi onun 40'lı yaşlarının ortalarına ve ötesine kadar oynamaya devam edeceğini tahmin ediyor. Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr ile imzaladığı kazançlı sözleşmesi 2027'de sona erecek ve o noktada yeni bir meydan okuma arayışına girebilir.
Wrexham'da Red Dragons'ın Premier Lig'i hedeflemesi nedeniyle iddialı planlar yapılıyor ve Ronaldo, kulübün belgesel dizisi için biçilmiş kaftan. Ayrıca SToK Racecourse'da Deadpool yıldızı Reynolds ile gişe rekorları kıran filmlerde rol alma fırsatlarını tartışma şansı da yakalayacak.
- Getty
Ronaldo, Wrexham ile Hollywood hayallerinin peşinden koşabilir mi?
Eski Galler milli futbolcusu Chester, böyle bir transferin gerçekleşeceğine pek ikna olmuş değil ve Fruity King’e şunları söyledi: “Cristiano Ronaldo şöhretinin zirvesinde ve futbol sahasında elde ettiği tüm başarıları göz önüne alındığında, Hollywood’a adım atmak istese bile bunu başarmak için Wrexham’a gitmesi gerekmez diye düşünüyorum ama kim bilir.
“Wrexham, Ronaldo’nun iyi bildiği bir bölge olan Manchester’dan çok uzak değil, bu yüzden asla asla diyemezsiniz. Ronaldo’nun Wrexham’a gitmesi beni ve dünyanın büyük bir bölümünü kesinlikle şaşırtacaktır!”
Dünya Kupası şampiyonu Frank Leboeuf, daha önce Ronaldo'nun böyle bir değişikliğe açık olabileceğini iddia etmişti. Eski Chelsea savunmacısı şöyle dedi: “Bence Ronaldo, kariyerinin ardından Wrexham'a transfer olup güzel bir Hollywood filminde oynamak için yeterince akıllı. Neden olmasın?
“Eğer futbolu seviyor ve Wrexham'da oynamak istiyorsa, ama aynı zamanda Hollywood'da harika bir aktör olmayı da düşünüyorsa, benim için sorun yok. Hırsı severim. Ronaldo müthiş bir karakter, bu yüzden Wrexham için harika olur.”
Wrexham'ın Galler milli takım oyuncusu Wilson'ı kadrosuna katmaya çalıştığı iddia ediliyor
Ronaldo'yu kadroya katma hayali pek gerçekçi görünmese de, Wrexham için başka birçok potansiyel transfer hedefi gündeme getiriliyor. Eğer Premier Lig'e yükselmeyi başarırlarsa, bir sonraki transfer döneminde daha kendini kanıtlamış oyuncuların imzaları peşinde olacaklar.
Bunlardan biri, şu anda Galler milli takımında forma giyen orta saha oyuncusu Harry Wilson. Wrexham doğumlu olan Wilson, yaz aylarında Fulham ile olan sözleşmesi sona erdiğinde serbest oyuncu statüsüne geçecek.
Chester şunları ekledi: “Wrexham, Premier Lig'e yükselirse Harry Wilson'ı kadrosuna katabilir mi? Bence bu, Harry'nin Wrexham'da oynamaya ne kadar istekli olduğuna bağlı.
“Bence o sadece 29 yaşında ve bu sezonki formuna bakılırsa, yeteneği her zaman tartışılmazdı; kiralık olarak oynadığı dönemlerde her zaman başarılı oldu ve şimdi de Fulham'da genel olarak başarılı bir dönem geçiriyor.
“Ancak özellikle bu sezon, gol ve asist üretimi açısından gerçekten olgunlaştığı görülüyor ve bu açıdan Galler için de hayati önem taşıyor. Bir futbolcu olarak, henüz kariyerinin sonuna gelmemiş bir yaşta ve üstelik serbest bir sözleşmeye sahipken bu formda olmak, Harry'nin önünde birçok seçenek olduğunu düşündürüyor.
“Fulham'da kalmak ya da başka bir yere gidip kendisine ne gibi fırsatlar olduğunu görmek olsun, eminim ki seçenekleri olacaktır. Wrexham'ın, eğer ligden yükselirlerse, ona teklifte bulunacağını tahmin ediyorum.”
- Getty Images Sport
Yükselme hamlesi: Kırmızı Ejderhalar, Premier Lig'i hedefliyor
2025-26 sezonu sona yaklaşırken Wrexham, Championship’te play-off potası için mücadele ediyor. Phil Parkinson’ın takımı, ligde kalan yedi maçla yedinci sırada yer alıyor. Eğer dördüncü kez üst üste bir üst lige yükselme başarısı elde edilebilirse, Wilson ve Ronaldo gibi isimleri kadroya katma hayalleri gerçekten şekillenmeye başlayabilir.