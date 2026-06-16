Cristiano Ronaldo da aynısını yapacak mı? CR7 ve arkadaşlarının Dünya Kupası macerasına başlaması öncesinde, Roberto Martinez’in Portekiz milli takım teknik direktörlüğündeki geleceğine dair önemli gelişme

Yaklaşan ayrılık, karşılıklı bir anlaşma sonucu gerçekleşmiş gibi görünüyor ve yeni bir dönemin önünü açıyor. Durumu açıklayan talkSPORT muhabiri Alex Crook şunları söyledi: “Bana verilen bilgiye göre, sözleşmesini yenilememe kararı kendisine ait. Martinez, ya Premier Lig’de ya da Avrupa’nın önde gelen takımlarından birinde teknik direktörlük görevine dönmeyi ya da muhtemelen Avrupa’nın diğer büyük ülkelerinden birinin milli takımının başına geçmeyi planlıyor.” Crook, zaman çizelgesini daha da netleştirerek şunları ekledi: "Bu konuda kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı, ancak şüphesiz ki bir sonraki basın toplantısında kendisine bu konu sorulacaktır. Ancak karar, Portekiz Futbol Federasyonu ile ortaklaşa alındı; böylece federasyon, potansiyel bir halef arayışına başlayabilir."