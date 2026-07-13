"Cristiano Ronaldo asla bir sorun olmayacak" - Portekiz'in yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Al-Nassr'da birlikte elde ettikleri başarının ardından CR7'nin planlarında yer alacağını doğruladı

2030 Dünya Kupası’na kadar milli takımı yönetmek üzere dört yıllık bir sözleşme imzalayan 71 yaşındaki teknik direktör, Ronaldo’nun ilerleyen yaşına rağmen uluslararası sahnede hâlâ çok şey katabileceğine inanıyor.

Seçim politikası hakkında basına konuşan Jesus, Al-Nassr'ın yıldız oyuncusunun rolüne ilişkin net bir tavır sergiledi. Jesus, "Oynadığı ve kadroya seçilebilecek durumda olduğu sürece, belirli sınırlar dahilinde ve milli takım için en iyi olduğunu düşündüğüm koşullar altında onu seçeceğim," diye açıkladı. Teknik direktör, 41 yaşındaki oyuncunun varlığına açıkça değer veriyor ve onu soyunma odasında büyük bir ağırlığa sahip "Portekiz futbolunun sembolü" olarak nitelendiriyor.