Portekiz Teknik Direktörü Jesus, pazar günkü dört Uluslar Ligi maçlık seriyi tamamlamadan önce bu konuyla ilgili konuşmayı hiçbir zaman planlamadığını vurguladı. Burada Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyet, son şampiyonun çeyrek finale kalmasını sağladı. Maçın ardından konuşan teknik adam, daha önce 41 yaşındaki oyuncuyu Al-Nassr'da da çalıştırmıştı. Jesus, 234 maçta attığı 146 golle dünya rekorunun sahibi olan golcünün geri dönüşüne ilişkin herhangi bir kararın tamamen oyuncunun kendisine bağlı olduğunu netleştirdi.

Tecrübeli oyuncunun milli takım geleceği hakkında konuşan Jesus, şunları söyledi: "Eğer isterse milli takıma döner. Bir sonraki kadro çağrısından önce konuşabiliriz ama kararı verecek olan Cris. Cristiano, milli takımdaki dönemini nasıl istiyorsa öyle bitirmeli, buna nasıl istediğine kendisi karar verecek. İlk kadro çağrımda, 'Sana ihtiyacım var, sana yakın olmana ihtiyacım var, oynasan da oynamasan da sana ihtiyacım var' dedim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum."