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Cristiano Ronaldo geri dönüyor mu? Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, kaptanın sansasyonel şekilde Uluslar Ligi kampından ayrılmasının ardından çok önemli bir güncelleme yaptı
CR7 için kapı hâlâ açık
Portekiz Teknik Direktörü Jesus, pazar günkü dört Uluslar Ligi maçlık seriyi tamamlamadan önce bu konuyla ilgili konuşmayı hiçbir zaman planlamadığını vurguladı. Burada Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, son şampiyonun çeyrek finale kalmasını sağladı. Maçın ardından konuşan teknik adam, daha önce 41 yaşındaki oyuncuyu Al-Nassr'da da çalıştırmıştı. Jesus, 234 maçta attığı 146 golle dünya rekorunun sahibi olan golcünün geri dönüşüne ilişkin herhangi bir kararın tamamen oyuncunun kendisine bağlı olduğunu netleştirdi.
Tecrübeli oyuncunun milli takım geleceği hakkında konuşan Jesus, şunları söyledi: "Eğer isterse milli takıma döner. Bir sonraki kadro çağrısından önce konuşabiliriz ama kararı verecek olan Cris. Cristiano, milli takımdaki dönemini nasıl istiyorsa öyle bitirmeli, buna nasıl istediğine kendisi karar verecek. İlk kadro çağrımda, 'Sana ihtiyacım var, sana yakın olmana ihtiyacım var, oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var' dedim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum."
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Kampta tansiyon yükseldi
Sürtüşme, kaptanın Galler karşısındaki açılış maçında alınan 1-0'lık galibiyete ilk 11'de başlamasının ardından patlak verdi; ancak Norveç maçında yedek kulübesine çekildi ve oynayıp oynamayacağının belli olmadığı kendisine bildirildi. Tecrübeli hücum oyuncusu, ikinci yarı boyunca oyuna girmeden ısınmak zorunda kaldıktan sonra gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı; bu da eski Manchester United ve Real Madrid yıldızının 2008'den bu yana ilk kez rekabetçi bir milli maçta kullanılmayan yedek olarak kaldığı anlamına geldi.
Daha sonra Jesus, bir basın toplantısında forvetin Danimarka'ya karşı da ilk 11'de başlamayacağını doğrulayınca, kaptan sansasyonel bir şekilde kamptan ayrıldı. Ayrılığına değinen Al-Nassr forveti, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: "Zamanı geldiğinde, milli takımdan ayrılma nedenlerim hakkında gerçeği her zaman bağlı olduğum tüm Portekiz halkına anlatacağım."
Takım arkadaşları kaptanın yokluğuna tepki gösterdi
Kaptanın yokluğunda, AC Milan forveti Goncalo Ramos fırsatını iyi değerlendirdi; tecrübeli yıldız kadroda yer almazken çıktığı üç maçın tamamında ağları havalandırdı ve hücum hattına liderlik etti. Ancak bu etkileyici formuna rağmen soyunma odası, daha önce Portekiz'i Euro 2016 zaferine ve iki Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşıyan tılsımlı ismin arkasında dimdik durmayı sürdürüyor.
Pazar günü Norveç karşısında alınan ve takımı grupta liderlikte Danimarka'nın altı puan önüne taşıyan galibiyetin ardından, golü atan Joao Cancelo RTP'ye şunları söyledi: "Cristiano bizim kaptanımız, Portekiz'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu. İşler onunla birlikte kesinlikle en iyi şekilde sonuçlanacaktır ama önemli olan dört galibiyet."
Takım arkadaşı Nuno Mendes ise şöyle ekledi: "Milli takıma gelen her oyuncu elbette hoş karşılanır. Cris geri dönerse, onu kollarımızı açarak karşılamak için burada olacağız."
- Getty Images Sport
Portekiz'i bundan sonra ne bekliyor?
Portekiz, 14 Kasım'da A4 Grubu'nda Danimarka'yı konuk ederek yeniden sahaya çıkacak; ardından üç gün sonra Galler deplasmanına gidecek. Son 16 turundaki yerini garantilemek için üst üste dört galibiyet alan Jesus'un ekibi, grubun zirvesinde altı puanlık net bir avantajın sahibi. Şimdi tüm gözler, bir sonraki kadro açıklaması öncesinde teknik direktör ile kaptanın aralarındaki sorunu çözüp çözemeyeceğine ya da Portekiz'in unvan savunmasına yıldız ismi olmadan devam etmek zorunda kalıp kalmayacağına çevrildi.
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