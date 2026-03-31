Cristiano Ronaldo, Casemiro'yu Lionel Messi'nin MLS'ye transfer olma olasılığını reddedip Al-Nassr'a transfer olmaya ikna etmeye çalışıyor
Ronaldo, Suudi Arabistan'da yeniden bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor
Marca'nın haberine göre, Portekizli süperstar eski takım arkadaşının Riyad'a transfer olmasını sağlamak için çaba gösteriyor. Ronaldo, Casemiro'yu Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'ndeki hakimiyetini sağlamlaştırmak için gerekli olan savunma direği olarak görüyor. Orta Doğu'da hazırlanan mali teklifin, dünyadaki diğer neredeyse tüm teklifleri gölgede bırakması bekleniyor. Casemiro için bu olası transfer, oyun stilini iyi anlayan güvenilir bir dostla birlikte oynarken, kariyerinin sonuna doğru kazançlı bir sözleşme imzalama fırsatı anlamına geliyor.
Miami'nin cazibesi ve Messi ile ilgili söylentiler
Bununla birlikte, Inter Miami de bu orta saha oyuncusu için cazip bir seçenek olabilir. Herons, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için en ciddi aday konumuna geldi. Sir David Beckham'ın sahibi olduğu kulüp, Casemiro'yu Sergio Busquets'in doğal halefi olarak görüyor ve Florida'daki yıldızlarla dolu orta sahaya tecrübe katmasını bekliyor. Casemiro'nun Messi ile güçlerini birleştirmesi ihtimali, Real Madrid ve Barcelona formaları altında Clasico'da rakip olarak karşılaştıkları geçmişleri göz önüne alındığında oldukça ilgi çekici bir senaryo haline geldi.
Casemiro, dört yılın ardından United'dan ayrılıyor
Casemiro, bu yaz Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı. 2022 yazında Real Madrid'den transfer olduğundan bu yana, tüm turnuvalarda toplam 155 maça çıktı, 24 gol attı ve 14 asist yaptı. Veda mesajında şöyle yazdı: "Manchester United'ı hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Bu güzel stadyuma adım attığım ilk günden itibaren Old Trafford'un tutkusunu ve bu özel kulüp için taraftarlarımızla paylaştığım sevgiyi hissettim. Henüz veda etme zamanı değil; önümüzdeki dört ayda yaratılacak daha pek çok anı var. Birlikte mücadele etmemiz gereken çok şey var; her zamanki gibi tüm odak noktam, kulübümüzün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak olacak."
Şimdi ne olacak?
Geleceği hakkında karar vermeden önce Casemiro, şu anda Premier Lig'de dördüncü sıradaki Aston Villa'nın bir puan önünde üçüncü sırada yer alan Kırmızı Şeytanlar ile sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanmaya devam edecek. Michael Carrick'in takımı, 13 Nisan'da Leeds United ile karşılaşacak ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını garantilemek için bir adım daha yaklaşmak amacıyla galibiyet hedefliyor.