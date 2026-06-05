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"Cristiano Ronaldo dikkatli olmam gerektiğini söyledi" - Antony, eski Manchester United takım arkadaşından aldığı ilginç tavsiyeyi paylaşıyor ve Erik ten Hag'ın kendisini talihsiz Old Trafford transferine nasıl ikna ettiğini anlatıyor
Antony, Manchester United'daki deneyimini değerlendiriyor
Antony, Ronaldo ve Ten Hag’ın kariyerine yaptığı etki de dahil olmak üzere, United’da geçirdiği süreyle ilgili yeni ayrıntıları paylaştı. Podpahpodcast'inde konuşan Brezilyalı oyuncu, Ajax'tan Old Trafford'a transferini ve İngiltere'de karşılaştığı zorlukları değerlendirdi. Kanat oyuncusu, 2022'de United'a katılmaya ikna edilmesinde Ten Hag'ın önemli bir rol oynadığını açıkladı. Daha önce Ajax'ta başarılı bir şekilde birlikte çalışmış olan Hollandalı teknik direktör, Antony ile düzenli olarak iletişim halinde kaldı ve onu Premier League'e gelmesi için ikna etti.
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Ronaldo'nun rehberliği ve Ten Hag'ın azmi
Antony, Ronaldo ve Manchester United'da birlikte geçirdikleri dönemde Portekizli yıldızdan gördüğü destekten sıcak sözlerle bahsetti.
"Cristiano Ronaldo inanılmaz bir insan, çok eğlenceli ve kibar," dedi. "Bana, karnımda kelebekler uçmayı bıraktığım gün dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Arsenal'e karşı ilk maçımdan önce, ilk dokunuşlarımı sakin yapmamı ve gerisini zaten bildiğimi söyleyerek beni rahatlattı."
Brezilyalı oyuncu, neden Red Devils'a katılmayı seçtiğini de şöyle açıkladı: "Manchester United'a gittim çünkü Erik ten Hag, beni orada istediğini söyleyen mesajlar gönderip duruyordu."
Baskı, uyum ve yeni bir başlangıç
Antony, büyük yankı uyandıran bir transferle İngiltere'ye geldikten sonra karşılaştığı zorluklar hakkında daha ayrıntılı bilgiler verdi. Her ne kadar hemen etkisini hissettirse de, transfer ücreti ve performanslarına yönelik beklentiler hızla arttı. Kanat oyuncusu, eleştirilerin özgüvenini etkilediğini ve kariyerine İspanya'da devam etme kararında etkili olduğunu itiraf etti; geçen sezon Betis formasıyla tüm turnuvalarda 46 maçta 14 gol ve 10 asist kaydetti.
"İngiltere'deki basın biraz 'ağır'; kendimden şüphe ettiğim zamanlar bile oldu, ancak ailem bana tek bir kötü anın hikayemi tanımlamadığını hatırlattı," diye açıkladı. "Bu yüzden kendimi yeniden keşfetmek ve mutlu olmak için İspanya'ya gitmem gerekiyordu. Premier Lig'de hem hücumda hem de savunmada yoğunluk aşırı derecede yüksek, ancak İspanya'da bire bir durumlar için daha fazla alan var."
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İvmeyi yeniden kazanmak
Brezilyalı oyuncu, Old Trafford'da geçirdiği zorlu dönemi geride bırakmak amacıyla, özellikle de Los Verdiblancos'un 20 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine katkıda bulunduktan sonra, bu ivmeyi sürdürmeyi ve istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefliyor.