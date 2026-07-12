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Cristiano Ronaldo, “eğlence” ve kupa mücadeleleri vaat ederken, eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr’ın başına neden geçtiğini açıkladı
Riyad’da yeni bir zorluk
Postecoglou, Al-Nassr’ın başına geçme konusundaki heyecanını dile getirerek, Orta Doğu’ya geçişinin ardındaki temel itici gücün, kariyeri boyunca yeni ortamlarda kendini sınama arzusu olduğunu belirtti. Riyad merkezli dev kulüple iki yıllık bir sözleşme imzalayan 60 yaşındaki teknik direktör, kulübün yeni dönemine öncülük etmek üzere Roberto Martinez gibi diğer üst düzey adayların yerine tercih edildi.
Postecoglou, kulübün basın birimine yaptığı açıklamada, “Bence benim için en önemli şey, kariyerim boyunca yeni zorlukları ve yeni müsabakaları üstlenmekten, farklı insanlarla çalışmaktan ve bu süreçte kendimi geliştirmekten keyif almış olmam. Dolayısıyla bu, yeni bir takımla, yeni bir ortamda ve yeni bir ülkede kendimi sınamak için bana sunulan bir başka fırsat,” dedi.
Geçmişte zor durumdaki kulüplerin başına geçtiğini ancak şu anda başarılı bir takımın ivmesini sürdürme fırsatından büyük keyif aldığını belirtti.
- Getty
Ronaldo faktörünün yönetimi ve ligin büyümesi
Postecoglou’nun yeni görevinin en önemli yönlerinden biri, beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Ronaldo ile birlikte çalışmak. Avustralyalı teknik adam, son iki yılda büyük bir yetenek akını ve rekabet derinliği yaşayan ligde yol alırken, Al-Awwal Park’a eğlenceli bir futbol anlayışı getirmeyi hedefliyor.
Postecoglou sözlerine şöyle devam etti: “Benim de büyük hedeflerim var, bu yüzden kulübün de aynı şekilde hırslı olmasından memnunum; işte bu yüzden buradayım. Asya’da uzun süre çalıştım ve bu bölgeden geliyorum. Avrupa’dayken bile insanlara her zaman şunu söylerdim: Elde ettiğim tüm başarılar daha zorlu oldu; sırf Asya’da olması, işin kolay olduğu anlamına gelmez. Her turnuvanın ne kadar zor olduğunu, zorlukların ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Suudi ligine bakın, son birkaç yılda ne kadar büyüdüğüne; artık dört, beş, altı kulüp var ve hepsi de son derece rekabetçi ve kazanmak istiyor. Şampiyonlar Ligi Elit, son derece zorlu bir turnuva.”
Jorge Jesus'un başarısından yola çıkarak
Postecoglou, yedi yıl aradan sonra ilk lig şampiyonluğunu kazanan ve şu anda Suudi futbolunun zirvesinde yer alan bir kulübe katılıyor. Selefi Jesus’u övmekten geri durmadı, ancak 2026-27 sezonunda kulübü daha da ileriye taşımaya odaklandığını vurguladı.
“Bay Jesus geçen yıl şampiyonluğu kazanmak için olağanüstü bir iş çıkardı ve şimdi kulüp bir sonraki seviyeye geçmeye hazır; işte bu yüzden buradayım. Her yıl yenidir. Kariyerim boyunca pek çok başarıya imza attım, ancak her yeni yıla kafamda aynı düşünceyle başlıyorum: Bu yılın şimdiye kadarki en iyi yıl olmasını istiyorum.”
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Kupa kazanma konusundaki şöhreti
Kupalar kazanma konusundaki ününe değinen Postecoglou, kulüplerdeki ikinci sezonlarındaki başarılarına ilişkin geçmişteki açıklamalarını netleştirdi. Kazanma arzusunun belirli bir zaman dilimiyle sınırlı olmadığını kanıtlamak için Celtic’te yarattığı ani etkiye işaret eden Postecoglou, oyun tarzının sonuç kadar önemli olduğunu vurguladı.
Postecoglou sözlerini şöyle tamamladı: “Benim için ilk yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl fark etmez. Koçluk yaptığım her yıl, kupalar kazanmak istiyorum. Ancak mesele sadece kazanmak değil; nasıl kazandığınız, nasıl futbol oynadığınız da önemlidir. Bu da benim için çok önemli. Burada olmaktan çok heyecanlıyım. Böylesine büyük bir kulübü çalıştırmak benim için bir ayrıcalık ve onurdur; bu yıl çok eğleneceğiz. Etkileyici bir performans sergileyeceğiz. Mümkün olduğunca başarılı olmaya çalışacağız ve bunu herkesin keyif alacağı bir şekilde yapacağız.”
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