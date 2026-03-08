Cristiano Ronaldo bir uzaylı! Eski Real Madrid takım arkadaşı, Portekizli GOAT'ın neden 'uzaylı' olduğunu açıklıyor

Bu zorluklardan biri, Real Madrid'in Clasico rakibi Barcelona ile karşı karşıya geldiğinde Lionel Messi ile düzenli olarak karşılaşmaktı. Marcelo bu sınav hakkında şöyle dedi: "Zordu demek yetersiz kalır. Bazen Messi ile karşılaşmak bir kabustu..."

Ancak Real, Ronaldo'nun yanı sıra kendi kadrosunda da birçok kaliteli oyuncuya sahipti ve Pep Guardiola'nın Camp Nou'da koçluk sihrini sergilediği bir dönemde rekabet gücünü korudu.

Blancos, Jose Mourinho'nunda aralarında bulunduğu gizemli teknik direktörleri Bernabeu'ya getirdi. Marcelo, eski Chelsea ve Inter teknik direktörüyle çalışmaktan keyif aldı, çünkü Mourinho yoğunluğu artırmaya yardımcı oldu.

Marcelo, "Özel Adam" hakkında şunları söyledi: "Birçokları için tarihin en iyisi olan Barça takımına karşı elimizden gelen her şeyi yaptık. Mourinho doğuştan bir kazanan idi - bizi zorladı, sınırlarımıza kadar götürdü.

Real çok uzun süredir galibiyet alamamıştı ve bu büyüklükteki bir kulüp bunun olmasına izin veremezdi. Her Clasico'ya büyük bir kişilikle rekabet etme inancıyla çıktık ve buradan kıvılcımlar çıktı."