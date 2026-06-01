Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda mı? Portekizli efsanenin gelecekteki rolü açıklanırken ‘büyük sürpriz’ iddiası ortaya atıldı
2030 Dünya Kupası'nda Ronaldo'nun durumu
Portekiz, 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, spekülasyonlar doğal olarak Ronaldo’nun o zamanlar hâlâ aktif olarak oynayıp oynamayacağına yöneldi. Ancak Proença, forvetin dört yıl sonra sahada yer alacağına dair beklentileri biraz düşürdü. Bola Branca Konferansı’nda konuşan Proença, biyolojik faktörlerin 45 yaşında bir turnuvada yer almasını son derece düşük bir ihtimal haline getireceğini belirtti.
"Fizyolojik olarak, bir başka Dünya Kupası'nda yer alması için çok büyük bir sürprizin gerçekleşmesi gerekir. Peki ya Avrupa Şampiyonası? Bu, o sırada kimin görevde olacağına, oyuncunun durumuna ve bir dizi teknik faktöre bağlı olacaktır; şu anda bu konuda yorum yapıp yapmamak söz konusu değil... Kesin olarak şunu söyleyebilirim ki, o dönemde en iyi oyuncular milli takımda yer alacak. Ve bu nedenle, o zamana kadar... Cristiano Ronaldo her zaman milli takımla, federasyonla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olacak. Dolayısıyla, bugün bir oyuncu olarak kalitesi ne olursa olsun, Portekiz Futbol Federasyonu'nun markası, milli takımın markası, Cristiano Ronaldo'nun markasıyla iç içe geçmiştir," diye açıkladı Proença.
Ronaldo için Portekiz milli takımında yer her zaman açık
Oyunculuk kariyeri bir gün sona erecek olsa da, Proença Ronaldo’nun Portekiz futbolu üzerindeki etkisinin kalıcı olacağı konusunda kesin konuştu. FPF başkanı, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun futbolu bıraktığında milli takım bünyesinde istediği görevi seçebileceğini açıkça belirtti ve forvetin küresel bir ikon ve pazarlama gücü olarak sahip olduğu eşsiz statüyü vurguladı.
"Cristiano Ronaldo, Portekiz futbolunda ne olmak isterse o olacak. Bunu cesaretle söyleyebilirim. Bu, sadece şöhret, yetenek ve marka gücü açısından değil, spor açısından da kesinlikle olağanüstü bir durum. Portekiz futbolunda yetenek geliştirme açısından eşsiz bir örnek olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle Cristiano, Portekiz'de ve dünya futbolunda ne olmak isterse o olacak. Hepimizin, Cristiano'nun ilk olarak nerede mutlu olacağını ve Portekiz futbolunun konumlanmasına ve mevcut konumunu korumasına nerede yardımcı olacağını düşünmek için zamanımız var," diye ekledi.
Ronaldo sonrası dönem için planlama
Tarihinin en büyük oyuncusundan ayrılma süreci birçok taraftar için ürkütücü bir ihtimal olsa da, federasyon bu geçişin sorunsuz gerçekleşmesi için çalışıyor. Proença, ilerlemenin anahtarının Ronaldo’nun nihai emekliliğini bir felaket olarak değil, doğal bir evrim olarak görmek olduğunu savundu. FPF’nin, kadroda kim olursa olsun finansal ve sportif istikrarı sağlamak için faaliyet alanlarını çeşitlendirdiğini belirtti.
"Bunu dramatize etmeden kendinizi hazırlamalısınız diyorum. Cristiano her zaman federasyonla değil, Portekiz ülkesiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olacak. Dolayısıyla bu konuda hiçbir şüphe olmamalı. Portekiz Futbol Federasyonu, uluslararası turnuvalara katılım konusunda tek bir veya iki sponsora ve bir veya iki oyuncuya bağımlı olmamak için gelir açısından her zaman bugünü ve geleceği hazırlamıştır," dedi Proenca.
Ticari etki ve federasyonun istikrarı
Kaçınılmaz değişime rağmen Proença, Ronaldo'nun isminin ticari ortaklar için hâlâ büyük bir cazibe unsuru olduğunu kabul etti. Bununla birlikte, taraftarlara FPF'nin işletme bütçesinin yalnızca kaptanın varlığına bağlı olmadığını vurgulayarak güvence verdi. Hedef, Ronaldo döneminde belirlenen yüksek standartları korumak ve aynı zamanda dünyanın en ünlü sporcularından biriyle çalışmanın ticari gerçekliğini kabul etmektir.
Başkan sözlerini şöyle tamamladı: "Cristiano'nun ne kadar önemli olduğunu elbette biliyoruz. Dürüst ve samimi olmalıyım, Cristiano olsun ya da olmasın, Portekiz Futbol Federasyonu'na sözleşme teklif etme isteği var. Portekiz Futbol Federasyonu'nun işletme gelirleri, doğal ve normal bir şekilde gerçekleşecek olan Cristiano'nun ayrılışı döngüsü için fazlasıyla güvence altında."