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Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ı satın alma fikrinden vazgeçti mi?

C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız, farklı bir projeye yönelebilir

Portekizli Cristiano Ronaldo'nun isminin, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın olası devralınmasıyla ilgili son gelişmelerde yer almaması, takımın yıldızının geçtiğimiz dönemde adının anıldığı bu fikre yönelik tutumu hakkında soru işaretleri doğurdu; özellikle de birçok Suudi ve Amerikan tarafı içeren yeni yatırım hamlelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte.

Portekiz kaynakları daha önce, Ronaldo'nun önümüzdeki dönemde Al Nassr'ı devralmak amacıyla bir dizi yatırımcı ve tarafı içeren ortak bir iş birliğine girdiğinden söz etmişti; bu adım, takımın kaptanına sahadaki varlığının ötesine geçerek kulübün yatırım geleceğine katılım sağlayacak bir rol kazandıracaktı.

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  • imago-sport-1083370014.jpgSebastian Frej

    Yeni bir ittifak: Ronaldo sahne dışında

    "Arriyadiyah" gazetesi yeni bir raporunda, aralarında Amerikan "RedBird" şirketinin de bulunduğu potansiyel yatırımcılar ile yerel bir yatırım fonunu içeren bir konsorsiyumun yürüttüğü girişimleri, Suudi kurumlar ve iş insanı İbrahim el-Muheydib ile birlikte, El-Nasr kulübü şirketinde bir hisse satın almak amacıyla Kamu Yatırım Fonu "PIF" ile bir anlaşmaya varmayı hedefleyerek ortaya koydu.

    Rapora göre, bir tarafta yatırım konsorsiyumu ile Suudi yatırımcılar, diğer tarafta ise Kamu Yatırım Fonu arasındaki müzakereler son haftalarda hareketlilik yaşadı; içinde bulunulan sezonun sonuna kadar kulüp şirketinde bir hisseye sahip olma hedefleniyor.

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    Aynı zamanda rapor, El-Nasr'da bir hisse satın almak için şu anda harekete geçen konsorsiyum içinde Cristiano Ronaldo'ya dair herhangi bir işaret içermedi ki bu da, daha önce takım kaptanının adının bağlandığı fikrin geleceğine dair soru işaretlerine kapı aralıyor.

    Ronaldo'nun adının mevcut girişimlerde yer almaması, herhangi bir potansiyel yatırım projesinden çekildiği anlamına mutlaka gelmiyor; özellikle de şu ana kadar fikirden vazgeçtiğini ya da bundan tamamen çıktığını doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor, ancak son gelişmeler dosyayı yeniden soru işaretlerinin gündemine taşıdı.

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    Ronaldo'nun hesapları değişti mi?

    Ronaldo'nun, kulübün mevcut dönemde yaşadığı bazı dosyalar ve iç sorunlar nedeniyle Nassr'ın içinde bir yatırım projesine girme fikrine daha az sıcak baktığını belirten raporların varlığıyla birlikte soru işaretleri de artıyor. Ancak kendisinin nihai tutumu henüz resmi olarak açıklanmadı.

    Başkanlığını Gerry Cardinale'nin yaptığı Amerikan "RedBird" şirketi, İtalyan ekibi Milan ile Fransız kulübü Toulouse'un tamamına sahip olmasının yanı sıra İngiliz ekibi Liverpool'da da yüzde 10'u aşan bir hisseye sahip. Bu durum, ortaya konan konsorsiyuma spor yatırımı ve kulüp yönetimi alanında büyük bir tecrübe kazandırıyor.

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    Tüm gözler Nassr'ın gelecekteki mülkiyetine ilişkin sürdürülen müzakerelere çevrilmişken, Ronaldo'nun tutumu şimdiye kadar tablonun belirsiz halkası olmaya devam ediyor. Özellikle "Al-Riyadiya"nın açıkladığı konsorsiyumda yer almaması, Nassr'ı satın almaya yönelik hesaplarının değişip değişmediğine dair önemli bir soruyu gündeme getiriyor.

    Ronaldo'nun adının mevcut hareketlerde yer almaması, müzakere sürecinde yalnızca geçici bir gelişme olabileceği gibi, daha önce onun adıyla anılan satın alma projesinin farklı taraflarla yeni bir aşamaya girdiğinin de bir işareti olabilir. Bunu ise önümüzdeki gelişmeler ve müzakereler ortaya koyacak.

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