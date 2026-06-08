Cristiano Ronaldo ‘dünyadışı’ biri değil! Eski Real Madrid ve Juventus takım arkadaşı, CR7’nin neden ‘sıradan bir adam’ olduğunu açıklıyor

Hem Real Madrid’de hem de Juventus’ta Ronaldo ile birlikte forma giyen Danilo, efsanevi forvetin sıradan bir insan olmadığına dair algıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ronaldo’nun inanılmaz başarı listesine ve mükemmelliği yakalamak için gösterdiği yılmaz çabaya rağmen, Brezilyalı savunma oyuncusu, kameralar kapandığında Al-Nassr yıldızının son derece samimi bir insan olduğunu vurguluyor.

The Athletic'e eski takım arkadaşı hakkında konuşan Danilo, "İnsanlar Cristiano'nun uzaylı gibi olduğunu düşünüyor, ama o gülüp ailesiyle vakit geçiren normal bir adamdı. Tabii ki Cristiano, her gün daha iyi olmak için yaptığı neredeyse her şeyde futbol için yaşıyor." dedi.