Cristiano Ronaldo Hollywood'da mı!? Portekizli "tüm zamanların en iyisi"nin "büyük bir oyuncu" olabilmesi için yapması gereken "tek şey"

Futbol ayakkabılarını sinema ve tiyatro kariyerine başarıyla değiştiren eski Fransa milli futbolcusu Frank Leboeuf, Ronaldo’nun Hollywood’da büyük bir başarıya imza atma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ancak Dünya Kupası şampiyonu, yetenek tek başına forvetin yeni bir mesleği ustalaşması için yeterli olmayacağı konusunda uyarıyor. Stephen Hawking'in biyografik filmi The Theory of Everything'de rol alan Leboeuf, 41 yaşındaki oyuncunun oyunculuğa futbolda gösterdiği disiplinle yaklaşması gerektiğini vurguluyor.

CSB adına konuşan Leboeuf, Showbiz Cheat Sheet'e şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo, tek bir şeyi doğru yaparsa harika bir aktör olacak... Eğer bunu yapmak istiyorsa, ona bir tavsiyem var: oyunculuk dersleri al. Öylece bir aktör olduğunu düşünme. O, dünyanın en iyi futbolcularından biri olmak için çok çalışan en iyi örnek olmuştur. Dolayısıyla, bir aktör olmak için de çalışmak zorundasın. Cristiano Ronaldo'nun harika bir aktör olacağından eminim. Ona başarılar diliyorum, ancak oyunculuk dersleri almalı. Bu sektörün dünyasına saygı duymalı."



