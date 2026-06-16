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Cristiano Ronaldo da aynısını yapacak mı? CR7 ve arkadaşlarının Dünya Kupası macerasına başlaması öncesinde, Roberto Martinez’in Portekiz milli takım teknik direktörlüğündeki geleceğine dair önemli gelişme
Martinez, yakında ayrılacağını doğruladı
Martinez, Portekiz milli takımının Kuzey Amerika’daki performansından bağımsız olarak, baş antrenörlük görevinden ayrılma kararını resmen açıkladı. Eski Everton teknik direktörü, sözleşmesinin Temmuz ayı sonunda sona ermesiyle görevinden ayrılacak. Bu karar, Portekiz’in kupa koleksiyonuna yeni zaferler eklediği başarılı bir dönemin sonunu işaret ediyor. 2016’da bir kez Avrupa şampiyonu olan ve 2019 ile 2025’te iki kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Portekiz, artık yeni bir teknik direktör arayışına girecek. Portekiz Futbol Federasyonu’nun bu karardan tam olarak haberdar olduğu ve bu sayede yüksek profilli bir halef arayışına sessizce başlayabileceği bildiriliyor.
- AFP
Yeni bir meydan okuma arayışı
Yaklaşan ayrılık, karşılıklı bir anlaşma sonucu gerçekleşmiş gibi görünüyor ve yeni bir dönemin önünü açıyor. Durumu açıklayan talkSPORT muhabiri Alex Crook şunları söyledi: “Bana verilen bilgiye göre, sözleşmesini yenilememe kararı kendisine ait. Martinez, ya Premier Lig’de ya da Avrupa’nın önde gelen takımlarından birinde teknik direktörlük görevine dönmeyi ya da muhtemelen Avrupa’nın diğer büyük ülkelerinden birinin milli takımının başına geçmeyi planlıyor.” Crook, zaman çizelgesini daha da netleştirerek şunları ekledi: "Bu konuda kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadı, ancak şüphesiz ki bir sonraki basın toplantısında kendisine bu konu sorulacaktır. Ancak karar, Portekiz Futbol Federasyonu ile ortaklaşa alındı; böylece federasyon, potansiyel bir halef arayışına başlayabilir."
Ronaldo için son bir dans
Teknik direktörün ayrılışı, büyük bir turnuvada son kez forma giymesi beklenen Cristiano Ronaldo’ya büyük bir ilgi çekiyor. Efsanevi forvet, parlak kariyerinde eksik kalan tek önemli kupa olan Dünya Kupası’nı nihayet kazanmayı hayal ediyor. Bruno Fernandes gibi süperstarların yanında, tecrübeli forvet tüm bir ulusun muazzam beklentilerini omuzlarında taşıyor. Takım, 17 Haziran Çarşamba günü DR Kongo ile K Grubu’ndaki ilk maçına çıkacak, ardından 23 Haziran’da Özbekistan ile karşılaşacak ve 28 Haziran’da Kolombiya ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak. Eğer takımın ruhu, teknik direktörünün izinden giderek takımdan ayrılmaya karar verirse, önümüzdeki maçları tarihi bir zaferle tamamlamak, onun için en güzel masalsı veda olacaktır.
- AFP
Portekiz için bundan sonra ne olacak?
Portekiz, Çarşamba günü oynayacağı açılış maçına hazırlanırken, öncelikli hedefi hâlâ hayati önem taşıyan üç puanı kazanmak. Daha uzun vadede ise Portekiz Futbol Federasyonu, bu yetenekli kadroyu yeni bir döneme taşıyacak yüksek kaliteli bir yedek teknik direktör bulmak için acele etmelidir. Bu arada Martinez, bu yaz önde gelen bir kulüpte veya milli takımda görev alabilmek amacıyla Avrupa genelinde yeni fırsatları değerlendirecek.