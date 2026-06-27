Old Trafford’da aralarındaki bağın daha da derinleşmesiyle, Dalot’un kaptana en yakın oyunculardan biri olduğu, Ronaldo’nun Özbekistan karşısında açılış golünü attıktan sonra özellikle onu kucaklamak için yedek kulübesine koşmasıyla açıkça ortaya çıktı.

O Jogo’ya konuşan Teixeira, bu eşsiz bağın çocukluktaki hayranlıktan karşılıklı profesyonel saygıya nasıl dönüştüğünü anlattı. Teixeira şöyle dedi: “Bu olay tam gözümün önünde gerçekleştiği için çok komik buldum. Cristiano’nun Diogo ile kutlama yapmak için koştuğunu gördüm ve bu beni de mutlu etti.

"Cristiano, Diogo için her zaman bir idol olmuştur. Artık bizimle yaşamıyor, ama evimizde, odasındaki dolapların üzerinde ve kapıların arkasında asılı olan Cristiano Ronaldo posterlerini saklamaya özen gösteriyorum.

"Cristiano, örneği, adanmışlığı, çalışma ahlakı, sorumluluk duygusu ve dayanıklılığı nedeniyle Diogo için her zaman bir rol model olmuştur. Cristiano, Manchester United’a geri döndüğünde aralarındaki ilişki daha da güçlendi. Belki de Cristiano, Diogo’da kendi özelliklerinden bir parça gördü.

"Diogo da çok sorumluluk sahibi ve odaklanmış biri; fiziksel toparlanma ve beslenme konularında bile iyi tavsiyeleri dinlemeyi ve uygulamayı seviyor. Belki de Cristiano, Diogo’da gençlik halinin bir parçasını görüyor. Bu beni mutlu ediyor çünkü ikisinin arkadaşlığının samimi olduğuna inanıyorum."