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Cristiano Ronaldo ‘dünyadışı’ biri değil! Eski Real Madrid ve Juventus takım arkadaşı, CR7’nin neden ‘sıradan bir adam’ olduğunu açıklıyor
Ronaldo 'normal'
Hem Real Madrid’de hem de Juventus’ta Ronaldo ile birlikte forma giyen Danilo, efsanevi forvetin sıradan bir insan olmadığına dair algıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ronaldo’nun inanılmaz başarı listesine ve mükemmelliği yakalamak için gösterdiği yılmaz çabaya rağmen, Brezilyalı savunma oyuncusu, kameralar kapandığında Al-Nassr yıldızının son derece samimi bir insan olduğunu vurguluyor.
The Athletic'e eski takım arkadaşı hakkında konuşan Danilo, "İnsanlar Cristiano'nun uzaylı gibi olduğunu düşünüyor, ama o gülüp ailesiyle vakit geçiren normal bir adamdı. Tabii ki Cristiano, her gün daha iyi olmak için yaptığı neredeyse her şeyde futbol için yaşıyor." dedi.
CR7'nin mükemmelliğe yönelik bitmek bilmeyen azmi
Danilo, Ronaldo’nun insani yönünü vurgulamaya özen gösterirken, bu tecrübeli forvetin yirmi yılı aşkın süredir futbolun zirvesinde kalmasını sağlayan profesyonel azmini de küçümsemedi. Defans oyuncusu, Ronaldo’nun zihniyetinin çevresindekileri nasıl etkilediğini ve “ikincilik”in asla bir seçenek olmadığı bir ortam yarattığını bizzat gözlemledi.
"Madrid'de onunla oynamıştım. Torino'da daha deneyimliydi ama yine de çok gol atıyordu, her zaman profesyonel davranıyordu. Sizi zorluyordu, antrenmanlarda ve maçlarda en iyi performansınızı sergilemenizi sağlıyordu," diye ekledi.
Ancelotti ile karşılaştırmalar yapmak
Brezilya, Carlo Ancelotti ile geleceğe bakarken, Danilo, başarılarla dolu İtalyan teknik direktör ile eski takım arkadaşı Ronaldo arasında çarpıcı benzerlikler görüyor. Her ikisi de sporun zirvesine defalarca ulaşmış olsa da, ikisi de iş yerinde rehavet ya da şişirilmiş bir ego belirtisi göstermiyor.
"Ancelotti, Cristiano gibi. Futbol dünyasının en ünlü isimlerinden biri olmasına rağmen, bizimle birlikte normal bir insan gibi yaşıyor," dedi. "Alçakgönüllü ve bu, şampiyonların en önemli özelliklerinden biri. Çok şey kazandı, ama sanki hiçbir şey kazanmamış gibi çalışıyor."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'nın en büyük hedefi
Efsanevi kariyerinde ilk kez Dünya Kupası kupasını kaldırma hayaliyle 41 yaşındaki Ronaldo, şu anda altıncı Dünya Kupası'nda mücadele etmek için hazırlıklarını son rötuşlarını yapıyor.
Altı Dünya Kupası turnuvasında oynamak gibi bu tarihi başarı, futbol tarihinde Lionel Messi ve Guillermo Ochoa ile birlikte bunu başaran ilk üç oyuncudan biri olarak rekorlar kitabına adını yazdırmasını sağlayacak.
Portekiz, K Grubu'nda mücadele edecek ve 17 Haziran'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak, ardından 23 Haziran'da Özbekistan ve 27 Haziran'da Kolombiya ile karşılaşacak.