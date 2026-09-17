Ronaldo'nun, kulübün mevcut dönemde yaşadığı bazı dosyalar ve iç sorunlar nedeniyle Nassr'ın içinde bir yatırım projesine girme fikrine daha az sıcak baktığını belirten raporların varlığıyla birlikte soru işaretleri de artıyor. Ancak kendisinin nihai tutumu henüz resmi olarak açıklanmadı.
Başkanlığını Gerry Cardinale'nin yaptığı Amerikan "RedBird" şirketi, İtalyan ekibi Milan ile Fransız kulübü Toulouse'un tamamına sahip olmasının yanı sıra İngiliz ekibi Liverpool'da da yüzde 10'u aşan bir hisseye sahip. Bu durum, ortaya konan konsorsiyuma spor yatırımı ve kulüp yönetimi alanında büyük bir tecrübe kazandırıyor.
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Tüm gözler Nassr'ın gelecekteki mülkiyetine ilişkin sürdürülen müzakerelere çevrilmişken, Ronaldo'nun tutumu şimdiye kadar tablonun belirsiz halkası olmaya devam ediyor. Özellikle "Al-Riyadiya"nın açıkladığı konsorsiyumda yer almaması, Nassr'ı satın almaya yönelik hesaplarının değişip değişmediğine dair önemli bir soruyu gündeme getiriyor.
Ronaldo'nun adının mevcut hareketlerde yer almaması, müzakere sürecinde yalnızca geçici bir gelişme olabileceği gibi, daha önce onun adıyla anılan satın alma projesinin farklı taraflarla yeni bir aşamaya girdiğinin de bir işareti olabilir. Bunu ise önümüzdeki gelişmeler ve müzakereler ortaya koyacak.