Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'ndeki son galibiyetinde mide ağrıları yaşadıktan sonra kustu

Bu zafer, Al-Nassr için büyük önem taşıyordu; kulüp, bu sezon Suudi Pro Ligi’nde 15. galibiyetini alarak kendi rekorunu kırdı. Bu sonuç, takımın 2018-19 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu ve Ronaldo'nun Ocak 2023'te kulübe katıldığından bu yana ilk büyük unvanını kazanma yolunda sağlam adımlar atmasını sağladı. Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, kişisel gol sayısını artıramasa da, sosyal medyada takımın gösterdiği kolektif çabaya ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.

Maçtan sonra takipçilerine yazan Ronaldo, "+3. Tribünden harika bir enerji geldi." diye yazdı. Bu üç puanla Al-Nassr, ligin zirvesinde 8 puanlık farkla liderliğini sürdürdü, ancak rakibi Al-Hilal'in şu anda bir maçı eksik. Bu galibiyet, sezonun son aşamalarına girerken Ronaldo'nun takımının ivmesini korumasını sağladı.