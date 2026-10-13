Anadolu Agency
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, AFC Şampiyonlar Ligi galibiyetinde kariyerinin 981. golünü attıktan sonra atkıyla yaptığı duygusal jestle Suudi Arabistan'a bağlılığını gösterdi
Duygusal jest ev sahibi ülkeyi onurlandırıyor
Ronaldo, maçın ardından ev sahibi taraftara Viking alkışı yaptırmadan önce formasındaki armayı öptü ve dönüm noktası niteliğindeki gecesini böyle noktaladı. Angelo Gabriel'in açılış golünün ardından Özbek bir oyuncunun kendi kalesine attığı gol maçın sonucunu belirledi ve ev sahibi ekibin Asya'da puanların tamamını almasını sağladı. Ronaldo'nun sevgi gösterileri, başkentteki füze saldırılarının gölgesinde çok daha büyük bir anlam taşıdı ve gergin bir gecede kamuoyu önünde birlik mesajı verdi.
- Getty Images Sport
Sosyal medya paylaşımı sadakati yansıtıyor
Al-Nassr, yıldız oyuncusunun internette verdiği desteği kutlamakta gecikmedi ve 2027'ye kadar geçerli sözleşme uzatmasını imzaladığında yaptığı duygusal açıklamayı yeniden paylaştı.
2023'ün başından beri evi olarak gördüğü ülkeye duyduğu yakınlıktan söz eden Ronaldo, kulüp medyasına şunları söyledi: "Portekizliyim ama Suudi Arabistan Krallığı'na aidim."
Tecrübeli oyuncunun ülkenin renklerine büründüğü bir fotoğrafı paylaşan Al-Nassr'ın İngilizce hesabı da şu ifadeyi ekledi: "Kalbe yakın taşınan Suudi Arabistan'dan bir parça."
Güvenlik alarmı kıta zaferine gölge düşürüyor
Karşılaşma, günün erken saatlerinde başkentin uluslararası havalimanını hedef alan Husi füze saldırılarının ardından bölgesel gerilimin gölgesinde oynandı. Yaşanan aksaklığa ve maç öncesindeki gecikmeye rağmen takım, soğukkanlılığını koruyarak kıtada kritik üç puanı aldı. Gece, tecrübeli oyuncuya da Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus'la kısa süre önce yaşadığı anlaşmazlığın ardından millî takımdaki geleceğine ilişkin soru işaretleri sürerken rahat bir nefes aldırdı.
- AFP
Yeniden yükselişe geçen devleri yurt içinde büyük bir mücadele bekliyor
Galibiyet, Al-Nassr'ı B Grubu puan tablosunda sekizinci sıraya taşırken takımın ilk iki maçtaki puanını üçe çıkardı. Ronaldo ve takım arkadaşları, perşembe günü Al-Ahli ile oynayacakları kritik maç öncesinde yeniden lige hızla odaklanmak zorunda. Kaptanın tarihi 1.000 gol barajına ulaşmasına yalnızca 19 gol kalmışken, forvetin formda kalması ligdeki hedefleri açısından büyük önem taşıyor.
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