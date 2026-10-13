Al-Nassr, yıldız oyuncusunun internette verdiği desteği kutlamakta gecikmedi ve 2027'ye kadar geçerli sözleşme uzatmasını imzaladığında yaptığı duygusal açıklamayı yeniden paylaştı.

2023'ün başından beri evi olarak gördüğü ülkeye duyduğu yakınlıktan söz eden Ronaldo, kulüp medyasına şunları söyledi: "Portekizliyim ama Suudi Arabistan Krallığı'na aidim."

Tecrübeli oyuncunun ülkenin renklerine büründüğü bir fotoğrafı paylaşan Al-Nassr'ın İngilizce hesabı da şu ifadeyi ekledi: "Kalbe yakın taşınan Suudi Arabistan'dan bir parça."