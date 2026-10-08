ZUMA Press Wire
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Cristiano Ronaldo, Al-Nassr teknik direktörü Ange Postecoglou'nun Portekiz tartışmasından kaçınmasıyla "fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda"
Teknik direktör, kilit oyuncunun son durumunu doğruladı
Başantrenör Postecoglou, tecrübeli forvetinin Suudi Pro League'de sekizinci hafta öncesinde takıma çok iyi durumda yeniden katıldığını doğruladı. 41 yaşındaki oyuncu, Riyad devinin cuma günü Al-Diriyah'ı konuk edeceği maçta ilk 11'de başlamak için hemen aday konumunda. Avrupa genelinde dolaşan spekülasyonlardan etkilenmeyen Avustralyalı teknik adam, takımını puan tablosunun üst sıralarına doğru yürüyüşünü sürdürmeye hazırlamaya tamamen odaklanmış durumda.
- AFP
Teknik direktör, milli takım kadrosu tartışmasına girmekten kaçındı
Kaptanın milli görevden erken ayrılması etrafındaki tartışmanın içine çekilmeyi reddeden Postecoglou, maç öncesi basın toplantısında net bir ton benimsedi: "Cristiano, kulübe fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda döndü. Bizim için en önemli şey bu."
Forvet ile Portekiz'in patronu Jorge Jesus arasında bildirilen gerilim konusunda ısrar edilince teknik adam tartışmayı kapattı: "Kulüp teknik direktörlerinin milli takımda olanlar hakkında yorum yapmasından hoşlanmıyorum, bu yüzden bu konuda konuşmayacağım."
Riyad devleri tüm grubun tamamlanmasını bekliyor
Gözler takımlarının yıldız isminde olsa da, Al-Nassr'ın hazırlıkları Riyad'da Joao Felix'in tam antrenmanlara dönmesiyle zamanında bir moral takviyesi aldı. Teknik ekip şimdi yalnızca çarşamba günkü finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerek Arap Körfez Kupası'nı kazanan Suudi milli oyuncularını bekliyor. Ligde son şampiyon olan ekibin sıkışık yerel ve kıtasal fikstürde yol alabilmesi için tam kadronun yeniden bir araya gelmesi büyük önem taşıyor.
- AFP
Şampiyonluk yarışındaki takımlar iç zirveyi hedefliyor
Al-Nassr, cuma günkü karşılaşmaya zirvenin sadece iki puan gerisinde giriyor ve Al-Diriyah karşısında alınacak bir galibiyetin liderler Al-Hilal ile Al-Ittihad üzerindeki baskıyı güçlü şekilde sürdüreceğini biliyor. Bu karşılaşma, son şampiyon için acımasız sonbahar fikstürünü başlatıyor; çünkü bölgesel taahhütler yeniden başlamadan önce iç sahadaki ya da yerel kulvardaki herhangi bir puan kaybına tahammülleri yok. Hücumun en uç noktasında ise Ronaldo, 979 gollük toplamını dört haneli sayıya çıkarmaya odaklanmış durumda.
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