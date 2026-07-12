Cristiano Ronaldo, “eğlence” ve kupa mücadeleleri vaat ederken, eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, Suudi Pro Ligi şampiyonu Al-Nassr’ın başına neden geçtiğini açıkladı

Postecoglou, Al-Nassr’ın başına geçme konusundaki heyecanını dile getirerek, Orta Doğu’ya geçişinin ardındaki temel itici gücün, kariyeri boyunca yeni ortamlarda kendini sınama arzusu olduğunu belirtti. Riyad merkezli dev kulüple iki yıllık bir sözleşme imzalayan 60 yaşındaki teknik direktör, kulübün yeni dönemine öncülük etmek üzere Roberto Martinez gibi diğer üst düzey adayların yerine tercih edildi.

Postecoglou, kulübün basın birimine yaptığı açıklamada, “Bence benim için en önemli şey, kariyerim boyunca yeni zorlukları ve yeni müsabakaları üstlenmekten, farklı insanlarla çalışmaktan ve bu süreçte kendimi geliştirmekten keyif almış olmam. Dolayısıyla bu, yeni bir takımla, yeni bir ortamda ve yeni bir ülkede kendimi sınamak için bana sunulan bir başka fırsat,” dedi.

Geçmişte zor durumdaki kulüplerin başına geçtiğini ancak şu anda başarılı bir takımın ivmesini sürdürme fırsatından büyük keyif aldığını belirtti.