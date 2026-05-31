AFP
Çeviri:
Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları öncesinde Georgina Rodriguez ile güneşin tadını çıkarıyor – Portekiz'in gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu, karın egzersizleri için bile zaman buluyor!
Suudi Arabistan'ın güneşinde aile zamanı
Al-Nassr'ın süperstarı, ceza sahasının heyecanını Suudi sahillerinin huzuruyla değiştirmiş durumda. Uzun süredir birlikte olduğu partneri ve çocuklarıyla birlikte seyahat eden 41 yaşındaki efsane, lüks tatilin anlarını paylaşmaya devam ediyor. Kristal berraklığındaki turkuaz sulardan havuz kenarındaki lüks dinlenmeye kadar, Ronaldo ailesi futbol takvimindeki bu nadir boşluğu sonuna kadar değerlendiriyor gibi görünüyor.
Rodriguez, bir dizi sosyal medya paylaşımında, efsanevi forvetin en küçük kızı Bella Esmeralda ile el ele yürürken çekilmiş iç açıcı fotoğraflar da dahil olmak üzere tatili belgeledi. Aile, Portekizli GOAT'ın Kuzey Amerika'da yapılacak turnuva için milli takım kadrosuna katılmak üzere uçağa binmeden önce enerjisini yenilemesi için mükemmel bir ortam sunan, gözlerden uzak bir tatil beldesinde konaklıyor.
- Getty Images and Instagram
"Hayatımın en güzel anı"
Ronaldo'nun nişanlısı Rodriguez, Instagram hesabı üzerinden hayranlarını bu cennet gibi tatilin gelişmelerinden haberdar ediyor. Çocukların havuzda oynadığı ve Cristiano Junior'ın elektrikli sörf tahtasını ustaca kullandığı bir paylaşımın altına sevgiyle "Hayatımın en güzeli" yazılmış. Özel hayatlarına dair bu küçük bakış, sahada takıntılı rekabetçiliğiyle tanınan bu adamın daha yumuşak bir yönünü ortaya koyuyor.
Görüntülerde ayrıca deniz kenarında yenen yemeklerden çocukların suda eğlenmesine kadar tatilin gündelik anları da öne çıkıyor. Genç Esmeralda'nın denizkızı temalı bir şamandırada dinlenirken çekilmiş bir fotoğraf, tatilin havasını yansıtıyor. Büyük bir turnuvanın yarattığı baskıya rağmen, tecrübeli forvet tarihi altıncı Dünya Kupası katılımına hazırlanırken odak noktası hala aile birliği üzerinde.
GOAT için tatil yok
Aile tatilinin ortasında bile, Ronaldo’nun kariyerini şekillendiren efsanevi çalışma ahlakı tümüyle ortada. Tatillerinden paylaşılan bir başka Instagram gönderisinde, Cristiano’nun fitness alışkanlıklarını yeni nesle aktardığı ve küçük oğlu Mateo’ya mekik çekmeyi özenle öğrettiği görülüyor. 50’li yaşlarının ortalarına gelmiş olmasına rağmen en üst düzeyde rekabet etmeye devam etmesini sağlayan şey, fiziksel kondisyonuna olan bu bitmek bilmeyen adanmışlığıdır.Instagram/@georginagio
- Getty Images Sport
Son Dünya Kupası hayali
17 Haziran'a doğru zaman hızla ilerliyor; Portekiz, Houston'da Kongo ile oynayacağı maçla K Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak. Bu turnuva, Ronaldo için son bir fırsat niteliğinde; yirmi yıllık hakimiyetinde elinden kaçan tek büyük kupa bu. Grup aşaması maçlarının Teksas ve Florida'da oynanacak olması nedeniyle, forvet oyuncusu bu ara dönemini, Amerika'nın yaz sıcağına zihinsel ve fiziksel olarak hazır olmak için değerlendiriyor.
Mayıs ayı sonunda kulüp sezonunu tamamladıktan sonra, bu kısa tatil, kulüp başarısı ile milli görev arasındaki köprü görevi görüyor. Yakında dinlenme dönemi sona erecek ve odak noktası tamamen sahaya kayacak. Tüm dünya, uluslararası futbol tarihinin en büyük golcüsünün, en büyük sahnede son bir dizi ikonik an yaşatıp yaşatamayacağını izlemeye hazır.