Bu ağır yenilgi, Ronaldo'nun Orta Doğu'ya transferinden bu yana aldığı en farklı mağlubiyet oldu. Bu, forvetin Ağustos 2022'den beri yer aldığı en kötü sonuç olarak kayda geçti. Ronaldo'nun eski kulübü Manchester United o tarihte Brentford'a 4-0 yenilmişti.

Bu ezici mağlubiyet, Al-Nassr'ın zorlu form grafiğini daha da kötüleştirdi. Suudi Arabistan şampiyonu, tüm kulvarlarda oynadığı son dört maçta yalnızca tek galibiyet alabildi.

Turnuvada diğer Suudi kulüpleri için de açılış turu karmaşık geçti. Al-Hilal, her iki takımın da 10 kişi kaldığı maçta Ruben Neves'in penaltısı ve Sergej Milinkovic-Savic'in golüyle Katar temsilcisi Al-Gharafa'yı 2-1 mağlup etti, Al-Qadsiah ise BAE temsilcisi Al-Wasl'ı 2-1 yendi.