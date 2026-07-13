AFP
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"Cristiano Ronaldo asla bir sorun olmayacak" - Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Al-Nassr'da birlikte elde ettikleri başarının ardından CR7'nin planlarında yer alacağını doğruladı
İsa, kaptanının yanında duruyor
2030 Dünya Kupası’na kadar milli takımı yönetmek üzere dört yıllık bir sözleşme imzalayan 71 yaşındaki teknik direktör, Ronaldo’nun ilerleyen yaşına rağmen uluslararası sahnede hâlâ çok şey katabileceğine inanıyor.
Seçim politikası hakkında basına konuşan Jesus, Al-Nassr'ın yıldız oyuncusunun rolüne ilişkin net bir tavır sergiledi. Jesus, "Oynadığı ve kadroya seçilebilecek durumda olduğu sürece, belirli sınırlar dahilinde ve milli takım için en iyi olduğunu düşündüğüm koşullar altında onu seçeceğim," diye açıkladı. Teknik direktör, 41 yaşındaki oyuncunun varlığına açıkça değer veriyor ve onu soyunma odasında büyük bir ağırlığa sahip "Portekiz futbolunun sembolü" olarak nitelendiriyor.
- AFP
Suudi Arabistan’ın başarısından yola çıkarak
İsa ile Ronaldo arasındaki ilişki, son dönemdeki başarıların sağlam temelleri üzerine kurulmuştur. İkili, Al-Nassr’da yakın bir işbirliği içinde çalışmış ve İsa milli takımın teknik direktörlüğüne geçmeden önce Suudi Pro Ligi şampiyonluğunun sevincini birlikte yaşamışlardır.
Jesus, böylesine tanınmış bir ismi yönetmenin görev süresi boyunca sürtüşmelere yol açacağına dair tüm iddiaları reddetti. “Henüz [Ronaldo] ile konuşmadım. [O], milli takım için asla bir sorun olmayacak. Ne milli takım için, ne de benim için,” diye ekledi. “Geçtiğimiz yıl onunla çalışmaktan büyük keyif aldım, onunla çalışmak çok kolay.”
Martinez’den sonra yeni bir dönem
Jesus’un atanması, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’ndan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Selecao, İspanya’ya karşı 1-0 yenilerek son 16 turunda elenmiş ve bu sonuç, Roberto Martinez’in görevinden istifa etmesine yol açmıştı. 2023 yılında göreve gelen Martinez, kupayı kazanamamasının ardından görev süresinin doğal bir sonuca ulaştığını düşünmüştü.
Martinez, ayrılışında şeffaf bir tavır sergileyerek şöyle konuştu: “Portekiz’e Dünya Kupası’nı kazanmak için geldim ve kupayı kazanmadan devam etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Yönetim kurulu ve başkan artık yeni teknik direktörü seçme fırsatına sahip… Sözleşmem bugün sona eriyor.” Bu fırsatı Jesus değerlendirdi; Jesus, yeteneklerle dolu ancak net bir yönlendirmeye ihtiyaç duyan bir kadroyu devraldı.
- AFP
2030’a giden yol
Şu anki odak noktası Eylül ayında Galler ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı olsa da, uzun vadeli hedef Portekiz’in İspanya ve Fas ile birlikte ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası’dır. Jesus, Benfica ile üç lig şampiyonluğu ve Al-Nassr’ın rakibi Al-Hilal’da görev yaptığı dönemde tarihi bir iç saha üçlüsü kazanmış olmasıyla seçkin bir özgeçmişe sahiptir.
Bu deneyimli teknik direktörün önündeki en büyük zorluk, Portekiz'in genç yeteneklerden oluşan "altın nesil"ini Ronaldo'nun mirasıyla uyumlu bir şekilde bir araya getirmek olacak. CR7'nin ilk günden itibaren kadroda yer alacağını açıklayan Jesus, bu kritik geçiş döneminde takımı yönlendirmek ve kendi evinde potansiyel bir kupa zaferine ulaştırmak için forvetin profesyonelliğine ve fiziksel hazırlığına güveniyor.
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