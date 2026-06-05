Antony, Ronaldo ve Manchester United'da birlikte geçirdikleri dönemde Portekizli yıldızdan gördüğü destekten sıcak sözlerle bahsetti.

"Cristiano Ronaldo inanılmaz bir insan, çok eğlenceli ve kibar," dedi. "Bana, karnımda kelebekler uçmayı bıraktığım gün dikkatli olmam gerektiğini söyledi. Arsenal'e karşı ilk maçımdan önce, ilk dokunuşlarımı sakin yapmamı ve gerisini zaten bildiğimi söyleyerek beni rahatlattı."

Brezilyalı oyuncu, neden Red Devils'a katılmayı seçtiğini de şöyle açıkladı: "Manchester United'a gittim çünkü Erik ten Hag, beni orada istediğini söyleyen mesajlar gönderip duruyordu."