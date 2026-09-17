"Arriyadiyah" gazetesi yeni bir raporunda, aralarında Amerikan "RedBird" şirketinin de bulunduğu potansiyel yatırımcılar ile yerel bir yatırım fonunu içeren bir konsorsiyumun yürüttüğü girişimleri, Suudi kurumlar ve iş insanı İbrahim el-Muheydib ile birlikte, El-Nasr kulübü şirketinde bir hisse satın almak amacıyla Kamu Yatırım Fonu "PIF" ile bir anlaşmaya varmayı hedefleyerek ortaya koydu.

Rapora göre, bir tarafta yatırım konsorsiyumu ile Suudi yatırımcılar, diğer tarafta ise Kamu Yatırım Fonu arasındaki müzakereler son haftalarda hareketlilik yaşadı; içinde bulunulan sezonun sonuna kadar kulüp şirketinde bir hisseye sahip olma hedefleniyor.

Ayrıca okuyun: Video: Bono, Suudi Arabistan'da Dünya Kupası tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Aynı zamanda rapor, El-Nasr'da bir hisse satın almak için şu anda harekete geçen konsorsiyum içinde Cristiano Ronaldo'ya dair herhangi bir işaret içermedi ki bu da, daha önce takım kaptanının adının bağlandığı fikrin geleceğine dair soru işaretlerine kapı aralıyor.

Ronaldo'nun adının mevcut girişimlerde yer almaması, herhangi bir potansiyel yatırım projesinden çekildiği anlamına mutlaka gelmiyor; özellikle de şu ana kadar fikirden vazgeçtiğini ya da bundan tamamen çıktığını doğrulayan resmi bir bilgi bulunmuyor, ancak son gelişmeler dosyayı yeniden soru işaretlerinin gündemine taşıdı.