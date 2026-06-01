Cristiano Ronaldo 2030 Dünya Kupası'nda mı? Portekizli efsanenin gelecekteki rolü açıklanırken ‘büyük sürpriz’ iddiası ortaya atıldı

Portekiz, 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, spekülasyonlar doğal olarak Ronaldo’nun o zamanlar hâlâ aktif olarak oynayıp oynamayacağına yöneldi. Ancak Proença, forvetin dört yıl sonra sahada yer alacağına dair beklentileri biraz düşürdü. Bola Branca Konferansı’nda konuşan Proença, biyolojik faktörlerin 45 yaşında bir turnuvada yer almasını son derece düşük bir ihtimal haline getireceğini belirtti.

"Fizyolojik olarak, bir başka Dünya Kupası'nda yer alması için çok büyük bir sürprizin gerçekleşmesi gerekir. Peki ya Avrupa Şampiyonası? Bu, o sırada kimin görevde olacağına, oyuncunun durumuna ve bir dizi teknik faktöre bağlı olacaktır; şu anda bu konuda yorum yapıp yapmamak söz konusu değil... Kesin olarak şunu söyleyebilirim ki, o dönemde en iyi oyuncular milli takımda yer alacak. Ve bu nedenle, o zamana kadar... Cristiano Ronaldo her zaman milli takımla, federasyonla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olacak. Dolayısıyla, bugün bir oyuncu olarak kalitesi ne olursa olsun, Portekiz Futbol Federasyonu'nun markası, milli takımın markası, Cristiano Ronaldo'nun markasıyla iç içe geçmiştir," diye açıkladı Proença.