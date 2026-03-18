Getty Images Sport
Çeviri:
Cristiano Ronaldo etkisi! La Liga başkanı, Al-Nassr'ın yıldızının İspanyol kulübüne yaptığı yatırımın ardından Almeria'ya "önemli bir ivme" kazandırdığını açıkladı
Mülkiyete geçiş yönünde stratejik bir adım
Eski Real Madrid ve Manchester United efsanesi, şirketi CR7 Sports Investments aracılığıyla kulübün yüzde 25 hissesini satın aldı. Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, yönetim kurulundaki bu değişimle ilgili genel vizyonunu daha önce şu sözlerle dile getirmişti: "Uzun zamandır saha dışında da futbola katkıda bulunma arzusundayım. UD Almería, sağlam temellere ve belirgin bir büyüme potansiyeline sahip bir İspanyol kulübü. Kulübü yöneten ekiple birlikte çalışarak, kulübün yeni büyüme aşamasında ona destek olmak istiyorum."
Tebas, CR7'nin transferini övüyor
La Liga'nın 2024-2025 ekonomik raporunun sunumu sırasında Tebas, Endülüs ekibinin yaşadığı dönüştürücü dijital büyümeyi ayrıntılı olarak anlattı. 41 yaşındaki forvetin transferinin stratejik bir kazanç olduğunu vurguladı. Başkan şunları söyledi: "En azından medya düzeyinde, bu transfer Almeria'nın sosyal ağlardaki takipçi sayısını yüzde 25 artırdı ve yanılmıyorsam, İspanya'da en fazla takipçisi olan beşinci veya altıncı kulüp haline geldi. Eğer bu uygun bir 'etkileşim' sağlıyorsa, bugün sosyal ağlarda çok sayıda takipçiye sahip olmak, sponsor ararken ve bununla ilgili her şeyde size büyük bir değer katıyor."
İspanyol tarafına ilişkin küresel tahmin
Lig yöneticisi, izleyici kitlesi ile etkileşimin bu birleşiminin, markalar nezdinde Rojiblancos’un cazibesini kat kat artırdığını ve saha dışında da ekonomik getiriler sağladığını açıkladı. Al-Nassr’ın forvetinin küresel boyutunun, kulübün uluslararası konumlandırılması için bir katalizör görevi gördüğüne inanıyor. Tebas şunları ekledi: "Almeria için Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncunun, bir yatırımcı ve müttefik olarak, onlara önemli bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Bunun avantajını kullanacaklarını düşünüyorum, çünkü bunun üzerinde çalışıyorlar ve bence bu, Cristiano Ronaldo'nun Almeria'da olmasının önemli bir nedeni."
Almeria'nın bundan sonraki adımları ne olacak?
Yönetim kurulu, tanınmış yatırımcısının desteğiyle başarılı bir dönem geçirirken, teknik direktör Rubi ise tüm dikkatini spor alanındaki mücadelelere vermiş durumda. Takım şu anda doğrudan yükselme için yoğun bir mücadele içinde; puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor ve ikinci sıradaki Deportivo La Coruña ile aynı puana sahip. Sezonun son maç gününe kadar birinci lige dönüşü garantilemek, kulübün en büyük hedefi olmaya devam ediyor.
Reklam