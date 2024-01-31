Cristiano Ronaldo'dan Inter Miami maçı öncesi Lionel Messi'ye gözdağı veren paylaşım

Cristiano Ronaldo'dan Inter Miami maçı öncesi Lionel Messi'ye gözdağı veren paylaşımİdil Erin TetikGetty ImagesCristiano RonaldoLionel MessiAl Nassr FCInter Miami CFAl Nassr FC - Inter Miami CFClub FriendliesCristiano Ronaldo, takımı Al Nassr ile Inter Miami'nin karşılaşacağı Riyadh Cup öncesi Lionel Messi'ye kaslarıyla gözdağı verdi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaRonaldo karın kaslarını sergilediAl-Nassr, Inter Miami ile karşı karşıya gelecekMessi ile Ronaldo yüzleşmeye hazırlanıyor