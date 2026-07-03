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Cristiano Ronaldo, addio al Portogallo? La sorella: "Preparatevi a salutarlo". Lui: "Decido dopo i Mondiali"

C. Ronaldo
Dünya Kupası
Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya

Meksika, ABD ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası, Cristiano Ronaldo’nun milli takım serüveninin son durağı olabilir. CR7’nin kız kardeşi Katia Aveiro, Portekiz basınına, Amerika’daki turnuvanın ardından olası bir vedaya değinerek, tabiriyle bir “bomba” haber verdi: “Elimdeki bilgilere göre, ona veda etmeye hazırlanabilirsiniz, o yüzden şu anın tadını çıkarın. Bugün emekli olacağını sanmıyorum, ama o anın yaklaştığını düşünüyorum. Bunun milli takımdaki son dönemi olduğuna gerçekten inanıyorum, bu yüzden onu iyice tadını çıkarın, çünkü onun gibi birini bulmak zor olacak.”


Ardından şöyle ekledi: “Ben Portekiz Milli Takımı’ndan bahsediyorum, kariyerinden değil. Elimdeki bilgilere göre, ve bundan oldukça eminim, o anın yaklaştığını düşünüyorum.”

  • HİÇBİR YALANLAMA

    İlgili kişi net bir açıklama yapmadı, kız kardeşinin sözlerini ne doğruladı ne de yalanladı: "Şu anda geleceğim önemli değil. Zamanım olacak; kazandıktan ya da kaybettikten sonra ailemle konuşacağım ve ardından en iyi kararı vereceğim. Artık duygularımın etkisiyle karar vermiyorum, her şeyi sakin bir şekilde yapıyorum. Şu anda önemli olan anın tadını çıkarmak."


    Ardından maçla ilgili olarak şunları söyledi: “Böyle bir turnuvayı kazanmak için acı çekmeyi bilmek gerektiğini hep söylemişimdir. Büyük bir baskı bekliyordum; kaptan olarak daha önce de böyle anlar yaşadım.”

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  • İSPANYA’YA MEYDAN OKUMA

    Pazartesi akşamı Dallas’ta İspanya’ya karşı, İtalyan saatiyle 21:00’de oynanacak maç, Ronaldo’nun Portekiz formasıyla oynayacağı son maç olabilir. Kırmızı-yeşil formayla uzun bir aşk hikayesi var: 20 Ağustos 2003'te, 18 yaş 6 aylıkken, Chaves'teki Manuel Branco Teixeira Stadyumu'nda Kazakistan'a karşı, 8 binin biraz altında seyirci önünde ilk kez forma giydi. 47. dakikada, halefi olarak görüldüğü Figo’nun yerine oyuna girdi. Milli takım formasıyla 232 maçta 146 gol attı. Şimdilik.

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