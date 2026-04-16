Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Suudi Pro Ligi'ndeki son galibiyetinde mide ağrıları yaşadıktan sonra kustu
Maçın ortasında CR7'yi rahatsızlık vurdu
Efsanevi kondisyonuna rağmen, 41 yaşındaki forvet Çarşamba gecesi oynanan Suudi Pro Ligi karşılaşmasında açıkça yüzde 100 formunda değildi. Ronaldo maçın büyük bir bölümünü tamamlamayı başardı ancak durumu kötüleşince uzatma dakikalarında oyundan alındı.
Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus, maçın bitiminden sonra gazetecilere kaptanının ne kadar acı çektiğini açıkladı: "Onu kadroya almamayı düşünüyordum; formu iyi değildi. Mide ağrıları ve genel bir yorgunluk hissi vardı ve onu oyundan çıkardığımda doğrudan soyunma odasına gidip kustu."
Ronaldo’nun acıya rağmen gösterdiği performans
Ronaldo, hastalıkla mücadele ederken bile Al-Nassr’ın hücum gücünün merkezinde yer aldı. Maçın 30. dakikasının hemen ardından attığı güçlü uzun mesafeli şut, galibiyet golünü hazırladı. Al-Ettifaq kalecisi Marek Rodak ilk şutu kurtarmayı başarsa da, Kingsley Coman en hızlı tepkiyi veren isim oldu ve seken topu ağlara göndererek maçın tek golünü kaydetti.
Portekizli yıldız, birkaç kez gol atmaya çok yaklaştı. Bir şutunda top direğe çarptı, bir diğerinde ise Al-Ettifaq savunması gol çizgisi üzerinde topu son anda uzaklaştırdı. Fiziksel rahatsızlığına rağmen sahada kalma azmi, kulübün şampiyonluk yarışına olan bağlılığını bir kez daha ortaya koydu.
İlk Suudi şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı
Bu zafer, Al-Nassr için büyük önem taşıyordu; kulüp, bu sezon Suudi Pro Ligi’nde 15. galibiyetini alarak kendi rekorunu kırdı. Bu sonuç, takımın 2018-19 sezonundan bu yana ilk lig şampiyonluğunu ve Ronaldo'nun Ocak 2023'te kulübe katıldığından bu yana ilk büyük unvanını kazanma yolunda sağlam adımlar atmasını sağladı. Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, kişisel gol sayısını artıramasa da, sosyal medyada takımın gösterdiği kolektif çabaya ilişkin olumlu yorumlarda bulundu.
Maçtan sonra takipçilerine yazan Ronaldo, "+3. Tribünden harika bir enerji geldi." diye yazdı. Bu üç puanla Al-Nassr, ligin zirvesinde 8 puanlık farkla liderliğini sürdürdü, ancak rakibi Al-Hilal'in şu anda bir maçı eksik. Bu galibiyet, sezonun son aşamalarına girerken Ronaldo'nun takımının ivmesini korumasını sağladı.
Altın Ayakkabı Yarışı
Ronaldo, bu sezon attığı 24 golle Suudi Pro Ligi gol krallığı sıralamasında şu anda üçüncü sırada yer alıyor. Altın Ayakkabı yarışında Al-Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'in üç gol gerisinde bulunuyor. Son iki sezonda da ligin en golcü oyuncusu olarak bitiren eski Real Madrid oyuncusu, bir an önce iyileşip Al-Nassr'ın kalan beş maçında bu farkı kapatmak için sabırsızlanıyor.