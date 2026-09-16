Sebastian Frej
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Cristiano Ronaldo bozguna uğradı! Al-Nassr'ın süperstarı, Al-Ain'in Şampiyonlar Ligi'nde şov yapmasıyla Suudi Arabistan'daki kariyerinin en ağır yenilgisini aldı
Al-Nassr BAE'de şaşkına döndü
Suudi Arabistan şampiyonu, salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elite serüvenine felaket bir başlangıç yaptı. Houssine Rahimi, 25. dakikada Al-Ain'i öne geçirdi, bir saatin hemen ardından da ev sahibi ekibin farkını ikiye çıkardı.
Konuk ekip için durum, Houssine'in kardeşi Soufiane Rahimi'nin bitime 18 dakika kala üçüncü golü atmasıyla daha da kötüleşti. Ardından asist yapan Soufiane, Georgios Giakoumakis'e golü hazırlayarak 4-0'lık hezimeti tamamladı.
Şu anda 41 yaşında olan Ronaldo, kariyerindeki 980 gole ulaşma hedefinde etkili olamadı. Portekizli yıldızın geç gelen teselli golü umudu da kaleci Khalid Eisa'nın serbest vuruşunu rahatlıkla kurtarmasıyla sonuçsuz kaldı.
- Getty Images Sport
Postecoglou suçu üstleniyor
Ağır yenilginin ardından Al-Nassr Teknik Direktörü Ange Postecoglou, parmağını oyuncu grubuna doğrultmayı reddetti ve kötü performansın tüm sorumluluğunu üstlendi.
"Oyuncular ellerinden gelen her şeyi verdi ve onlara hiçbir sorumluluk yüklemiyorum ... sorumluluk benim sorumluluğum," diye konuştu Postecoglou, son düdüğün ardından.
Eski Tottenham patronu, takımının iki kez şampiyon olan rakip karşısındaki genel performansıyla ilgili sözünü sakınmadı. Geceyi net bir şekilde özetleyerek şunu ekledi: "Al-Nassr genel olarak kötüydü."
Ronaldo'nun takımı için endişe verici bir düşüş
Bu ağır yenilgi, Ronaldo'nun Orta Doğu'ya transferinden bu yana aldığı en farklı mağlubiyet oldu. Bu, forvetin Ağustos 2022'den beri yer aldığı en kötü sonuç olarak kayda geçti. Ronaldo'nun eski kulübü Manchester United o tarihte Brentford'a 4-0 yenilmişti.
Bu ezici mağlubiyet, Al-Nassr'ın zorlu form grafiğini daha da kötüleştirdi. Suudi Arabistan şampiyonu, tüm kulvarlarda oynadığı son dört maçta yalnızca tek galibiyet alabildi.
Turnuvada diğer Suudi kulüpleri için de açılış turu karmaşık geçti. Al-Hilal, her iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Ruben Neves'in penaltısı ve Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle Katar temsilcisi Al-Gharafa'yı 2-1 mağlup etti, Al-Qadsiah ise BAE temsilcisi Al-Wasl'ı 2-1 yendi.
- Sebastian Frej
Hızlı bir yanıt arayışında
Al-Nassr artık yeniden toparlanmalı ve süren düşüşünü durdurmanın bir yolunu bulmalı. Bu büyük erken darbenin ardından kıtasal kampanyalarını başlatmak ve yeniden kazanma alışkanlığını yakalamak için baskı Ronaldo ve arkadaşlarının üzerinde olacak.
Yurt içindeki rakipleri de ACL Elite'te ivme yakalamaya çalışacak. Son şampiyonlar Al-Ahli ile Al-Ittihad, sırasıyla Özbekistan'ın Pakhtakor'u ve Katar'ın Al-Shamal'i ile 1-1 berabere kaldıktan sonra acil bir çıkış arayacak.
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