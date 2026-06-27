AFP
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"Cristiano Ronaldo her zaman onun idolü olmuştur" - Manchester United ve Portekiz milli takımının yıldız oyuncusunun babası, oğlu ile yıldız forvet arasındaki bağlılığı ve "samimi dostluğu" anlattı
Defans oyuncusuna aileden destek
Dalot'un ailesi, sağ bek oyuncusuna ikinci Dünya Kupası macerasında destek olmak için Amerika Birleşik Devletleri'ni baştan başa dolaştı. Old Trafford'da geçirdiği sekiz sezonun ardından kulüp düzeyinde engin bir deneyime sahip olan bu çok yönlü savunma oyuncusu, her iki kanatta da forma giymeye tamamen hazır. Babası Teixeira, turnuva ilerledikçe oğlunun ilk on birde yer alabilecek fiziksel ve zihinsel hazırlığa sahip olduğuna dair tam bir güven duyduğunu ifade etti.
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Teixeira, Ronaldo ile kurduğu bağı övüyor
Old Trafford’da aralarındaki bağın daha da derinleşmesiyle, Dalot’un kaptana en yakın oyunculardan biri olduğu, Ronaldo’nun Özbekistan karşısında açılış golünü attıktan sonra özellikle onu kucaklamak için yedek kulübesine koşmasıyla açıkça ortaya çıktı.
O Jogo’ya konuşan Teixeira, bu eşsiz bağın çocukluktaki hayranlıktan karşılıklı profesyonel saygıya nasıl dönüştüğünü anlattı. Teixeira şöyle dedi: “Bu olay tam gözümün önünde gerçekleştiği için çok komik buldum. Cristiano’nun Diogo ile kutlama yapmak için koştuğunu gördüm ve bu beni de mutlu etti.
"Cristiano, Diogo için her zaman bir idol olmuştur. Artık bizimle yaşamıyor, ama evimizde, odasındaki dolapların üzerinde ve kapıların arkasında asılı olan Cristiano Ronaldo posterlerini saklamaya özen gösteriyorum.
"Cristiano, örneği, adanmışlığı, çalışma ahlakı, sorumluluk duygusu ve dayanıklılığı nedeniyle Diogo için her zaman bir rol model olmuştur. Cristiano, Manchester United’a geri döndüğünde aralarındaki ilişki daha da güçlendi. Belki de Cristiano, Diogo’da kendi özelliklerinden bir parça gördü.
"Diogo da çok sorumluluk sahibi ve odaklanmış biri; fiziksel toparlanma ve beslenme konularında bile iyi tavsiyeleri dinlemeyi ve uygulamayı seviyor. Belki de Cristiano, Diogo’da gençlik halinin bir parçasını görüyor. Bu beni mutlu ediyor çünkü ikisinin arkadaşlığının samimi olduğuna inanıyorum."
Seçkin uluslararası ortaklık kuruldu
Dalot ve Ronaldo, pandemi nedeniyle 2021’e ertelenen Euro 2020’den bu yana Portekiz milli takımında 28 kez aynı sahada forma giydiler. Şaşırtıcı bir şekilde, Ronaldo’nun 145 uluslararası golünden sadece birinde asist yapan isim bu bek oyuncusu oldu. Dalot, teknik direktör Roberto Martinez’in Joao Cancelo’yu tercih etmesi nedeniyle bu turnuvada hâlâ ilk kez sahaya çıkmayı bekliyor.
- AFP
Sırada Kolombiya maçı var
Portekiz, grup aşamasının son maçında henüz topu bile sürmeden 32'li turda yerini garantiledi. Bu güvence, teknik direktör Martinez’e, güçlü Kolombiya takımıyla oynanacak yaklaşan karşılaşma için kadrosunda değişiklikler yapma imkânı tanıyor. Bu maç, Selecao için turnuvadaki gerçek bir sınav niteliğinde olup, Dalot’a nihayet ilk 11’de yerini sağlamlaştırma ve güçlü Güney Amerika hücum hattını etkisiz hale getirme konusunda önemli bir fırsat sunuyor.