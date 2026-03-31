Cristiano Ronaldo, Casemiro'yu Lionel Messi'nin MLS'ye transfer olma olasılığını reddedip Al-Nassr'a transfer olmaya ikna etmeye çalışıyor

Casemiro, bu yaz Manchester United'dan ayrılacağını açıkladı. 2022 yazında Real Madrid'den transfer olduğundan bu yana, tüm turnuvalarda toplam 155 maça çıktı, 24 gol attı ve 14 asist yaptı. Veda mesajında şöyle yazdı: "Manchester United'ı hayatım boyunca kalbimde taşıyacağım. Bu güzel stadyuma adım attığım ilk günden itibaren Old Trafford'un tutkusunu ve bu özel kulüp için taraftarlarımızla paylaştığım sevgiyi hissettim. Henüz veda etme zamanı değil; önümüzdeki dört ayda yaratılacak daha pek çok anı var. Birlikte mücadele etmemiz gereken çok şey var; her zamanki gibi tüm odak noktam, kulübümüzün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmak olacak."