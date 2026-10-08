Kaptanın milli görevden erken ayrılması etrafındaki tartışmanın içine çekilmeyi reddeden Postecoglou, maç öncesi basın toplantısında net bir ton benimsedi: "Cristiano, kulübe fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda döndü. Bizim için en önemli şey bu."

Forvet ile Portekiz'in patronu Jorge Jesus arasında bildirilen gerilim konusunda ısrar edilince teknik adam tartışmayı kapattı: "Kulüp teknik direktörlerinin milli takımda olanlar hakkında yorum yapmasından hoşlanmıyorum, bu yüzden bu konuda konuşmayacağım."