Cristiano Ronaldo bir uzaylı! Eski Real Madrid takım arkadaşı, Portekizli GOAT'ın neden 'uzaylı' olduğunu açıklıyor
Ronaldo'nun rekoru: Avrupa çapında Ballon d'Or ödülleri ve kupalar
Ronaldo, hızlı ayakları ve dans eden ayak hareketleriyle Premier League devi Manchester United'ın dikkatini çeken bir kanat oyuncusu olarak sahneye çıktı. Old Trafford'da oynadığı süre boyunca beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ilkini ve birkaç Ballon d'Or ödülünü kazandı.
Portekiz milli takımının oyuncusu, Real Madrid'in tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu ve Juventus ve Al-Nassr ile Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Ülkesinin sembol kaptanı olarak, bir Avrupa Şampiyonası ve iki UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.
Ronaldo, bu yaz olağanüstü kariyerinin altıncı Dünya Kupası finallerinekatılmaya hazırlanırken, kulüp düzeyinde geleceği hakkındasorular soruluyor. Şu anda bir sakatlık geçirmekte olmasına rağmen, 41 yaşındaki efsane oyuncunun performansında herhangi bir düşüş görülmüyor.
Marcelo neden Ronaldo'yu 'uzaylı' olarak görüyor?
1.000 rekabetçi kariyer golüne ulaşmak için Ronaldo, 960 golün üzerine çıktı. Toplamda 34 kupa kazanan Ronaldo, bir süredir tüm zamanların en iyileri arasında yerini sağlamlaştırdı.
Marcelo, İspanya'nın başkentinde birlikte geçirdikleri süre boyunca Ronaldo'ya hayran kalanlar arasındaydı. Güney Amerikalı oyuncu, FourFourTwo'ya CR7'yi özel kılan şeyin ne olduğunu şöyle anlattı: "Cristiano ile oynamak büyük bir ayrıcalıktı. O diğerlerinden farklıdır - bir lider, yorulmak bilmeyen bir çalışan ve büyük kalitede bir oyuncu. Birçok insan onun sadece güç odaklı olduğunu düşünüyor, ama yanılıyorlar... O bir uzaylı."
Marcelo şöyle devam etti: "İkimiz de sokaklarda yetişmiş oyuncularız - çıplak ayakla oynamayı öğrendik ve sadece eğlendik. Bu bizim özümüzün bir parçası, bu yüzden birbirimizi bir bakışta mükemmel bir şekilde anlıyorduk. Cristiano bana zaman zaman tavsiyelerde bulunurdu - akıllıydı ve her maçta karşılaştığımız zorlukları anlıyordu."
Mourinho, Real Madrid'in Guardiola ile rekabet etmesine nasıl yardımcı oldu?
Bu zorluklardan biri, Real Madrid'in Clasico rakibi Barcelona ile karşı karşıya geldiğinde Lionel Messi ile düzenli olarak karşılaşmaktı. Marcelo bu sınav hakkında şöyle dedi: "Zordu demek yetersiz kalır. Bazen Messi ile karşılaşmak bir kabustu..."
Ancak Real, Ronaldo'nun yanı sıra kendi kadrosunda da birçok kaliteli oyuncuya sahipti ve Pep Guardiola'nın Camp Nou'da koçluk sihrini sergilediği bir dönemde rekabet gücünü korudu.
Blancos, Jose Mourinho'nunda aralarında bulunduğu gizemli teknik direktörleri Bernabeu'ya getirdi. Marcelo, eski Chelsea ve Inter teknik direktörüyle çalışmaktan keyif aldı, çünkü Mourinho yoğunluğu artırmaya yardımcı oldu.
Marcelo, "Özel Adam" hakkında şunları söyledi: "Birçokları için tarihin en iyisi olan Barça takımına karşı elimizden gelen her şeyi yaptık. Mourinho doğuştan bir kazanan idi - bizi zorladı, sınırlarımıza kadar götürdü.
Real çok uzun süredir galibiyet alamamıştı ve bu büyüklükteki bir kulüp bunun olmasına izin veremezdi. Her Clasico'ya büyük bir kişilikle rekabet etme inancıyla çıktık ve buradan kıvılcımlar çıktı."
Serbest kalma maddesi: Ronaldo, Suudi Pro Ligi'nde transfer söylentilerine neden oluyor
Mourinho 2013 yılında Madrid'den ayrıldı, Ronaldo ise İspanya'da beş yıl daha geçirdikten sonra Juventus'a transfer oldu. Şu anda Al-Nassr ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ronaldo, Orta Doğu'daki durumundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor ve yüksek gelirli sözleşmesinde bir sonraki transfer döneminde devreye girebilecek serbest kalma maddeleri olduğu söyleniyor.
