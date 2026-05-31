Getty/Instagram
Çeviri:
Cristiano Ronaldo Hollywood'da mı!? Portekizli "tüm zamanların en iyisi"nin "büyük bir oyuncu" olabilmesi için yapması gereken "tek şey"
Leboeuf’un CR7’nin oyunculuk kariyeri için tavsiyeleri
Futbol ayakkabılarını sinema ve tiyatro kariyerine başarıyla değiştiren eski Fransa milli futbolcusu Frank Leboeuf, Ronaldo’nun Hollywood’da büyük bir başarıya imza atma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ancak Dünya Kupası şampiyonu, yetenek tek başına forvetin yeni bir mesleği ustalaşması için yeterli olmayacağı konusunda uyarıyor. Stephen Hawking'in biyografik filmi The Theory of Everything'de rol alan Leboeuf, 41 yaşındaki oyuncunun oyunculuğa futbolda gösterdiği disiplinle yaklaşması gerektiğini vurguluyor.
CSB adına konuşan Leboeuf, Showbiz Cheat Sheet'e şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo, tek bir şeyi doğru yaparsa harika bir aktör olacak... Eğer bunu yapmak istiyorsa, ona bir tavsiyem var: oyunculuk dersleri al. Öylece bir aktör olduğunu düşünme. O, dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak için çok çalışan en iyi örnek olmuştur. Dolayısıyla, bir aktör olmak için de çalışmak zorundasın. Cristiano Ronaldo'nun harika bir aktör olacağından eminim. Ona başarılar diliyorum, ancak oyunculuk dersleri almalı. Bu sektörün dünyasına saygı duymalı."
- AFP
Amatörlüğün tuzaklarından kaçınmak
Leboeuf, başarısız bir geçişin getireceği utançtan kaçınmanın tek yolunun profesyonel eğitimden geçtiği konusunda ısrarcı. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuya ibret olması için, resmi bir eğitim almadan bu adımı atmaya çalışan diğer oyuncuları örnek gösterdi. Fransız oyuncu, ünlü olmanın otomatik olarak sahne sanatçısı olmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, ses tekniği ve sahne hakimiyetinin zamanla öğrenilmesi gereken özel beceriler olduğunu belirtti.
Görüşünü örneklemek için eski Chelsea savunmacısı, başka bir eski oyuncunun yakın zamanda yaptığı tiyatro denemesine atıfta bulundu. "Adil Rami'nin son dört aydır bir tiyatro oyununda rol aldığını gördüm, ancak derslere katılmıyordu," diye açıkladı Leboeuf. "Bana ne düşündüğümü sorduklarında, onu izlemediğimi söyledim. Onu görmek istemiyorum çünkü neyin eksik olacağını biliyorum. Sesi ve sunumu eksik olacak. Bu gayet normal çünkü bunun bir iş olduğunu bilmiyor. Bu gerçek bir iş."
Hızlı ve Öfkeli serisinde bir gelecek mi?
Ronaldo'nun sinema dünyasındaki geleceğine dair söylentiler Hollywood'da şimdiden büyük yankı uyandırıyor. Aksiyon yıldızı Vin Diesel, Portekizli forvetin sokak yarışı serisinin yakında çıkacak son filminde "Fast" evrenine katılabileceğini ima ederek son zamanlarda spekülasyon fırtınası kopardı. Diesel, sosyal medyada hayranlarını heyecanlandırarak, yapımcıların "Fast Forever" adlı filmde kendisi için bir rol yazdıklarını iddia etti.
Ronaldo'nun geçmişte verdiği röportajlarda bu konuya ilgi gösterdiği ve oyunculuk fikrine açık olduğu bildiriliyor. Suudi Pro Ligi'nde gol atmaya devam ederken, odak noktası açıkça saha dışındaki mirasına doğru genişliyor. Diesel ve ekibiyle birlikte yüksek tempolu bir cameo rolü, Ronaldo'nun gol atmayı bıraktıktan çok sonra da benzeri görülmemiş küresel profilinden yararlanmaya devam edebileceği bir dünyaya atılacak devasa bir ilk adım olacaktır.
- AFP
UR•MARV film stüdyosunun açılışı
Ronaldo, sadece oyunculuk rollerinin ötesinde, şimdiden kamera arkasındaki bir güç merkezi olarak konumlanıyor. Nisan 2025’te, ünlü İngiliz yönetmen Matthew Vaughn ile ortaklık kurarak kendi bağımsız film stüdyosu UR•MARV’ı kurduğunu duyurdu ve böylece önemli bir iş girişimine imza attı. Bu işbirliği, spor ile hikâye anlatıcılığı arasındaki boşluğu doldurmayı ve yenilikçi teknolojilerden yararlanarak küresel izleyiciler için yüksek kaliteli aksiyon içerikleri üretmeyi hedefliyor.
Kingsman yönetmeniyle yapılan ortaklık şimdiden sonuç vermiş durumda ve ikilinin halihazırda iki aksiyon filmini finanse ettiği bildiriliyor. Kariyerindeki bu dönüşümle ilgili olarak Ronaldo, "İş dünyasında yeni girişimlere yönelirken, bu benim için heyecan verici bir dönem" dedi. Vaughn da işbirliği konusunda aynı derecede heyecanlıydı ve Al-Nassr yıldızını, hiçbir senaristin hayal edemeyeceği hikayeleri sahada yaratmış "gerçek hayattaki bir süper kahraman" olarak nitelendirdi.