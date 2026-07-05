Cristiano Ronaldo’dan esinlenilen af kararı: FIFA’yı Dünya Kupası’nda devasa bir kavga bekliyor

Balogun, on altıncı turda doğrudan kırmızı kart görmüştü. Ancak FIFA Pazar günü yaptığı açıklamada, 27. maddeye atıfta bulunarak, bir maçlık orijinal cezasını şartlı olarak askıya aldığını duyurdu. Böylece Balogun, Salı günü (saat 02.00'de ARD ve MagentaTV'de yayınlanacak) Belçika ile oynanacak sekizinci tur maçında forma giyebilecek. The New York Times'a göre, bu kararın alınmasından önce ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan cezayı yeniden gözden geçirmesini şahsen istemişti.

Cezanın kaldırılması üzerine Trump hemen harekete geçti. Kendi sosyal medya ağı Truth Social’da, “Doğru olanı yaptıkları ve büyük bir adaletsizliği ortadan kaldırdıkları için” FIFA’ya şahsen teşekkür ettiğini yazdı. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da kırmızı kart hakkında görüşlerini dile getirmişti. Washington’daki Beyaz Saray basın odasında yaptığı açıklamada, “Onlara berbat bir muamele edildi” dedi.

RBFA, karara “şaşkınlık” ile tepki gösterdi ve bir kırmızı kartın otomatik olarak bir sonraki maçta cezaya yol açtığını belirten 66.4. maddeye atıfta bulundu. Belçika Futbol Federasyonu ayrıca, Dünya Kupası başlamadan önce bu kurala dikkat çekilen bir genelgeye de işaret etti.

Balogun, Bosna-Hersek maçında (64. dakika), Tarik Muharemovic’in ayak bileğine istemeden ve talihsiz bir şekilde basmasının ardından oyundan atılmıştı. Bunun üzerine bir maçlık ceza almıştı. Ancak FIFA Disiplin Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre, bir ceza şartlı olarak ertelenebilir.

Bu tür bir erteleme uygulamasından en son Cristiano Ronaldo da yararlanmıştı. Ronaldo, Kasım ayında İrlanda ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında Dara O'Shea'ya dirsek attığı için oyundan atılmıştı. Ronaldo, FIFA tarafından ilk olarak üç maçlık ceza almıştı, ancak sadece ardından oynanan Ermenistan ile eleme maçını kaçırmıştı. Diğer maçlar ise bir yıl süreyle ertelenmişti.