Cristiano Ronaldo, Hollywood hayallerini gerçekleştirmek için Ryan Reynolds’a ihtiyaç duymuyor! Film yıldızı olma hevesine rağmen CR7’nin Wrexham’a transferi gündemden düştü

Ronaldo şu anda 41 yaşında ve rekorları alt üst eden futbol ayakkabılarını son kez rafa kaldıracağı gün geldiğinde ne yapacağına kafa yormaya başladı. Aktarabileceği engin deneyime rağmen teknik direktörlüğe geçişi pek olası görülmüyor; kulüp sahibi olmak ise daha gerçekçi bir geçiş yolu olarak değerlendiriliyor.

Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Ronaldo'nun emeklilik tarihi henüz belli değil ve birçok kişi onun 40'lı yaşlarının ortalarına ve ötesine kadar oynamaya devam edeceğini tahmin ediyor. Suudi Pro Ligi ekibi Al-Nassr ile imzaladığı kazançlı sözleşmesi 2027'de sona erecek ve o noktada yeni bir meydan okuma arayışına girebilir.

Wrexham'da Red Dragons'ın Premier Lig'i hedeflemesi nedeniyle iddialı planlar yapılıyor ve Ronaldo, kulübün belgesel dizisi için biçilmiş kaftan. Ayrıca SToK Racecourse'da Deadpool yıldızı Reynolds ile gişe rekorları kıran filmlerde rol alma fırsatlarını tartışma şansı da yakalayacak.