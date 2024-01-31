Cristiano Ronaldo'dan Inter Miami maçı öncesi Lionel Messi'ye gözdağı veren paylaşım

İdil Erin Tetik
Ronaldo Messi splitGetty Images
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Cristiano Ronaldo, takımı Al Nassr ile Inter Miami'nin karşılaşacağı Riyadh Cup öncesi Lionel Messi'ye kaslarıyla gözdağı verdi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Ronaldo karın kaslarını sergiledi
  • Al-Nassr, Inter Miami ile karşı karşıya gelecek
  • Messi ile Ronaldo yüzleşmeye hazırlanıyor

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